Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci

Mnohí z nás míňajú ročne aj stovky eur na exotické superpotraviny z druhého konca sveta. Do košíkov si s vidinou večnej mladosti a zdravia hádžeme chia semienka, plody acai či japonskú matchu. Jeden z najsilnejších antioxidantov na planéte máme pritom po stáročia priamo pod nosom – v jadierkach a šupkách slovenského modrého hrozna. Fenomén oxidačného stresu nám totiž denne kradne energiu, oslabuje imunitu a urýchľuje starnutie buniek.
Každodenný stres, smog, málo prirodzeného pohybu a neplnohodnotná strava. To všetko je realita moderného človeka, ktorá útočí na náš organizmus. Uznávaný svetový degustátor a enológ našiel spôsob, ako premeniť hroznové polyfenoly na funkčnú „superpotravinu“. Výživový doplnok, ktorý vyvinul, dnes vyhľadávajú nielen top športovci, ale najmä ľudia v produktívnom veku, ktorí odmietajú chémiu.
Pravidlo 200 kilometrov
Vedci dnes čoraz častejšie prízvukujú takzvané pravidlo 200 kilometrov. Pre našu mikrobiotu a optimálne fungovanie čriev je najprirodzenejšie konzumovať potraviny, ktoré dopestujeme a vyrobíme v našom geografickom regióne. A práve v našich zemepisných šírkach je červené hrozno absolútnym kráľom v boji proti civilizačným chorobám.
Ing. Andrej Ondrejmiška je medzinárodný vinársky expert a hodnotiteľ vína. Hoci vyštudoval dve vysoké školy v odbore vinárstva, tú najdôležitejšiu lekciu života dostal priamo v teréne.
Na prestížnej súťaži v Nemecku stretol staršieho profesora, ktorý vďaka pravidelnému užívaniu hroznových polyfenolov dokázal bleskovo odbúravať alkohol z krvi a už desať rokov nimi bez operácie úspešne držal pod kontrolou onkologické ochorenie. Tento zážitok ho inšpiroval k tomu, aby začal účinky okamžite testovať sám na sebe a neskôr priniesol silu tejto prírodnej ochrany buniek aj na Slovensko.
Čo sú to polyfenoly a prečo ich vedci označujú za „skrytý superfood“?
Polyfenoly sú silné prírodné antioxidanty, ktoré rastliny produkujú na svoju vlastnú ochranu pred vonkajšími vplyvmi, chorobami či slnečným žiarením. V ľudskom tele dokážu odstrániť voľné radikály a chrániť organizmus pred oxidačným stresom, ktorý je hlavným spúšťačom civilizačných chorôb, predčasného starnutia a chronickej únavy.
Andrej Ondrejmiška neskôr založil značku Ži Dobre, ktorá dnes ako jediný slovenský výrobca spracováva jadierka a šupky z modrých odrôd viniča výhradne čisto mechanickým postupom. Výsledkom je 100 % prírodný produkt Resveratrol, ktorý v sebe ukrýva komplex až 3 000 rôznych polyfenolov.
Účinky tohto hroznového prášku sú podložené reálnymi vedeckými štúdiami realizovanými priamo na ich produktoch. Tie potvrdili priaznivé účinky na ľudské bunky, imunitu, kardiovaskulárny systém, ale napríklad aj prekvapivé výsledky v oblasti mužského reprodukčného zdravia.
O jeho 13-ročnej ceste, sile polyfenolov a prekvapivých účinkoch na ľudské telo sme sa rozprávali priamo s Andrejom Ondrejmiškom:
Hroznové jadierka a šupky sa po vylisovaní hrozna vo vinárstvach kedysi považovali za nevyužiteľný vedľajší produkt – matolinu. Čo bol ten moment, kedy ste si uvedomili, že namiesto odpadu držíte v rukách poklad pre zdravie?
Cestoval som po celom svete a profesionálne hodnotil vína. Na týchto podujatiach stretávate svetovú špičku. Raz som sa na degustácii rozprával s jedným starším pánom profesorom, s ktorým sme mali rovnaký zmysel pre humor. Zrazu mi s úsmevom prezradil, že má už niekoľko rokov rakovinu. Zamrzol som. On však pokračoval, že má už vyše 10 rokov lepšie výsledky než ľudia, ktorí berú najdrahšie lieky.
Pýtal som sa ho, ako je to možné. Vysvetlil mi, že s kolegami zistili, že najsilnejšie prírodné prostriedky v boji proti chorobám sa v našom regióne nachádzajú v zrne a šupe zdravého červeného hrozna. Obsahuje okolo 3 000 rôznych polyfenolov – flavonoidy, fenolové kyseliny, stilbény vrátane resveratrolu či taníny.
