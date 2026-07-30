Huliak pozastavuje peniaze pre Slovenský futbalový zväz. Chce preveriť kauzu s mobilmi

Minister Rudalf Huliak a prezident SFZ Dušan Kováčik

Ilustračná foto: TASR - Dano Veselský, Jakub Kotian

Roland Brožkovič
TASR
Rezort to oznámil vo štvrtok v tlačovej správe.

Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR dočasne pozastavuje financovanie Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Rezort to oznámil vo štvrtok v tlačovej správe, v ktorej opatrenie odôvodňuje potrebou preveriť postup zväzu pri uzatváraní právnych krokov v súvislosti s dodávkou mobilných telefónov.

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„MCRŠ na základe zákona a písomného stanoviska hlavného kontrolóra športu (HKŠ) dočasne pozastavuje spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov (SFZ) na obdobie nevyhnutne potrebné na preskúmanie možného závažného nedostatku,“ uviedol rezort. Spresnil, že kontrolná činnosť HKŠ sa zameriavala na preverenie postupu SFZ pri uzatváraní dohôd o ručení, pristúpení k záväzku alebo inom zabezpečení záväzkov súvisiacich s dodávkou mobilných telefónov, a to v rámci zmluvných vzťahov s viacerými spoločnosťami.

Problémové zmluvy

SFZ podľa rezortu predložil hlavnému kontrolórovi športu viaceré verzie zmlúv o ručení bez uvedenia konkrétnej sumy. Zároveň však požiadavke kontrolóra o doplnenie materiálov a dodanie kompletnej dokumentácie, z ktorých by bolo možné spoľahlivo určiť cenu, množstvo tovaru a celkový rozsah zabezpečených záväzkov, nevyhovel.

„Nie je preto možné určiť, v akej výške boli podpísané ručiteľské zmluvy a či ich podpis prebehol v súlade so stanovami SFZ a vnútornými predpismi SFZ vrátane preverenia, či nebol prekročený finančný limit, pri ktorom je podľa stanov SFZ potrebné schválenie Konferenciou SFZ,“ vysvetlil rezort. Upozornil, že dodržiavanie vlastných stanov zo strany SFZ je podmienkou aj z hľadiska plnenia podmienok spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov podľa zákona o športe.

„Zo stanoviska HKŠ vyplynulo, že nie je jasné, za akú sumu sa v mene SFZ zaručil prezident zväzu Ján Kováčik a či týmto konaním neohrozil existenciu futbalu na Slovensku,“ uviedol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý). V prípade rozhodnutia o dočasnom pozastavení financovania SFZ sa opiera aj znenie zákona o športe.

Pohľad na slovenských futbalistov
Foto: TASR – Michal Svítok

„Ak je odôvodnené podozrenie zo závažného nedostatku, ministerstvo športu môže na základe stanoviska hlavného kontrolóra športu osobe dočasne pozastaviť spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov na obdobie nevyhnutne potrebné na preskúmanie možného závažného nedostatku,“ citoval zákon.

Zároveň informoval, že kontrolór dostal podnet osôb s príslušnosťou k SFZ, ktorý sa týka dôvodného podozrenia z porušenia zákona o športe pri zvolávaní a priebehu mimoriadnej Konferencie SFZ uskutočnenej formou elektronického hlasovania per rollam v dňoch 11. až 13. júla.

„Sú to najmä informácie, že podklady mali byť delegátom zaslané necelých 34 hodín pred začiatkom hlasovania, hoci zákon o športe pri najvyššom orgáne národného športového zväzu vyžaduje predstih najmenej sedem dní, ako aj o tvrdenie, že delegátom nebolo umožnené vyjadriť sa k jednotlivým bodom programu,“ dodal minister. Informácie v rámci tohto podnetu preto podľa neho vyvolávajú odôvodnené podozrenie, že pri rozhodovaní najvyššieho orgánu SFZ neboli zachované zákonné a vnútorné procesné pravidlá.

Reakcia SFZ

SFZ už v stredu (29. 7.) na svojom webe informoval, že disponuje informáciami z prostredia hlavného kontrolóra športu, podľa ktorých má Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR pozastaviť vyplatenie tretej časti príspevku uznanému športu určenej pre SFZ na rok 2026 vo výške viac ako 4 milióny eur.

„Ak sa tieto informácie potvrdia, pôjde o závažný zásah do financovania slovenského futbalu. Nejde pritom o financovanie SFZ ako organizácie, ale predovšetkým o finančné prostriedky určené na mládežnícky futbal, športovú reprezentáciu, rozvoj talentovaných športovcov, regionálne futbalové zväzy a stovky futbalových klubov na celom Slovensku,“ uviedol zväz.

SFZ je presvedčený, že takéto pozastavenie financovania nemá oporu v skutkovom stave veci. Avizoval, že sa bude proti takémuto rozhodnutiu brániť právnou cestou, rovnako že podá trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. „Keďže existuje dôvodné podozrenie, že výkon verejnej moci je v tomto prípade využívaný spôsobom, ktorý presahuje rámec zákonných kompetencií a spôsobuje závažné škody slovenskému futbalu,“ uviedol v stredu v oficiálnom vyhlásení SFZ.

Zdôraznil v tejto súvislosti, že hlavnému kontrolóri športu predložil v zákonom stanovenej lehote všetky požadované dokumenty spolu s rozsiahlym písomným vyjadrením. Od tohto momentu, teda viac ako tri mesiace, nebola podľa SFZ zo strany hlavného kontrolóra športu ani ministerstva vznesená jediná požiadavka na doplnenie dokumentácie, vysvetlenie alebo prijatie akýchkoľvek nápravných opatrení.

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