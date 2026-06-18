Trailer k novému Spider-Manovi s Tomom Hollandom a Zendayou je tu. Do kín dorazí už na konci júla

Zendaya a Spider-Man

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Zo zákulisia filmov
Peter Parker bude bojovať aj s Hulkom.

Trailer k novému superhrdinskému filmu Spider-Man: Nový deň je konečne tu. Pozrite si ho spolu s nami. V nehynúcom príbehu, ktorý vznikol podľa komiksov Marvel Comics, sa opäť predstavia legendárni herci Tom Holland Zendaya. 

Od udalostí posledného filmu o Spider-Manovi (Spider-Man: Bez domova – Spider-Man: No Way Home) uplynuli už štyri roky a Peter Parker dnes žije osamelý život. Jeho obeta pre záchranu multivesmíru ho vymazala z pamäti a sŕdc najbližších priateľov, a tak sa z neho stal Spider-Man na plný úväzok. Ochrana mesta si však vyberá svoju daň a Peter čelí nečakaným fyzickým následkom. Zatiaľ čo bojuje o holý život, v meste sa vynára temná hrozba s nevídanou mocou. Dokáže Peter zachrániť New York, keď riskuje, že stratí aj to posledné, čo mu zostalo – samého seba?

Viac z témy Zo zákulisia filmov:
1.
Milan Ondrík vo filme Bojovník ukáže inú tvár: Rola ho sprevádzala celé mesiace
2.
Úspešný príbeh Dominika Dána ožije ako film. V kinách budeme sledovať dolapenie sériového vraha
3.
Nový film Scary Movie dorazil po dlhej pauze do kín. Podľa divákov to v sále pôsobilo ako na pohrebe
Zobraziť všetky články (49)

V hlavných úlohách Tom Holland a Zendaya

Réžie sa ujal Destin Daniel Cretton, o scenár sa postarali Chris McKenna a Erik Sommers podľa komiksovej predlohy od Stana Leeho Stevea Ditka.

Hlavné postavy opäť stvárnili Tom Holland ako Peter Parker a Zendaya ako Michelle “MJ” Jones-Watson, bývalá spolužiačka a expriateľka Parkera, ktorí tvoria pár aj v reálnom živote. Posledné mesiace sa dokonca šuškalo o ich údajnej svadbe. Tieto klebety však pred pár dňami potvrdil aj samotný Tom Holland, ktorý to prezradil magazínu Esquire.

Zendaya a Tom Holland
Zendaya a Tom Holland na prezentácii filmu Spider-Man: No Way Home, foto: Profimedia

Pred pár mesiacmi totiž celý svet obleteli fotografie zo svadby Hollanda a Zendaye, ktorí sa mali zosobášiť pri jazere Como v Taliansku. Fotografie však boli falošné, vytvorila ich umelá inteligencia. Holland dokonca prezradil, že jeho stará mama fotografie videla a myslela si, že nebola na svadbu pozvaná. K ich svadobnému dňu však nič viac neprezradil, len to, že tam s nimi bola celá ich rodina.

Do kín dorazí na konci júla

Okrem Toma Hollanda a Zendaye sa môžete tešiť aj na návrat známych tvárí, hercov Marka Ruffala ako Brucea Bannera (Hulk), Jacoba Batalona ako Neda Leedsa a Jona Bernthala ako Franka Castlera (Punisher).

Záber z filmu Spider-Man
Foto: MovieStillsDB

Premiéra nového filmu o pavúčom mužovi s názvom Spider-Man: Nový deň (Spider-Man: Brand New Day) je v slovenských kinách naplánovaná na 29. júla 2026. Názov nového filmu odkazuje na rovnomennú komiksovú ságu z roku 2008, ktorá sa zaoberá dôsledkami vymazania Petrovej identity zo sveta. Podľa vyjadrení štúdia však film nebude priamou adaptáciou tejto dejovej línie, ale inšpiruje sa jej hlavnými témami. Tentoraz teda nepôjde o koniec sveta, ale o osobné problémy Petra Parkera, ktoré sú mu oveľa bližšie.

Pozrite si s nami dlhoočakávaný trailer

Podľa trailera to vyzerá tak, že pôjde o poriadne napínavú jazdu, na ktorej bude Peter Parker ako Spider-Man bojovať s viacerými ďalšími superhrdinami, ako napríklad s Hulkom. No jeho slávny humor ho neopustí ani v ťažkých chvíľach. Záver trailera dokonca ukazuje, že Peter navštívi hrob svojej tety May Parker, ktorá umrela vo filme Spider-Man: Bez domova z roku 2024, po útoku Greena Goblina. Jej smrť je pre Petra veľkou stratou.

Preto ak ste fanúšikmi Marvel Comics a príbehov o Spider-Manovi, rýchlo kupujte lístky do kina. Vyzerá to tak, že sa máte skutočne na čo tešiť.

Otvoriť galériu (5)
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nový krimifilm Colors of Evil: Black je hitom Netflixu. Vyšetruje zmiznutia detí v Poľsku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
1 na 1
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac