Dôchodky na Slovensku opäť vzrástli. Penzie si polepšili o desiatky eur, jeden typ však klesol

Výška starobného dôchodku sa odvíja od viacerých kritérií. Predovšetkým od celkovej dĺžky získaného obdobia dôchodkového poistenia a od výšky vašich hrubých zárobkov počas celého pracovného života, z ktorých boli odvádzané príspevky na sociálne poistenie. Výslednú sumu však dokáže rovnako ovplyvniť aj to, či ste boli sporiteľom v II. pilieri. Všetky potrebné údaje sa však vždy posudzujú a zisťujú individuálne v rámci konkrétneho konania o nároku poistenca.
Dôchodky sa každoročne valorizujú a stúpajú o niekoľko percent. V roku 2021 dosiahli sumu 500,70 eura, čím prekročili míľnik 500 eur. V roku 2023 sa dôchodky valorizovali dvakrát a potom, ako sa 1. júla 2023 zvýšili o 10,6 percenta, prekročili hranicu 600 eur, a to o desiatky eur, keďže sa táto suma vyšplhala na 639,82 eura. Hranicu 700 eur priemerné dôchodky prekročili v roku 2025.
V apríli 2025 dosiahol priemerný starobný dôchodok na Slovensku prvýkrát hodnotu presahujúcu 700 eur. Z predošlých štatistík pritom vyplýva, že sa o stoeurové míľniky dôchodky zvyšujú zväčša po dvoch rokoch, takže sa neočakáva, že by tento rok mohli dôchodky prekročiť hranicu 800 eur. Napovedajú tomu aj najnovšie štatistiky z konca júna.
Starobné penzie vzrástli o viac ako štyri percentá
Ako informoval portál oPeniazoch, štatistiky Sociálnej poisťovne ukazujú, že väčšina hlavných dôchodkových dávok na Slovensku zaznamenala za uplynulý rok opätovný nárast. Na konci júna tohto roka dosiahol priemerný starobný dôchodok úroveň 732,75 eura mesačne, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje nárast o takmer 31 eur. Kým väčšina penzií si medziročne polepšila, predčasné starobné dôchodky tvoria jedinú výnimku s miernym poklesom priemernej vyplácanej sumy.
Podľa najnovších údajov o priemernej výške sólo dôchodkov dostávali starobní dôchodcovia v júni minulého roka v priemere 701,78 eura. Zvýšenie na aktuálnych 732,75 eura tak pre typického poberateľa znamená polepšenie si o 30,97 eura, čo zodpovedá percentuálnemu nárastu o približne 4,4 %.
K tomuto vývoju výrazne prispela novoročná valorizácia. Sociálna poisťovňa od 1. januára 2026 plošne zdvihla dôchodkové dávky o 3,7 %. Priemerná starobná penzia mala pritom rastúcu tendenciu počas celého prvého polroka. Zatiaľ čo v januári dosahovala sumu 729,43 eura, do záveru júna postupne stúpla o ďalších 3,32 eura.
Predčasné penzie klesli, no ostávajú najvyššie
Na čele rebríčka podľa absolútnej výšky dávky naďalej zostávajú predčasní dôchodcovia. Ich priemerná penzia dosiahla v júni 740,18 eura mesačne. Na rozdiel od ostatných kategórií však ide o medziročný pokles z minuloročných 741,56 eura, teda o 1,38 eura (približne 0,2 %).
Tento pokles priemeru však neznamená, že by štát existujúcim poberateľom priznané sumy krátil. Celkový priemer ovplyvňuje najmä obmena v skupine poberateľov a parametre novopriznaných penzií. Za miernym poklesom stojí predovšetkým sprísnenie podmienok pre vstup do predčasného dôchodku, kvôli čomu už nové penzie nedosahujú také vysoké hodnoty ako v predchádzajúcom období.
Ďalšie typy dôchodkov
Rast sa nevyhol ani invalidným dôchodkom, ktorých celkový priemer bez ohľadu na pokles schopnosti vykonávať prácu vzrástol zo 411,95 eura na 427,36 eura mesačne. Medziročne si tak títo poberatelia polepšili o 15,41 eura (3,7 %). Zákonom stanovené rozpätie však zostáva výrazné:
- Invalidita do 70 %: Priemerná dávka v júni dosiahla 333,92 eura.
- Invalidita nad 70 %: Priemerný dôchodok predstavoval až 597,05 eura.
Pozitívny vývoj zaznamenali aj pozostalostné penzie. Samostatne vyplácaný vdovský dôchodok stúpol z 384,42 eura na 399,75 eura. Vdovecký dôchodok vzrástol z 321,07 eura na 337 eur a sirotské dôchodky si polepšili zo 210,97 eura na 221,46 eura mesačne.
Pri pohľade na celkové čísla vzrástol v absolútnej finančnej čiastke najviac starobný dôchodok. Z percentuálneho hľadiska si najvýraznejšie polepšili poberatelia vdoveckých a sirotských dôchodkov, pri ktorých nárast dosiahol hranicu piatich percent. Jedinými dôchodkami, ktorým celkový priemer medziročne nevzrástol, tak zostávajú predčasné starobné dôchodky.
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