10 najlepších filmov roku 2000: Ak ste ich nevideli, je najvyšší čas. Prvé miesto milujú aj Slováci

Tipy na filmy sa na nás valia z každej strany. Kiná nám servírujú poriadne pecky a obsahu na streamovacích službách je toľko, že niekedy máme problém vybrať si. Popri novinkách sú tu však „staré“ klasiky, ktoré sa oplatí vidieť aj po rokoch. Prinášame vám rebríček 10 najlepších filmov roku 2000, ktoré by mal vidieť každý fanúšik kinematografie, a aj po takom dlhom čase dokážu diváka dostať do vytrženia.
Od ich premiéry ubehlo dlhých 26 rokov, no faktom je, že okrúhly a prelomový rok 2000 nám naservíroval viacero kvalitných filmov, ku ktorým sa niektorí diváci stále vracajú. Ak ste ich ešte nevideli, mali by ste to napraviť, pretože ide o zaujímavé a kvalitné snímky, ktoré stoja za to.
Pozreli sme sa na rebríček najlepších filmov roku 2000 na databáze IMDb a zoradili ho podľa hodnotení divákov. Poznáme prvú desiatku a sme si takmer istí, že všetky snímky ste nevideli.
10 najlepších filmov roku 2000
Desiate miesto patrí filmu s názvom Werckmeisterove harmónie (Werckmeister harmóniák), za ktorým stojí maďarský režisér Béla Tarr. Na IMDb získal rating 7,9/10 a medzi slovenskými a českými divákmi na ČSFD uspel na vysokých 84 %. Ide o artové dielo, ktoré skôr budú poznať filmový fajnšmekri než široká verejnosť. Filozofické dielo je podobenstvom o rozpade spoločnosti, kde nejde ani tak o dej, ako skôr o atmosféru.
Tesne pred ním sa ocitol film Tanečnica v tme (Dancer in the Dark), ktorá sa spája s menom kontroverzného režiséra Larsa von Triera. Na IMDb dostala rating 7,9/10 a na ČSFD hodnotenie 81 %. Hlavnou hrdinkou je česká emigrantka Selma, ktorá trpí očnou chorobou a tancom sa snaží privyrobiť na operáciu svojho syna. Tento plán sa pokazí v momente, keď jej niekto našetrené peniaze ukradne a ocitá sa v patovej situácii.
Ôsme miesto získala snímka Tiger a drak (Crouching Tiger, Hidden Dragon) s ratingom na IMDb 7,9/10 a hodnotením 80 % na ČSFD. Točí sa okolo majstra bojových umení menom Li Mu Bai, ktorý stretáva svoju dávnu priateľku, ku ktorej pociťuje náklonnosť. No ešte ho čaká jeden rozhodujúci súboj…
Posúvame sa o priečku vyššie k filmu Na pokraji slávy (Almost Famous). Ide o hudobnú drámu, ktorá sleduje mladíka Williama Millera, ktorý sa zamiluje do rockovej hudby a túži sa stať hudobným kritikom. Na IMDb snímka dostala totožné hodnotenie ako predchádzajúce a na ČSFD jej svieti 82 %.
Šieste miesto obsadil film Stvorení pre lásku (Faa yeung nin wa) s ratingom 8,0/10 na IMDb a rovnými 80 % na ČSFD. Točí sa okolo dvoch manželských párov, ktoré majú spoločné to, že jedna ich polovička trávi množstvo času na zahraničných pracovných cestách. Na chodbe dochádza k stretnutiu osamelých manželov a snímka sa pohráva s témou večného stretávania a míňania sa.
Dostávame sa k prvej päťke, ktorú otvára film Láska je kurva (Amores perros) od uznávaného režiséra Alejandra G. Iñárritu. Na IMDb získala rovnaké hodnotenie ako Stvorení pre lásku, na ČSFD si ešte so svojimi 84 % polepšila. Ukazuje trojicu príbehov, ktoré sú prepojené v detailoch a je na divákovi, aby túto mozaiku rozlúštil.
Štvrté miesto obsadila komédia Podfu(c)k (Snatch) od Guya Ritchieho. Na IMDb získala solídnych 8,2/10 a na česko-slovenskej databáze až 87 %. Ukazuje skupinu lupičov, ktorí sa prezlečú za ortodoxných židov, ktorí ukradnú vzácny diamant. Tým však všetko iba začína…
Do top 3 sa dostali filmy, ktoré vám po pozretí budú ešte dlho vŕtať v hlave
Bronzovú medailu si uchmatla snímka Requiem za sen (Requiem for a Dream), ktorá na IMDb získala vysoké hodnotenie 8,3/10 a na ČSFD 88 %.
Režisér Darren Aronofsky sa pozrel na tému závislosti surovým spôsobom bez servítky a divákom naservíroval psychologickú drámu, ktorá sa vám dostane hlboko pod kožu. Prostredníctvom príbehov štyroch ľudí skúma tému posadnutosti a ukazuje dopady závislosti.
Druhé miesto patrí Christopherovi Nolanovi a jeho filmu Memento. Psychologický triler sa pohráva s hlavou divákov, aj samotného hlavného hrdinu. Ten po nehode začne trpieť amnéziou, kvôli ktorej si nedokáže vytvárať nové spomienky, no chce objasniť vraždu svojej manželky. Celý príbeh je navyše rozprávaný odzadu.
Na IMDb si snímka vyslúžila rating 8,4/10 a na ČSFD 87 %.
Najlepším filmom roku 2000 sa podľa hodnotení divákov stal Gladiátor (Gladiator) z režisérskej dielne Ridleyho Scotta. V hlavných úlohách Russell Crowe a Joaquin Phoenix sa ocitajú v roku 180, kedy sa rímsky generál Maximus na čele rímskych légií postará o víťazstvo nad germánskymi kmeňmi. Cisár Marcus Aurelius ho vidí na mieste protektora Ríma. Keď sa to dozvie jeho syn Commodus, otca zavraždí, a keďže sa mu Maximus odmietne podriadiť, zatkne ho. Tým sa Maximus dostáva do šialeného kolobehu, až sa ocitne v kočovnej gladiátorskej skupine.
Na IMDb dominuje s ratingom 8,5/10 a najvyššie hodnotenie z tejto desiatky získal aj od slovenských a českých divákov na ČSFD – vysokých 89 %. Takže ak ste ho ešte nevideli, viete, čo máte robiť.
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