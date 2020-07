Bila každého, kto jej prišiel pod ruku, drogy jej nevadilo brať aj na verejnosti: Amy Winehouse napokon zabili 2 fľaše vodky

Jej talent obdivovali aj tí najúspešnejší muzikanti, ktorí hudobnú scénu dobýjali roky predtým, než sa na nej objavila ona. Mnohí jej predpovedali hviezdnu budúcnosť a veľkolepú kariéru. Tú napokon aj dosiahla, trvala však veľmi krátko. Hudobný svet si v týchto dňoch pripomína 9. výročie tragickej smrti talentovanej speváčky a hudobníčky Amy Winehouse.

Ten príbeh pozná azda každý milovník populárnej hudby. A to aj napriek tomu, že tvorba Amy Winehouse sa nepohybovala v žánroch, ktoré mainstreamový poslucháč primárne vyhľadával. Jazz, R&B a soul v kombinácii s jej hlasom však zaujal mnohé svetové médiá a tie najväčšie hity z jej tvorby zarezonovali aj v playlistoch slovenských rádií. A ktovie, koľko by ich ešte v našich mysliach rezonovalo, keby sa Amy Winehouse jej vlastná sláva nestala prekliatím.

Dievča zo židovskej rodiny

Winehouse sa narodila 14. septembra 1983 do rodiny židovských manželov. Jej otec Mitchell „Mitch“ Winehouse pracoval ako taxikár a príležitostný stavbár, matka Janis pracovala ako farmaceutka. Rodičia Amy v podstate nikdy z dcéry nechceli mať slávnu hviezdu a viedli ju k poctivému životu. Ako dieťa navštevovala židovskú školu, no ako neskôr priznala, toto prostredie nemala rada a otca prosila, aby tam chodiť nemusela. Do synagógy chodila len raz za rok počas sviatku Yom Kippur a aj to len z dôvodu rešpektu jej židovských predkov.

V rozhodnutí stať sa speváčkou a živiť sa hudbou však predznamenala hudobnícka kariéra jej strýkov z matkinej strany, ktorí sa živili ako profesionálni jazzoví hudobníci. Stará mama Cynthia z otcovej strany zas bola speváčkou a kedysi chodila so slávnymi jazzovým saxofonistom Ronniem Scottom. To jej budúcej speváckej kariére rozhodlo najviac.

Na hodiny spevu chodila už ako 9-ročná na odporúčanie starej mamy Cynthie. Tu jej pomohli a ukázali, ako má pracovať s hlasom. Okrem iného sa tu však naučila napríklad aj stepovať a počas štyroch rokov založila aj rapovú skupiny Sweet’n’Sour.

V štrnástich rokoch už Amy navštevuje prestížnu divadelnú školu Sylvia Young Theatre School, z ktorej ju ale mali údajne vylúčiť. Dôvodom mala byť zlá dochádzka a to, že si nechala prepichnúť nos. Túto skutočnosť ale samotná Sylvia Young vyvrátila. Povedala, že Amy v pätnástich jednoducho zmenila školu a ona sama by tak talentovaného človeka nikdy zo školy nevyhodila. Fámy o vylúčení napokon vyvrátil aj jej otec Mitch.

Podpis zmluvy s tvorcom SuperStar

Začiatky jej speváckej a hudobníckej kariéry štartujú, keď má 14 rokov a zaobstaráva si svoju prvú gitaru. Na nej začína skladať svoje prvé piesne a aj pracovať. Neživí sa však len spevom, aj keď ani jej prvé zamestnanie nemá od hudby ďaleko – píše články o zábavnom priemysle pre World Entertainment News Network. Popritom spieva s lokálnou londýnskou kapelou Bolsha Band.

V júli 2000 prichádza jej najväčší zlom a v podstate štartuje aj jej ozajstná kariéra. Stáva sa jednou z hlavných ženských vokalistiek národného National Youth Jazz Orchestra a jej najlepší priateľ Tyler James, mimochodom tiež hudobník, posielal jej demo nahrávky do vydavateľstva A & R. O dva roky neskôr podpisuje zmluvu s manažérskou firmou 19 Management Simona Fullera, slávneho producenta, ktorý dal dohromady niekoľko hudobných zoskupení a je tiež okrem iného aj autorom speváckej súťaže Pop Idol (u nás známej ako SuperStar). Jej plat je zhruba 250 libier týždenne.

No aj napriek tomu, že má zmluvu vo vrecku, nenahráva album hneď a spoločnosť sa ňou nechváli ako s veľkým úlovkom. Práve naopak, zostáva tajomstvom a čiernym koňom vydavateľstva A & R, ktoré veľmi dobré vedelo, že z Amy raz bude hviezda veľkých rozmerov.

