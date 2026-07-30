V Bratislave spustili unikátny projekt, ktorý vás ochladí v horúčavách. Celé je to zadarmo

Pohľad na panurámu Bratislavy a teplomer

Ilustračná foto: TASR - Dano Veselský/

Roland Brožkovič
TASR
Do pilotného ročníka sa k hlavnému mestu a mestským organizáciám pripojilo osem mestských častí.

Mesto Bratislava spúšťa pilotnú sieť viac ako 30 bezplatných ochladzovacích miest Ochlaď sa! Reaguje tak na ďalšiu sériu horúčav. V klimatizovaných priestoroch nájdu ľudia nielen priestor na oddych od vysokých teplôt, ale aj pitnú vodu či toaletu, niektoré z nich ponúkajú aj ďalšie služby ako wi-fi či detský kútik. Ich využitie je bezplatné. TASR o tom informovali z bratislavského magistrátu.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

„Extrémne horúčavy sú pre mestá v našom regióne novým typom krízovej situácie, na ktorý neexistuje jedno zázračné riešenie. Potrebné opatrenia sú komplexné a dlhodobé. Sieť Ochlaď sa! je praktickou pomocou pre obyvateľov, ktorú sme dokázali pripraviť už dnes,“ skonštatoval Marián Zachar z Klimatickej kancelárie Bratislavy, ktorá projekt zastrešuje.

Rôzne typy priestorov

Do pilotného ročníka sa k hlavnému mestu a mestským organizáciám pripojilo osem mestských častí Staré Mesto, Lamač, Rača, Ružinov, Nové Mesto, Petržalka, Karlova Ves a Vajnory a sedem súkromných partnerov. Do siete sú zapojené rôzne typy existujúcich verejných aj súkromných priestorov, a to knižnice, komunitné a kultúrne centrá, miestne úrady, kníhkupectvo či nákupné centrá.

Viaceré z nich vyčlenili priestor určený na oddych a ochladenie, ďalšie prispôsobili svoje otváracie hodiny alebo režim fungovania tak, aby boli čo najlepšie dostupné v čase najväčších horúčav. Medzi miestami je napríklad priestor Archy pri Primaciálnom paláci na Uršulínskej ulici či budova tržnice na Trnavskom mýte.

Muž si polieva tvár vodou počas horúčav v nemeckom Kaufbeurene
Foto: TASR/DPA

Sieť miest aktivuje hlavné mesto na základe predpovede a výstrah Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). A to pri troch dňoch po sebe s maximálnou teplotou aspoň 33 stupňov Celzia, dvoch dňoch s aspoň 35 stupňami Celzia alebo jednom dni s aspoň 38 stupňami Celzia. Po aktivácii zostane sieť aktívna najmenej tri kalendárne dni.

Interaktívnu mapu všetkých ochladzovacích miest nájdu ľudia na webe www.bratislava.sk/ochladsa, kde nájdu aj ich otváracie hodiny, vybavenie, informácie o prístupnosti a ďalšie praktické údaje. Hlavné mesto podotýka, že nie všetky ochladzovacie miesta budú dostupné každý deň alebo v rovnakom čase. Súčasťou mapy sú aj verejné pitné fontánky, ale taktiež odporúčania, ako zvládať horúčavy a ako pomôcť blízkym.

Hlavné mesto podotýka, že projekt nie je jediným opatrením, ktorým reaguje na čoraz častejšie horúčavy. Zabezpečuje tiež prevádzku desiatok pitných fontánok, hmlové rozprašovače či mestské fontány, pri dlhšie trvajúcich horúčavách rozmiestňuje cisterny s pitnou vodou a predlžuje otváracie hodiny mestských kúpalísk. Zároveň dlhodobo investuje do adaptačných opatrení, od výsadby zelene a budovania vodných prvkov po modernizáciu vozového parku MHD.

Opäť udreli horúčavy

SHMÚ vydal pre Bratislavu na tieto dni výstrahy tretieho a druhého stupňa pred vysokými teplotami. Vo štvrtok a piatok (31. 7.) by sa mohla teplota vyšplhať na 38 stupňov Celzia, v sobotu (1. 8.) na 35 stupňov Celzia.

Muž sa polieva vodou počas horúčav
Ilustračná foto: TASR/AP

V stredu sa pritom začala vlna horúčav, ktorá sa pravdepodobne na Slovensku skončí až 6. alebo 7. augusta. Vysoké teploty vzduchu budú dosahované aj v noci. Meteorológovia očakávajú tropické noci, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia. Vo videu na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) o tom informovala meteorologička Jana Potanková. Počas vlny horúčav očakáva ústav teplotu do 40 stupňov Celzia.

Prílev teplého vzduchu od štvrtka (30. 7.) ešte zosilnie. SHMÚ tak vydal na ďalšie dni aj výstrahy tretieho stupňa pred vysokými teplotami. „Zmiernenie tejto vlny horúčav bude prechodne cez víkend, predovšetkým na severozápade a severe Slovenska, pričom počasie bude ovplyvňovať studený front, ktorý bude postupovať cez Česko a Poľsko, a teda predovšetkým na severozápad a sever Slovenska prinesie oblačnosť a taktiež aj zrážky,“ uviedla Potanková.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovenský film roka, o ktorom ste možno ani nepočuli, zabojuje o Oscary. Reprezentovať nás bude…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
1 na 1
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
1 na 1
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Tip na výlet
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Zo zákulisia filmov
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Slováci a Česi v zahraničí
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
Tip na výlet
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Anders Behring Breivik
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac