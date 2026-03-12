Novú českú komédiu môžete vidieť už dnes. Diváci ju označili za kvalitnú, chvália humor

Utekajte do kina. Na veľké plátno dorazilo pokračovanie českej rodinnej komédie. Tešiť sa môžete na známe herecké obsadenie a skvelý humor.
Dnes má v slovenských kinách premiéru nová česká komédia s názvom Želanie k narodeninám: Krstiny. Ide o pokračovanie českej komédie Želanie k narodeninám z roku 2022.
Réžie sa opäť ujala Marta Ferencová, ktorá má na konte viaceré úspešné československé snímky – V dobrom aj v zlom, V lete ti poviem, ako sa mám, Príliš osobná známosť, Všetko alebo nič, Želanie pre Ježiška a mnohé ďalšie. Zároveň je spolu s Adamom Dvořákom aj scenáristkou filmu.
Rodinný chaos pokračuje
Na rodinnom statku Líby a Arnošta vrcholia prípravy na krst ich vnučky. Líba chce mať všetko dokonale naplánované – od zoznamu hostí až po výzdobu. Pokojné prípravy sa však rýchlo menia na chaos. Simona si potajomky presadí iné meno pre svoju dcérku, Arnošt sa pustí do vlastného „detektívneho“ pátrania po stratených kľúčoch a Karel s Richardom spôsobia rozruch v klenotníctve.
Situáciu ešte viac zamotá príchod Vlastičky, predavačky s amnéziou, ktorá spustí sériu nečakaných a komických udalostí. Ako sa veľký deň blíži, na povrch vyplávajú staré tajomstvá aj rodinné nedorozumenia. Ukazuje sa, že udržať rodinu pohromade je niekedy oveľa náročnejšie než zorganizovať dokonalý krst.
Známe herecké obsadenie
Môžete sa tešiť na známych českých a slovenských hercov – Evu Holubovú, Annu Polívkovú, Simonu Babčákovú, Táňu Pauhofovú, Jaroslava Dušeka, Matěja Hádeka, Jaroslava Plesla a Tomáša Klusa.
Prvej časti komédie o chaotickej rodine diváci udelili hodnotenie 56 %, pozrieť si ju môžete na streamovacích platformách Voyo, Netflix a Apple TV+.
Diváci ju označili za kvalitnú rodinnú komédiu, oceňujú aj humor, kritizujú však jej predvídateľnosť.
„Veľmi príjemná letná komédia, ktorá ponúka bláznivo zaujímavý sled udalostí a klišé scény v uvoľnenom tempe. Je tu cítiť závan starých dobrých českých komédií v štýle Pelíšok a navyše s ústrednou dvojicou, ktorá tam aj účinkovala,“ píše jeden z divákov.