Debutový album a rýchly vzostup nahor

Svoj debutový album Frank napokon vydáva koncom októbra 2003. Všetky piesne okrem dvoch coverov si Amy napísala a zložila sama. Kritici sú nadšení, začína sa rozširovať jej základňa fanúšikov a z Amy sa stáva jazzový fenomén 21. storočia a prakticky jediná zástupkyňa tohto žánru, ktorú hrávajú aj komerčné rádiá.

S nastupujúcou slávou sa však Amy musí vyrovnávať aj so záujmom novinárov a širokej verejnosti. Čoraz viac holduje aj alkoholu a drogám. Život známej osobnosti sa jej prakticky začína vymykať spod kontroly. Jej problémom nedopomáha ani fakt, že tesne počas nahrávania albumu sa jej rodičia rozviedli. To mnohí považujú za začiatok jej problémov so závislosťami.

V alkohole sa ale údajne utápala aj preto, že mala problém spievať naživo pred veľkým publikom. A práve alkohol jej pomáhal naberať odvahu. Alkohol ju však napokon upokojoval aj po koncertoch. V bare nervozitu zapíjala tvrdým alkoholom, pričom vkus mala naozaj vycibrený – jej najobľúbenejším drinkom bol koktejl Rickstasy, čiže trojitá vodka s banánovým likérom, whiskey Baileys a likérom Southern Comfort. K tomu sa neskôr pridali aj tvrdé drogy. Tie nemala problém zohnať – svoje prvé vlastné bývanie si našla v londýnskom Camdene – mekke punkových muzikantov, drogových dílerov a ľudí, ktorí nemali problém metly ľudstva kombinovať súčasne.

Životná láska Blake

K závislostiam sa ale neskôr pridružili aj ďalšie problémy. Ako jej otec Mitch povedal, veľkým problémom v jej živote bola aj jej láska, Blake Fielder-Civil. Toho si napokon vzala aj za manžela na Floride v máji 2007. Vzťah s ním bol jej ďalšou závislosťou – nedokázala bez neho žiť, aj keď ich spoločný život nebol práve ideálny. Amy na Blakea často útočila, keď s niečím nesúhlasila. Nielen slovne, ale aj fyzicky. K hádkam zväčša dochádzalo, keď bola Amy pod vplyvom.

Drogy a alkohol brali spoločne a nie raz ich videli sa prechádzať ulicami Londýna zakrvavených a s viditeľnými modrinami po bitkách. To vzbudzovalo dojem, že Blake Amy týral a mlátil, čo napokon nebolo ďaleko od pravdy. Ona ho však aj napriek tomu milovala a keď došla na to došla reč, Amy sa svojej lásky zastala a priznala, že si zranenia spôsobila sama. Kde bola pravda sa už už nedozvieme.

Manželstvo s Blakeom, alkohol, tvrdé drogy, smrť milovanej starej mamy, rozvod rodičov, stúpajúca sláva, mnohé prešľapy v kariére – to všetko sa podpísalo na jej zdraví. Okrem závislostí sa k tomu pridružili aj problémy s príjmom potravy a ukrutne chudú Amy viackrát posielali na odvykačku. Toto sa síce neúspechom, ale na základe tohto vzniká jeden z jej najväčších hitov – skladba Rehab. Ten vyšiel na jej druhej (a poslednej) štúdiovke Back to Black v roku 2006.

Obdobie v tomto roku však nebolo jednoduché. Mnohí veria, že toxický vzťah s manželom i smrť jej babky stáli za zhoršením jej stavu, kvôli čomu mala ešte viac upadnúť do stavov závislostí. Okrem toho však musela na turné propagovať svoj nový album, ktorý sa medzičasom stal natoľko úspešným, že Amy zaň zbierala jednu prestížnu cenu za druhou. Priznala sa, že okrem anorexie, trpí aj psychickými problémami, najmä depresiami. Ako ich liečila, vedia azda všetci.

Nikto nevie, koľkokrát bola na odvykačke

Ťažké chvíle prežívala v náručí drog, ktoré zapíjala alkoholom. V auguste 2007 preto musel jej manažment zrušiť niekoľko koncertných vystúpení po Európe. Ako dôvod uviedli vyčerpanie a chorobu. Amy sa ale v skutočnosti predávkovala heroínom, extázou, kokaínom, ketamínom a alkoholom. Bolo zázrakom, že toto všetko a pri svojej vtedajšej váhe prežila. Ani stav, počas ktorého bola veľmi blízko smrti, ju však nepresvedčil s jej neresťami skoncovať. Na odvykačku sa ju ale napokon podarilo dostať. Vždy však nastala recidíva.

Vďaka šikovnosti jej blízkych a manažérov sa nikdy na svetlo sveta nedostala informácia, koľkokrát odvykačku absolvovala. Aj tak sa ale o jej zlyhaniach svet vždy dozvedel, pretože novinári a paparazzi fotografi jej boli vždy v pätách.

Fetovala na ulici, mlátila každého, kto jej prišiel do rany

Rovnako ako hudba, preslávili Amy aj jej škandály. Závislosti však boli len zlomkom. Kvôli drogám dostala niekoľko pokút, dokonca ju s Blakeom za držanie marihuany v nórskom Bergene chytili policajti a dostali pokutu.

Známe sú aj jej útoky päsťami na rôznych ľudí a nielen známych z jej okolia. Prakticky mlátila každého, kto jej prišiel pod ruky a nejakým spôsobom ju naštval. V roku 2006 priznala, že zasadíla pravý hák priamo do tváre žene, ktorá ju kritizovala za to, že si Blakea vzala manžela. Zopár faciek neobišlo v daný moment ani jeho, keď sa ju snažil upokojiť.

Päsťou do tváre dostal od Amy aj istý 38-ročný muž, za čo sa sama bola udať na polícii. Vo väzení bola držaná počas noci. O 10 dní na to ju však zatkli za podozrenie, že je pod vplyvom drog. K tomu malo dopomôcť video, ktoré niekto doručil polícii a je na ňom vidieť, ako užíva na verejnosti kokaín. Pre nedostatok dôkazov ju napokon museli pustiť, pretože z videa nebolo zrejmé, či je to ona a či vôbec kokaín užíva.

Ďalšie zatknutie a obvinenie na Amy je podané v marci 2009. Zažalovala ju tanečníčka Sherene Flash, ktorú mala Amy udrieť päsťou do oka. Aj z tohto ale vyviazla prakticky bez trestu, pretože jej prešla obhajoba, že chcela tanečníčku od seba odstrčiť, keďže sa jej bála. Amy, samozrejme, triezva ani zďaleka nebola.

Prepadák v Belehrade

Tretíkrát zatknutá bola v decembri 2009 za útok na muža v divadle Milton Keynes. Na toho päsťami zaútočila po tom, čo si dovolil ju požiadať, aby mu uvoľnila sedadlo, na ktorom sedela a patrilo jemu. Odišla s pokutou. Aj tretie zatknutie však nemuselo byť posledné. Rovnako, ako nie je známy počet jej pokusov o odvykačku, nie je známy ani počet priestupkov, počas ktorých ju policajti riešili.

Život Amy Winehouse od počiatku jej kariéry sprevádzal jeden škandál za druhým. Videá jej excesov možno dodnes nájsť na sociálnych sieťach. Tie dokazujú, že Amy na tom bola naozaj zle takmer každý jeden deň.

Mementom toho všetkého je jej posledný živý koncert, ktorý odohrala len mesiac pred svojou smrťou v Belehrade. Pred približne 20-tisíc fanúšikov vystúpila na pódium po hodinovom meškaní opitá na mol. Nevládala stáť na nohách, počas celého setu len nevraživo pozerala zo strany na stranu, sem-tam sa pokúsila niečo zaspievať, no bola to bieda, nad ktorou všetci len krútili hlavou. Médiá označili toto vystúpenie ako najhorším, aké Srbsko kedy zažilo. Paradoxom zostáva, že Amy koncert odohrala. Manažment ale jej zvyšné koncerty plánovaného comebackového turné zrušil. Bolo to naposledy, čo sa Amy objavila na koncertnom pódiu.

Upila sa na smrť

To, ako sa jej príbeh skončil, už počuli všetci. Je 23. júl 2011 a jej bodyguard prichádza do domu v Camdene tri dni predtým. Dáva na ňu pozor a z jej izby v osudný večer počuje smiech, hlasnú hudbu i televízor. Amy je o druhej ráno v deň jej smrti v absolútnom poriadku, aj keď v nálade.

O desiatej hodine doobeda ju ide skontrolovať a vidí speváčku ležať na posteli. Z vlastných skúseností vie, že Amy si rada pospí dlhšie, takže na nič hrozné nemyslí. O tretej poobede ju ide skontrolovať znovu a speváčku vidí stále v rovnakej polohe ako predtým. Okamžite alarmuje záchranku, pretože Amy nedýcha a nemá pulz. Privolaný lekár však už nič nezmôže a slávnu speváčku prehlasuje za mŕtvu. Vedľa nej ležia aj dve veľké fľaše vodky. Prázdne.

Ako sa neskôr z pitvy zistilo, Amy mala v krvi 5-násobne viac alkoholu, ako je v Británii povolené množstvo pri šoférovaní. Oficiálny dôvod smrti bola otrava alkoholom. Cudzie zavinenie vyšetrovatelia zavrhli, rovnako tak aj samovraždu.