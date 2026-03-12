Novú českú komédiu môžete vidieť už dnes. Diváci ju označili za kvalitnú, chvália humor

Foto: Continental film

Klaudia Oselská
Tip na film
Budete plakať od smiechu.

Utekajte do kina. Na veľké plátno dorazilo pokračovanie českej rodinnej komédie. Tešiť sa môžete na známe herecké obsadenie a skvelý humor. 

Dnes má v slovenských kinách premiéru nová česká komédia s názvom Želanie k narodeninám: Krstiny. Ide o pokračovanie českej komédie Želanie k narodeninám z roku 2022.

Viac z témy Tip na film:
1.
V našich kinách ho zatiaľ videlo iba 1 680 divákov: Nový film nazývajú sklamaním a kritici kasovým fiaskom
2.
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
3.
Pozrite si romantickú komédiu, ktorá podľa divákov potrápi vašu bránicu a zároveň vás zahreje pri srdci
Zobraziť všetky články (412)

Réžie sa opäť ujala Marta Ferencová, ktorá má na konte viaceré úspešné československé snímky – V dobrom aj v zlom, V lete ti poviem, ako sa mám, Príliš osobná známosť, Všetko alebo nič, Želanie pre Ježiška a mnohé ďalšie. Zároveň je spolu s Adamom Dvořákom aj scenáristkou filmu.

Rodinný chaos pokračuje

Na rodinnom statku Líby a Arnošta vrcholia prípravy na krst ich vnučky. Líba chce mať všetko dokonale naplánované – od zoznamu hostí až po výzdobu. Pokojné prípravy sa však rýchlo menia na chaos. Simona si potajomky presadí iné meno pre svoju dcérku, Arnošt sa pustí do vlastného „detektívneho“ pátrania po stratených kľúčoch a Karel s Richardom spôsobia rozruch v klenotníctve.

Situáciu ešte viac zamotá príchod Vlastičky, predavačky s amnéziou, ktorá spustí sériu nečakaných a komických udalostí. Ako sa veľký deň blíži, na povrch vyplávajú staré tajomstvá aj rodinné nedorozumenia. Ukazuje sa, že udržať rodinu pohromade je niekedy oveľa náročnejšie než zorganizovať dokonalý krst.

Foto: Continental film

Známe herecké obsadenie

Môžete sa tešiť na známych českých a slovenských hercov – Evu HolubovúAnnu Polívkovú, Simonu BabčákovúTáňu Pauhofovú, Jaroslava Dušeka, Matěja HádekaJaroslava Plesla Tomáša Klusa.

Prvej časti komédie o chaotickej rodine diváci udelili hodnotenie 56 %, pozrieť si ju môžete na streamovacích platformách Voyo, Netflix a Apple TV+.

Diváci ju označili za kvalitnú rodinnú komédiu, oceňujú aj humor, kritizujú však jej predvídateľnosť.

„Veľmi príjemná letná komédia, ktorá ponúka bláznivo zaujímavý sled udalostí a klišé scény v uvoľnenom tempe. Je tu cítiť závan starých dobrých českých komédií v štýle Pelíšok a navyše s ústrednou dvojicou, ktorá tam aj účinkovala,“ píše jeden z divákov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Seriál s hodnotením až 99 % láme rekordy. Diváci aj kritici ho chvália. Získal niekoľko…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac