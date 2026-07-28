Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie

Ak by ste hľadali symbol riadenia štátu, možno by stačil jediný záber z posledných dní. Bývalý predseda Rady Fondu na podporu umenia predviedol doslova prekážkový beh pred novinármi, ktorí sa ho pýtali na kauzu odpočúvania zamestnancov Fondu. O deň neskôr z funkcie odstúpil. Politológ Radoslav Štefančík tvrdí, že takéto správanie nie je zlúčiteľné s jeho funkciou a rozhodnutie odstúpiť bolo jediným správnym.
Myslí si, že kauza odpočúvania zamestnancov je vážna a ministerka kultúry by mala upokojiť nielen samotných zamestnancov, ale rovnako situáciu vysvetľovať aj verejnosti. Štefančík si myslí, že Matúšov Oľhov beh pred novinármi musel byť trápny aj pre premiéra Roberta Fica. Podľa neho ide o symbol neschopnosti riadenia štátu počas štvrtej vlády Roberta Fica.
V rozhovore sa venovali aj kybernetickým útokom skupín napojených na ruské spravodajské služby, ktorých cieľom je kyberšpionáž. Napriek tomu vládni predstavitelia nevidia dôvod na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu ani na predvolanie ruského veľvyslanca. Štefančík tvrdí, že kým ruský kriminálny režim na nás útočí, naši vládni predstavitelia v takto vážnej situácii dovolenkujú. Ak aj boli prijaté opatrenia proti ruským hackerom naprieč rezortmi, vláda mala o týchto opatreniach verejnosť informovať a situáciu nezľahčovať.
V rozhovore sa rozprávali aj o aktuálnych preferenciách politických strán a o vzťahoch v rámci opozície. Štefančík kritizoval rozštiepenosť opozície a neschopnosť pripraviť jasný plán. Myslí si, že ak by to opozícia začala vládnuť, vláda by nevydržala celé volebné obdobie. Kritizuje aj nepripravenosť na prípadnú predvolebnú koalíciu medzi opozičnými stranami.
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