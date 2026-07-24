Lidl v slovenskom meste postaví prvú predajňu. Otvoriť ju chce ešte tento rok, hľadá už aj zamestnancov

V Sládkovičove vyrastie nová predajňa potravín Lidl. Reťazec pripravuje výstavbu na Pionierskej ulici, pričom podľa projektovej dokumentácie by mala byť stavba dokončená v treťom štvrťroku 2026. Lidl už zároveň začal hľadať nových pracovníkov pre pripravovanú prevádzku.
Nová predajňa podľa dostupnej dokumentácie vznikne približne 500 metrov od centrálnej mestskej zóny Sládkovičova na ulici Pionierska. Projekt počíta s využitím územia s rozlohou viac ako 11-tisíc štvorcových metrov.
Parkovanie aj nabíjanie elektromobilov
Samotná budova predajne bude mať zastavanú plochu približne 2 420 m², pričom predajná časť bude disponovať úžitkovou plochou okolo 1 500 m². Súčasťou projektu nebude iba samotná predajňa. Dokumentácia počíta aj s novými komunikáciami, parkovacími miestami, sadovými úpravami, prípojkami inžinierskych sietí či trafostanicou.
Ako je pri predajniach Lidl zvykom, pre zákazníkov vznikne 99 parkovacích miest. Z toho päť bude vyhradených pre osoby so zdravotným znevýhodnením, dve parkovacie miesta budú pripravené pre elektromobily a tri budú určené pre rodiny s deťmi.
Nábor ľudí už začal, otvorí sa v zime
Prípravu novej prevádzky naznačuje aj zverejnená pracovná ponuka spoločnosti. Lidl už zverejnil ponuku na pozíciu zástupcu manažéra predajne v Sládkovičove, čo signalizuje prípravu personálneho zabezpečenia nového obchodu. Reťazec ponúka nástupnú mzdu 1 700 eur mesačne brutto, pričom zamestnanci získajú aj ďalšie benefity vrátane mesačného kreditu na nákup v Lidli v hodnote 40 eur.
Zástupca manažéra bude zodpovedný za chod predajne, koordináciu tímu a v prípade neprítomnosti manažéra aj za riadenie celej prevádzky. Lidl uvádza, že na jednej zmene môže pracovať približne 10 ľudí a celý tím predajne môže mať 25 až 50 zamestnancov.
Ako uviedol samotný reťazec Lidl, nová predajňa v Sládkovičove by mala privítať prvých zákazníkov ešte pred najväčším nákupným obdobím roka. „Predajňu Lidl v Sládkovičove plánujeme otvoriť pred vianočným obdobím. O presnom termíne otvorenia vždy informujeme s dostatočným predstihom,“ vyjadril sa pre interez reťazec.
Lidl sa dlhodobo radí medzi najsilnejších hráčov slovenského maloobchodu a svoju pozíciu posilňuje nielen rastom tržieb, ale aj rozširovaním siete predajní po celom Slovensku. Reťazec zároveň investuje do modernizácie svojich prevádzok a zavádzania nových technológií, ktorých cieľom je zjednodušiť nakupovanie a zvýšiť pohodlie zákazníkov.
Tento rok prídu technologické novinky
Jednou z pripravovaných inovácií je takzvaný self-scanning, ktorý umožní zákazníkom skenovať tovar priamo počas nákupu. Vďaka tomu by sa mal skrátiť čas čakania pri klasických pokladniciach a celý proces nákupu by mal byť rýchlejší a komfortnejší. Lidl zároveň pracuje aj na ďalších riešeniach založených na umelej inteligencii, ktoré by mohli v budúcnosti zmeniť fungovanie jeho predajní.
„S cieľom ešte viac posilniť pozitívny zákaznícky zážitok plánujeme v priebehu tohto roka spustiť riešenie self-scanningu. Zákazníci tak dostanú možnosť skenovať tovar priebežne priamo počas nákupu pri regáloch, čo výrazne urýchli ich nákup. Aktívne testujeme aj nové technológie založené na umelej inteligencii (AI), aby sme zákazníkom umožnili svoj nákup vybaviť ešte efektívnejšie a rýchlejšie,“ vyjadril sa v minulosti pre interez reťazec.
Cenovo najvýhodnejší
Ako sme informovali, slovenské domácnosti patria v rámci Európskej únie medzi tie, ktoré na potraviny a nealkoholické nápoje míňajú najväčšiu časť svojich výdavkov. Podľa údajov Eurostatu smeruje na tieto položky až 19,6 % rozpočtu domácností.
Pri snahe znížiť účty za nákupy preto čoraz viac zákazníkov sleduje ceny a porovnáva jednotlivé obchodné reťazce. Dlhodobé porovnania nákupných košíkov pritom ukazujú, že medzi cenovo najvýhodnejšie reťazce na Slovensku patrí práve spoločnosť Lidl, ktorá si dlhodobo udržiava pozíciu cenového lídra. Pri porovnaní rovnakého nákupu základných potravín môže byť rozdiel oproti iným obchodom výrazný, čo môže domácnostiam priniesť úsporu desiatok eur mesačne.
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