Slovenský superfood vyvíjame už 13 rokov. Vyriešiť legislatívu, hygienu, technológie a spracovanie je extrémne náročná cesta. No keď výsledok vidíte a cítite na vlastnom tele už po pár minútach, pochopíte, že to stojí za to. Mne osobne tieto polyfenoly zachránili život už niekoľkokrát.
V čom je sila slovenských polyfenolov a ako presne dokážu v tele bojovať s oxidačným stresom a upratovať bunky?
Sila je v tom, že nijako nezasahujeme do prírody, hrozno spracovávame výhradne mechanicky. Náš produkt obsahuje väčšinu hroznového zrna a presný podiel hroznovej šupy. Pri konzumácií nastane v prvej fáze detoxikácia a odbúravanie voľných radikálov v celom organizme, nie len v črevách. Následne nastáva hĺbková regenerácia buniek. Naše produkty sú také jemné a účinné, že prenikajú aj cez mozgovo-lebečnú membránu a opravujú bunky priamo v mozgu.
Keď si dáte práškovú formu ráno nalačno, efekt sa dostaví už za 7 minút. Polyfenoly v krvi okamžite odlepia zlepené červené krvinky, vďaka čomu krv naviaže oveľa viac kyslíka a v tele začne prúdiť o 18 % rýchlejšie. Vďaka tomu dokážeme už do pol roka postupne odstraňovať tukové usadeniny v cievach a do 1,5 roka aj vápnikové usadeniny. Ja užívam polyfenoly pravidelne 12 rokov a cievy mám dokonale čisté, tlak ideálny.
Resveratrol a hroznové produkty sú podložené vedeckými štúdiami. Čo v nich vedci zistili a ako by mali ľudia tento prírodný komplex správne dávkovať?
Robili sme rôzne vedecké štúdie nielen na zvieratách, ako sú psy či kone, ale aj na ľuďoch. Signifikantne sa preukázalo, že dokážeme opraviť parametre v krvi nie len u ľudí, ale aj u zvierat. U mužov má produkt obrovské benefity na reprodukčné zdravie a parametre plodnosti. Pôsobí intracelulárne – vojde do každej nefunkčnej bunky a navracia jej pôvodnú funkčnosť.
Treba si však uvedomiť, že chemická či tepelná extrakcia jedného izolovaného prvku (ako to robia bežné laboratórne vitamíny) nikdy nebude taká účinná, ako komplex látok zosúladený samotnou prírodou. Náš produkt si zachováva prirodzené vitamíny, no najmä draslík, vápnik a horčík.
Ľudia s chronickými či deštrukčnými chorobami dokážu po čase užívať aj vyššie dávky, pretože ich telo potrebuje masívne regenerovať. Naopak, napríklad pacienti s problémami obličiek musia začínať veľmi pomaly, len s 1 gramom denne. Ak si dáte na začiatok príliš vysokú dávku, do 10 minút vás môže rozbolieť hlava na temene – to je signál, že ste si dali vysokú dávku a vaše telo nevie toľko prijať a spracovať. Vtedy stačí dávku na druhý deň znížiť na polovicu. Keď sa telo zregeneruje, samo vám dá vedieť, že mu stačí bežná preventívna dávka.
Starostlivosť zvnútra aj zvonku
Ak chcete dopriať svojmu telu kompletný reštart, ideálne je kombinovať starostlivosť zvnútra aj zvonku:
- Vnútorný reštart a imunita: Resveratrol vo forme čistého prášku (alebo kapsúl) slúži ako komplexný antioxidant, ktorý nakopne imunitný systém, detoxikuje organizmus, dodá bunkám kyslík, doplní prírodné minerály a bunky hĺbkovo regeneruje.
- Ochrana a výživa pokožky: Ak vás trápia ekzémy, psoriáza, kožné zápaly alebo chcete ochrániť pleť pred predčasným starnutím, riešením môže byť prírodný Ži Dobre Olej. Za studena lisovaný hroznový olej má vďaka polyfenolom obrovskú antioxidačnú aktivitu, hlboko hydratuje pokožku a výrazne zlepšuje jej elasticitu.
Nie vždy treba hľadať zázraky na druhom konci planéty a siahať po predražených trendoch z exotiky. Prírodný poklad pre zdravie a dlhovekosť sa dá nájsť aj v našich vlastných vinohradoch.
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