Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj

Kúpiť si vlastný byt alebo dom na Slovensku je čoraz ťažšie. Ceny sú vysoké, ponuka malá a dopyt obrovský. Preto sme sa na túto tému rozprávali so skúseným realitným maklérom, ktorý nám poskytol množstvo praktických rád, ktoré vám pomôžu zorientovať sa na trhu nehnuteľností.
Realitný maklér Michal Palko nám v našom rozhovore vysvetlil, ako zistíme, že ponuka je skutočne výhodná, podľa akých kritérií by sme sa pri kúpe nehnuteľnosti mali orientovať, čo by sme si mali preveriť ešte pred obhliadkou nehnuteľnosti, ktorú plánujeme kúpiť, na ktoré formulácie v inzerátoch by sme si mali dať pozor, ako zistíme, či je cena primeraná, aké chyby robia ľudia pri kúpe nehnuteľností, ale aj či nás čaká ďalšie zdražovanie nehnuteľností.
„Dobrá kúpa nie je tá najlacnejšia,“ tvrdí realitný maklér Michal Palko.
Ako môže bežný kupujúci spoznať, že ponuka je skutočne výhodná?
Väčšina ľudí si myslí, že výhodná ponuka znamená nízku cenu. V skutočnosti je výhodná ponuka taká, ktorá má vyššiu hodnotu, než za akú sa predáva.
Kupujúci by sa nemal pýtať len: „Je to lacné?“, ale najmä: „Čo za tú cenu získavam?“ Lokalita, stav nehnuteľnosti, dispozícia, technický stav, mesačné náklady, potenciál rastu hodnoty a dopyt v danej oblasti sú často dôležitejšie ako samotná cena.
Na Slovensku sa skutočne výhodné nehnuteľnosti predávajú veľmi rýchlo. Ak je nehnuteľnosť kvalitne nacenená, vo výbornej lokalite a bez zásadných kompromisov, často sa ani nestihne „ohriať“ na trhu. Preto vždy odporúčam porovnať nehnuteľnosť s podobnými predajmi v okolí, nie s konkurenčnými inzerátmi. Inzerované ceny ukazujú, za koľko chcú ľudia predávať. Predajné ceny ukazujú, za koľko sú ľudia skutočne ochotní kupovať. A práve tam sa skrýva odpoveď na otázku, či je ponuka naozaj výhodná.
Existujú konkrétne ukazovatele (cena za m², lokalita, stav), podľa ktorých sa dá rýchlo orientovať?
Áno, existujú tri ukazovatele, podľa ktorých sa vie kupujúci veľmi rýchlo zorientovať – cena za m², lokalita a technický stav. Poviem to však trochu provokatívne: z týchto troch je cena za m² najmenej dôležitá. Cena za m² je dobrý orientačný bod, ale nikdy by nemala byť jediným kritériom. Dva byty v rovnakom meste môžu mať rovnakú cenu za meter, no jeden sa predá za pár dní a druhý bude na trhu mesiace. Rozdiel vytvára lokalita, dispozícia, poschodie, výhľad, parkovanie či celkový stav.
Ak by som mal kupujúcemu poradiť jednu vec, tak by to bolo, nech sa pozerá na lokalitu. Nehnuteľnosť môžete zrekonštruovať, zariadiť alebo rozšíriť, ale lokalitu nezmeníte. Práve tá najviac ovplyvňuje budúcu hodnotu nehnuteľnosti. Nakoniec je to technický stav. Často vidím kupujúcich, ktorí sa nechajú zlákať nižšou cenou, ale podcenia náklady na rekonštrukciu. Byt o 15-tisíc eur lacnejší môže byť v konečnom dôsledku o 30-tisíc eur drahší.
Moja jednoduchá poučka znie: nekupujte najlacnejšiu nehnuteľnosť na trhu. Hľadajte najvyššiu hodnotu za svoje peniaze. To je rozdiel medzi dobrou kúpou a skvelou investíciou.
Čo by ste si ako kupujúci preverili ešte pred obhliadkou?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- čo by ste si mali preveriť pred obhliadkou;
- na ktoré formulácie v inzerátoch by ste si mali dať pozor;
- čo vám napovie, že ponuka nie je výhodná;
- na čo by ste si mali dať pozor pri kúpe novostavby a na čo pri starom byte či dome;
- či nás čaká ďalšie zdražovanie nehnuteľností;
- ako zistíte, že cena je primeraná;
- aké chyby pri kúpe nehnuteľnosti robia ľudia najčastejšie;
- či je výhodnejšie kúpiť novostavbu alebo nehnuteľnosť, ktorá vyžaduje rekonštrukciu.
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