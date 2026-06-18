Trailer k novému Spider-Manovi s Tomom Hollandom a Zendayou je tu. Do kín dorazí už na konci júla

Trailer k novému superhrdinskému filmu Spider-Man: Nový deň je konečne tu. Pozrite si ho spolu s nami. V nehynúcom príbehu, ktorý vznikol podľa komiksov Marvel Comics, sa opäť predstavia legendárni herci Tom Holland a Zendaya.
Od udalostí posledného filmu o Spider-Manovi (Spider-Man: Bez domova – Spider-Man: No Way Home) uplynuli už štyri roky a Peter Parker dnes žije osamelý život. Jeho obeta pre záchranu multivesmíru ho vymazala z pamäti a sŕdc najbližších priateľov, a tak sa z neho stal Spider-Man na plný úväzok. Ochrana mesta si však vyberá svoju daň a Peter čelí nečakaným fyzickým následkom. Zatiaľ čo bojuje o holý život, v meste sa vynára temná hrozba s nevídanou mocou. Dokáže Peter zachrániť New York, keď riskuje, že stratí aj to posledné, čo mu zostalo – samého seba?
V hlavných úlohách Tom Holland a Zendaya
Réžie sa ujal Destin Daniel Cretton, o scenár sa postarali Chris McKenna a Erik Sommers podľa komiksovej predlohy od Stana Leeho a Stevea Ditka.
Hlavné postavy opäť stvárnili Tom Holland ako Peter Parker a Zendaya ako Michelle “MJ” Jones-Watson, bývalá spolužiačka a expriateľka Parkera, ktorí tvoria pár aj v reálnom živote. Posledné mesiace sa dokonca šuškalo o ich údajnej svadbe. Tieto klebety však pred pár dňami potvrdil aj samotný Tom Holland, ktorý to prezradil magazínu Esquire.
Pred pár mesiacmi totiž celý svet obleteli fotografie zo svadby Hollanda a Zendaye, ktorí sa mali zosobášiť pri jazere Como v Taliansku. Fotografie však boli falošné, vytvorila ich umelá inteligencia. Holland dokonca prezradil, že jeho stará mama fotografie videla a myslela si, že nebola na svadbu pozvaná. K ich svadobnému dňu však nič viac neprezradil, len to, že tam s nimi bola celá ich rodina.
Do kín dorazí na konci júla
Okrem Toma Hollanda a Zendaye sa môžete tešiť aj na návrat známych tvárí, hercov Marka Ruffala ako Brucea Bannera (Hulk), Jacoba Batalona ako Neda Leedsa a Jona Bernthala ako Franka Castlera (Punisher).
Premiéra nového filmu o pavúčom mužovi s názvom Spider-Man: Nový deň (Spider-Man: Brand New Day) je v slovenských kinách naplánovaná na 29. júla 2026. Názov nového filmu odkazuje na rovnomennú komiksovú ságu z roku 2008, ktorá sa zaoberá dôsledkami vymazania Petrovej identity zo sveta. Podľa vyjadrení štúdia však film nebude priamou adaptáciou tejto dejovej línie, ale inšpiruje sa jej hlavnými témami. Tentoraz teda nepôjde o koniec sveta, ale o osobné problémy Petra Parkera, ktoré sú mu oveľa bližšie.
Pozrite si s nami dlhoočakávaný trailer
Podľa trailera to vyzerá tak, že pôjde o poriadne napínavú jazdu, na ktorej bude Peter Parker ako Spider-Man bojovať s viacerými ďalšími superhrdinami, ako napríklad s Hulkom. No jeho slávny humor ho neopustí ani v ťažkých chvíľach. Záver trailera dokonca ukazuje, že Peter navštívi hrob svojej tety May Parker, ktorá umrela vo filme Spider-Man: Bez domova z roku 2024, po útoku Greena Goblina. Jej smrť je pre Petra veľkou stratou.
Preto ak ste fanúšikmi Marvel Comics a príbehov o Spider-Manovi, rýchlo kupujte lístky do kina. Vyzerá to tak, že sa máte skutočne na čo tešiť.
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