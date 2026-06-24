Stačí, ak spravíte jednu vec inak: Takto si užijete Banskú Štiavnicu naplno, vyhnete sa davom a drahému parkovaniu

foto: Pexels, Salamandra Resort

Martina Saktorová
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Banská Štiavnica je srdcovka, takto si ju užijete bez davov.

Fotogenické uličky, štýlové kaviarne a tajchy s azúrovomodrou vodou lákajú počas sezóny tisíce ľudí. Popularita Banskej Štiavnice má však aj svoju odvrátenú stranu. Ak sem dorazíte v nesprávny čas, čaká vás krúženie v úzkych uličkách, hľadanie predraženého parkovacieho miesta a boj o voľný stôl na obed, ktorý často musíte vzdať s prázdnym žalúdkom.

Ak si chcete užiť Štiavnicu inak, stačí vymeniť klasický, predvídateľný postup za inteligentný logistický „hack“. Pripravili sme si 24-hodinový plán, ako si užiť to najlepšie zo Štiavnických vrchov bez stresu, s plným žalúdkom a absolútnym komfortom. Kľúčom je urobiť si základňu hneď vedľa – v Hodrušskej doline.

1. Ranný štart: Zaparkujte a osedlajte e-bike

Ranná Štiavnica býva čo sa týka dopravy najhustejšia. Ani vy sa tomuto rannému zhonu zrejme úplne nevyhnete. Zamierte preto rovno do Hodrušskej doliny do Salamandra Resort. Parkovanie je tu bezproblémové, priestranné a nemusíte si preň sťahovať tri parkovacie aplikácie.

Namiesto chodenia po mačacích hlavách začnete ráno na čerstvom vzduchu. Priamo v rezorte navštívte hotelovú požičovňu bicyklov. Ak nie ste profi cyklisti, žiadny strach – k dispozícii sú moderné horské e-biky, ktoré miestne strmé kopce premenia na príjemnú rovinku.

Tip na trasu: Vyrazte po stopách unikátneho projektu Bajkom k tajchom. Skvelou voľbou je smer na Hornú Roveň. Vďaka elektrickému motoru zvládnete stúpanie s úsmevom na tvári a odmenou vám budú panoramatické výhľady na okolité kopce, ktoré z okna auta nikdy neuvidíte.

 

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2. Obed: Poctivé menu bez hodinového čakania v rade

Okolo obeda sa v centre Štiavnice začína skutočné šialenstvo. Vy sa však po cyklotúre vraciate priamo k Salamandre. Miestna hotelová reštaurácia je otvorená pre všetkých, nielen pre ubytovaných hostí.

Nečakajte tu žiadne uvarené polotovary z bufetov. Kuchyňa tu stavila na moderné, poctivé sezónne menu z lokálnych surovín a ich legendárny burger je presne tou kalorickou odmenou, ktorú po dopoludní v pedáloch vaše telo ocení. Najete sa v pokoji, na slnečnej terase a bez toho, aby vám na chrbát dýchali ďalší hladní turisti čakajúci na uvoľnenie stola.

3. Poobedie: Kultúra alebo oddych pri tajchu

Po dobrom obede máte dokonale čistú hlavu a energiu na zvyšok dňa. Teraz prichádza moment, keď sa môžete rozhodnúť podľa chuti a počasia:

Alternatíva A: Kultúra v centre mesta

Okolo druhej či tretej poobede sa najväčší ranný nápor v meste upokojuje. Teraz je ideálny čas vydať sa do historického centra na kávu na Trotuári, prejsť sa po ikonickom Námestí svätej Trojice, preskúmať Starý zámok alebo vybehnúť na výhľad k Novému zámku a Kalvárii. Mesto si v tomto čase užijete v oveľa komornejšej a pokojnejšej atmosfére.

Nový zámok, foto: Wikimedia

Alternatíva B: Aktívny chill pri tajchu

Ak sa vám do mesta vôbec nechce a túžite skôr po prírode, zostaňte v rezorte. Priamo pod oknami hotela sa rozprestiera Hodrušský tajch. Na rozdiel od preplneného Počúvadla tu nájdete pokojnú hladinu obklopenú lesom. Môžete si požičať paddleboard alebo jednoducho chytať bronz na brehu s chladeným drinkom v ruke.

Hodrušský tajch, foto: Salamandra Resort

4. Podvečer: Dokonalá bodka vo wellness

Nech už bola vaša voľba akákoľvek, 24 hodín v tomto regióne treba zakončiť štýlovo. Pred cestou domov (alebo pred večerou) doprajte unaveným svalom zaslúžený reset.

Málokto vie, že wellness centrum v Salamandra Resort je prístupné aj pre verejnosť. Nájdete tu bazén s výhľadom priamo na štiavnickú prírodu, vírivku a saunový svet, kde zo seba vypotíte aj posledné zvyšky stresu. Domov tak nebudete odchádzať unavení z celodenného chodenia po meste, ale dokonale zregenerovaní.

Banská Štiavnica nemusí byť len o kompromisoch, nervoch na parkoviskách a fastfoode z núdze. Ak zmeníte taktiku a využijete zázemie, ktoré ponúka Salamandra Resort, vychutnáte si dokonalý deň. Spojenie e-bikov, skvelého jedla, kultúry a wellness je overený recept na víkend, ktorý si budete chcieť zopakovať.

V spolupráci so Salamandra Resort

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