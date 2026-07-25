Muž vyhral vyše 1 500 000 000 €: Vzdal sa 70 % z výhry, miliardár z neho nebude

Každý z nás sa aspoň raz zamyslel nad tým, čo by nasledovalo, ak by si jedného dňa prilepšil o pár miliónov vďaka výhre v lotérii… No len málokto si dokáže predstaviť, že by sa zo dňa na deň stal miliardárom. Ide o majetok schopný uživiť vás, vašu rodinu, a pokojne aj ďalšie generácie, ktoré prídu po vás.
Tracy Hartwick je mladším bratom Terryho Hartwicka, starostu mestečka North Little Rock v americkom Arkansase. Okrem toho sa však nedávno stal známym aj ako šťastný výherca ohromujúceho jackpotu v lotérii Powerball v hodnote 1,82 miliardy dolárov. Žrebovanie prebiehalo na Štedrý večer na konci roka 2025, a ako uvádza Unilad, vianočný sen sa pre tohto muža stal skutočnosťou.
Vzdal sa veľkej časti výhry a domov si odniesol takmer 500 miliónov eur
Po výhre v lotérii existujú väčšinou dva základné spôsoby, ako získať peniaze. Lotérie zvyknú výhry vyplácať buď v pravidelných platbách – týždenných, mesačných či ročných –, alebo formou jednorazovej sumy.
Hartwick sa údajne rozhodol pre možnosť jednorazového vyplatenia. Celú sumu tak dostane naraz. Zároveň to však znamená, že sa miliardárom nestane.
Výherca si zakúpil tiket na čerpacej stanici Murphy USA v Cabote v Arkansase. Do hry vložil svojich až 10 číselných kombinácií s možnosťou Power Play. O výhre však v skutočnosti rozhodla už prvá línia na jeho tikete. Tá sa zhodovala so všetkými výhernými číslami – 4, 25, 31, 52, 59 a bonusovým číslom 19 –, vďaka čomu muž získal rekordný jackpot.
Jednorazová výplata v hotovosti dosiahla pred zdanením sumu 824,9 milióna dolárov (približne 722 miliónov eur). Po odpočítaní federálnych a štátnych daní si tak Hartwick podľa médií domov odniesol približne 565 miliónov dolárov, čo je zhruba 494,5 milióna eur. V porovnaní s pôvodne oznámeným jackpotom predstavuje rozdiel takmer 70 % z výhry.
Starostu, ktorý je bratom výhercu, sprevádzajú kontroverzie
Muž sa pri preberaní jednorazovej výhry 5. januára rozhodol zostať v anonymite. Keďže je však Hartwick príbuzným verejného činiteľa, podľa zákona štátu Arkansas č. 889 z roku 2021 mohla jeho identita zostať utajená iba šesť mesiacov. Ostatní výhercovia lotérie, ktorí nie sú v príbuzenskom vzťahu s verejnými činiteľmi, môžu v štáte zostať v anonymite až tri roky.
Jeho brat Tracy Hartwick bol starostom mesta v rokoch 1985 až 1988, informuje KATV. Neskôr pôsobil ako generálny riaditeľ mestskej obchodnej komory a istý čas pracoval aj pre oddelenie parkov a rekreácie. V roku 2020 sa do úradu opäť dostal a v roku 2024 kandidoval bez protikandidáta, čím získal svoje tretie funkčné obdobie na radnici. Kancelária starostu sa k výhre jeho brata údajne odmietla vyjadriť.
Starosta okrem toho čelil ďalšej kontroverzii, ktorá súvisí s udalosťou, pri ktorej sa mal údajne nevhodným spôsobom dotýkať dvoch dospievajúcich dievčat, píše KARK. K incidentu malo dôjsť približne v rovnakom čase, keď jeho brat vyhral v lotérii. Údajne sa malo všetko odohrať po vianočnom vystúpení stredoškolského zboru. Muž však nebol v súvislosti s prípadom obvinený a vyšetrovatelia uviedli, že nenašli dostatok dôkazov na začatie trestného konania.
„Aby sa naňho vzťahoval ktorýkoľvek zo sexuálnych trestných činov, štát by musel predložiť dôkazy o tom, že kontakt bol uskutočnený za účelom sexuálneho uspokojenia starostu. Rovnako ako v prípade obvinenia z obťažovania, aj tu chýba dôkaz o tomto prvku, čo je pre akékoľvek stíhanie za sexuálny útok druhého stupňa fatálne,“ napísal v aprílovom liste špeciálny prokurátor Arkansasu Robbie Jones.
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