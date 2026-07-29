Ryanair spustil 24-hodinový výpredaj leteniek: Z Bratislavy sa dostanete k moru už za 16 eur

Ostrov Korfu v Grécku

Ostrov Korfu v Grécku, foto: Pexels

Letenky do stovky
Ryanair spustil bleskový 24-hodinový výpredaj, ktorý končí dnes o 23:59.

Ryanair spustil bleskový 24-hodinový výpredaj, ktorý končí dnes o 23:59. Skutočné cenové bomby sa však neskrývajú v auguste, ale o mesiac či dva neskôr – a najlacnejšie letenky k moru odlietajú z Bratislavy za 16 eur.

Írska nízkonákladová spoločnosť dnes oznámila takzvaný pay day výpredaj pri príležitosti júlovej výplaty. Letenky ponúka od 19,99 eura, akcia platí len do polnoci a – čo je podstatné – cestovať sa dá od 1. augusta až do 31. októbra 2026.

Ryanair k tomu predstavil zoznam „európskych plážových šampiónov“, teda prímorských destinácií vo svojej sieti, ku ktorým patria Albánsko, Chorvátsko, Malta, Kréta a Korfu.

Kľúč je v tom, kedy letíte

Preverili sme všetkých päť destinácií z troch letísk, ktoré Slováci reálne používajú – z Bratislavy, Košíc a Viedne – v celom povolenom okne. A ukázalo sa presne to, čo pri nízkonákladovkách býva pravidlom: augustové ceny sú najvyššie, pretože v auguste chce letieť každý. Kto vydrží do polovice septembra alebo do októbra, zaplatí za tú istú trasu často polovicu.

Cenové bomby k moru: 1. august – 31. október 2026
Jednosmerné ceny za osobu · priame lety · overené 29. 7. 2026
Z Bratislavy
Korfu (Grécko)NAJne 4. 10. · 20:25 → 23:15
16 €

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Maltaut 6. 10. · 20:35 → 22:55
16 €

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Korfu (Grécko)ne 18. 10. · 20:25 → 23:15
16 €

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Zadar (Chorvátsko)st 26. 8. · 22:15 → 23:30
18 €

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Zadar (Chorvátsko)po 21. 9. · 17:00 → 18:15
18 €

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Maltapo 12. 10. · 22:35 → 00:55
19 €

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Korfu (Grécko)ne 11. 10. · 20:25 → 23:15
19 €

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Zadar (Chorvátsko)so 26. 9. · 07:30 → 08:45
19 €

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Maltaut 25. 8. · 20:35 → 22:55
33 €

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Z Košíc
Zadar (Chorvátsko)NAJst 30. 9. · 12:20 → 13:40
19 €

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Zadar (Chorvátsko)so 26. 9. · 22:35 → 23:55
20 €

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Zadar (Chorvátsko)so 29. 8. · 21:40 → 23:05
31 €

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Zadar (Chorvátsko)št 27. 8. · 15:20 → 16:45
33 €

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Zadar (Chorvátsko)št 6. 8. · 15:20 → 16:45
43 €

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Z Viedne
Zadar (Chorvátsko)NAJut 8. 9. · 19:15 → 20:25
22 €

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Zadar (Chorvátsko)ut 25. 8. · 19:15 → 20:25
22 €

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Tirana (Albánsko)št 1. 10. · 06:00 → 07:35
23 €

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Maltane 18. 10. · 19:20 → 21:40
23 €

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Tirana (Albánsko)ut 22. 9. · 09:30 → 11:05
23 €

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Chania, Kréta (Grécko)št 15. 10. · 16:25 → 19:50
28 €

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Maltane 20. 9. · 19:20 → 21:40
29 €

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Korfu (Grécko)ne 11. 10. · 09:20 → 12:10
31 €

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Spiatočné letenky
Bratislava → MaltaNAJ12. 10. → 23. 10. · 11 nocí
38 €

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Bratislava → Korfu11. 10. → 17. 10. · 6 nocí
38 €

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Bratislava → Korfu18. 10. → 24. 10. · 6 nocí
39 €

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Bratislava → Zadar19. 9. → 24. 9. · 5 nocí
45 €

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Viedeň → Tirana15. 10. → 22. 10. · 7 nocí
54 €

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Košice → Zadar26. 9. → 30. 9. · 4 noci
70 €

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Bratislava → Zadar5. 8. → 15. 8. · 10 nocí
72 €

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Ceny sme overili cez Kiwi.com 29. 7. 2026 a platia pre jednu osobu s príručnou taškou pod sedadlo. Letenky sú dynamické – pri kliknutí sa môžu líšiť.

