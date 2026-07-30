Chystáte sa do prírody? V populárnej turistickej lokalite sa pohybuje medvedica s mláďatami, vydali varovanie

Turisti aj miestni by mali v najbližších dňoch zbystriť pozornosť. V lesoch pri Banskej Štiavnici sa pohybuje medvedica s dvomi mláďatami, preto lesníci vyzývajú ľudí, aby boli pri pohybe v prírode mimoriadne opatrní. Upozornenie sa týka viacerých obľúbených lokalít, kam pravidelne smerujú návštevníci aj obyvatelia mesta.
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Na výskyt medvedice upozornilo mesto Banská Štiavnica na sociálnej sieti s odvolaním sa na Mestské lesy Banská Štiavnica, ktoré zároveň požiadali verejnosť o zvýšenú opatrnosť pri pohybe na území, ktoré spravujú.
Medvedica sa pohybuje vo viacerých lokalitách
Podľa lesníkov bola medvedica s dvomi mláďatami zaznamenaná v lokalitách Hadová, Studený vrch a Široký vrch. Ide o miesta, ktoré sú známe medzi turistami aj ľuďmi, ktorí do okolitých lesov vyrážajú na prechádzky či šport.
Práve medvedice s mláďatami patria k najopatrnejším šelmám. Ak nadobudnú pocit, že sú ich mláďatá ohrozené, môžu reagovať obranným správaním. Aj preto lesníci odporúčajú, aby sa návštevníci správali obozretne a zbytočne neriskovali.
Lesníci pripomenuli, ako sa správať v prírode
Mestské lesy vyzývajú ľudí, aby sa pohybovali prednostne po vyznačených turistických trasách a nevstupovali do hustých porastov, kde je horšia viditeľnosť. Zvýšenú pozornosť odporúčajú venovať aj miestam, kde nie je dobrý rozhľad. Dôležitou súčasťou odporúčaní je aj vedenie psov na vôdzke počas celej vychádzky.
Voľne pustený pes môže medveďa vyrušiť a následne sa vrátiť späť k svojmu majiteľovi, čím môže vzniknúť nebezpečná situácia. Lesníci zároveň poďakovali verejnosti za rešpektovanie upozornenia. Pripomínajú, že ohľaduplné správanie v prírode pomáha chrániť nielen návštevníkov lesa, ale aj voľne žijúce zvieratá.
Stretnutia s medveďmi pribúdajú aj mimo Slovenska
Výskyt medveďov v blízkosti ľudí nie je témou len na Slovensku. Podobné situácie riešia aj ďalšie krajiny, kde sa tieto šelmy prirodzene vyskytujú. Odborníci dlhodobo upozorňujú, že medvede často priláka ľahko dostupná potrava alebo ľudská neopatrnosť. Práve preto odporúčajú nenechávať v prírode ani pri obydliach zvyšky jedla a pri pohybe v oblastiach s výskytom medveďov dodržiavať odporúčané pravidlá.
Hoci väčšina stretnutí skončí bez vážnych následkov, občas dochádza aj k zraneniam či ku kurióznym situáciám. Jedna z nich sa odohrala len nedávno v americkom štáte Colorado, kde medveď počas nočného potulovania vliezol do odomknutého auta.
Celú noc trúbil, ráno ľudia neverili vlastným očiam
Zviera sa do vozidla dostalo cez odomknuté dvere, tie sa však za ním zatvorili a medveď zostal uväznený vo vnútri. Pri snahe dostať sa von pobehoval po interiéri a opakovane narážal do volantu. Tým neúmyselne aktivoval klaksón, ktorý sa ozýval prakticky počas celej noci.
Obyvatelia obce Gold Hill si spočiatku mysleli, že niekto bezdôvodne trúbi alebo že ide o poruchu auta. Skutočný dôvod zistili až ráno, keď sa pozreli dovnútra vozidla. Namiesto vodiča tam našli uväzneného medveďa.
Záchranári spolu s miestnymi obyvateľmi napokon otvorili dvere z bezpečnej vzdialenosti pomocou lana priviazaného ku kľučke. Medveď okamžite vybehol z auta a ušiel späť do lesa. Vozidlo však zanechal vo výrazne horšom stave. Poškodil čalúnenie interiéru a počas pohybu vo vozidle aktivoval aj airbag spolujazdca.
Aj tento prípad ukazuje, že medvede sú zvedavé zvieratá a ak nájdu ľahko prístupný priestor alebo potravu, neváhajú ho preskúmať. Odborníci preto pripomínajú, že opatrnosť a rešpekt voči voľne žijúcim zvieratám sú najlepším spôsobom, ako predísť nebezpečným aj nečakaným situáciám.
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