Korfu a Malta z Bratislavy za 16 eur

Absolútne najnižšiu cenu sme našli hneď dvakrát. Korfu odlieta z Bratislavy 4. októbra za 16 eur, rovnaká cena platí aj o dva týždne neskôr, 18. októbra. Za identických 16 eur sa dostanete aj na Maltu, a to 6. októbra. Pre porovnanie: tie isté trasy stoja v auguste 34 až 45 eur, čiže dvoj- až trojnásobok.

Pláž Zadar
Ilustračná snímka zo Zadaru, foto: dronepicr, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Októbrové more pritom nie je studené. Okolo Malty má koncom októbra stále približne 23 stupňov, na Korfe podobne – ide o typickú „predĺženú sezónu“, keď sú pláže poloprázdne a ubytovanie výrazne lacnejšie ako v hlavnej sezóne. Chorvátsky Zadar vychádza z Bratislavy najlepšie 21. septembra za 18 eur, čo je rovnaká cena ako najlacnejší augustový termín.

Z Košíc do Chorvátska za 19 eur

Východniari majú dôvod na radosť. Ryanair lieta z Košíc priamo do Zadaru a najlacnejší termín v celom okne, 30. septembra, stojí 19 eur. Let trvá hodinu a 20 minút. Augustové odlety z Košíc pritom začínajú až na 31 eurách, takže rozdiel je citeľný. A na rozdiel od augusta sa v septembri dá vybaviť aj spiatočná kombinácia – tam 26. septembra, späť 30. septembra, spolu 70 eur. Jedno upozornenie: linka z Košíc jazdí len do konca septembra, v októbri už z východu priamy let k moru nenájdete.

Albánsko a Kréta z Viedne pod 30 eur

Albánsko, ktoré je v posledných rokoch najrýchlejšie rastúcou plážovou destináciou regiónu, obsluhuje Ryanair z Viedne. Let do Tirany vyjde 1. októbra na 23 eur a rovnakú cenu drží aj 15. a 22. októbra. Z hlavného mesta sa k plážam v Dhërmi či Ksamile dostanete autobusom alebo autom, počítajte však s tromi až piatimi hodinami cesty na juh.

Prekvapením je Kréta. V auguste stojí letenka do Chanie z Viedne 73 eur, 15. októbra len 28. Ide o priamy let za necelé dve a pol hodiny a Kréta patrí k ostrovom, kde sa dá kúpať aj koncom októbra. Viedeň – Zadar zase drží počas celého septembra plochých 22 eur prakticky na každom odlete, takže tam si termín vyberiete podľa seba, nie podľa cenníka.

Spiatočne od 38 eur

Ak nechcete riešiť dve samostatné rezervácie, najlacnejšia kompletná spiatočná kombinácia v celom okne je Bratislava – Malta: tam 12. októbra, späť 23. októbra, dokopy 38 eur za jedenásť nocí. Za rovnakých 38 eur sa dá vybaviť aj Korfu s návratom po šiestich nociach. Chorvátsko vychádza spiatočne od 45 eur (Zadar, 19. až 24. septembra), Albánsko od 54 eur z Viedne.

Foto: Unsplash

Na čo si dať pozor

Uvedené ceny platia pre cestujúceho s malou taškou pod sedadlo. Príručný kufor do priehradky aj odbavená batožina sa priplácajú a pri takto nízkych základných cenách môžu celkovú sumu pokojne zdvojnásobiť – pri plánovaní teda rátajte s reálnou cenou, nie s tou z titulku. Rovnako platí, že najlacnejšie termíny bývajú uprostred týždňa a v neatraktívnych hodinách, teda skoro ráno alebo neskoro večer.

A ešte jedna vec: ceny nízkonákladových liniek sa menia z hodiny na hodinu podľa toho, koľko miest v lietadle zostáva. Ak vám niektorý z termínov sedí, oplatí sa nečakať – a rovnako sa oplatí prezrieť si celý kalendár termínov, pretože o deň alebo dva vedľa býva cena často výrazne nižšia.

Ceny sme overili 29. 7. 2026. Článok obsahuje affiliate odkazy — ak cez ne nakúpite, získame malú províziu, cena pre vás sa nemení.

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