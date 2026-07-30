Vodiči, počas horúčav robíte častú chybu: Naučte sa pravidlo 72 km/h, ušetríte peniaze

Otvorené okná zvyšujú aerodynamický odpor vozidla. V dôsledku toho môže auto spotrebovať približne rovnaké množstvo paliva, ako keby ste počas jazdy používali klimatizáciu. O tom, ktorá možnosť je úspornejšia, má pritom rozhodovať najmä rýchlosť jazdy.
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Mnohým ľuďom nie je vždy jasné, či majú počas horúcich dní uprednostniť otvorenie okien, alebo radšej zapnúť klimatizáciu.
Podľa expertov existuje bod zlomu, ktorý rozhoduje o tom, čo vám ušetrí viac peňazí. Ako informuje The Mirror, rozhodujúca má byť rýchlosť vozidla.
Ide o častú chybu: Pri vyššej rýchlosti však začne byť klimatizácia výhodnejším riešením
Výskumy naznačujú, že používanie klimatizácie môže zvýšiť spotrebu paliva približne o 10 percent, zatiaľ čo jazda so stiahnutými oknami pri vyšších rýchlostiach môže viesť k nárastu spotreby až o 20 percent. Bodom zlomu je podľa odborníkov rýchlosť 72 kilometrov za hodinu. Pri pomalšej jazde je výhodnejšie jazdiť s otvorenými oknami. Po prekročení tejto rýchlosti by ste mali uprednostniť klimatizáciu.
Potvrdzuje to motoristický expert Mike Fazal. „Jednoduché pravidlo, ktoré môžu vodiči dodržiavať, je pravidlo 45 míľ (72 km/h),“ uviedol. Podľa neho pri tejto rýchlosti začína vzduch prúdiaci cez otvorené okná vytvárať výraznejší aerodynamický odpor, ktorý zaťažuje motor a môže negatívne ovplyvniť spotrebu paliva.
Ako pripraviť auto na jazdu počas horúčav?
Tom Preston, riaditeľ spoločnosti Hippo Leasing podľa The Sun prináša podrobnejšie rady o tom, ako pripraviť auto na jazdu počas horúcich dní.
Jeho prvou radou je nezapínať klimatizáciu okamžite po nastúpení do rozpáleného vozidla. Otvorte najprv všetky okná a nechajte horúci vzduch uniknúť von. Až potom zapnite klimatizáciu a vetracie otvory nasmerujte smerom k podlahe. Studený vzduch bude smerovať prirodzene nadol, teplý vzduch zas uniká von. Keď sa teplota v kabíne zníži, zatvorte okná a prepnite klimatizáciu do režimu recirkulácie.
Pozor na režim recirkulácie, nemali by ste ho používať pridlho
Režim recirkulácie by ste však nemali používať príliš dlho.
Pri dlhšej jazde je vhodné ho približne po 20 až 30 minútach vypnúť a na chvíľu opäť vpustiť do vozidla čerstvý vzduch, aby nedošlo k zníženej kvalite vzduchu v kabíne.
Ak sa chcete vyhnúť zahmlievaniu okien, recirkuláciu sa neodporúča používať ani počas vlhkého počasia. Naopak, veľmi užitočná je v hustej premávke alebo pri prejazde tunelom – pomáha vám udržať výfukové plyny mimo interiéru.
The Sun tému uzatvára radou, že pri vysokých teplotách môžu režimy Eco a Stop-Start účinnosť klimatizácie znižovať. Vodičov zároveň upozorňuje, aby nezabúdali klimatizáciu občas zapnúť aj počas chladnejších mesiacov, čo pomáha predchádzať vzniku plesní a hromadeniu baktérií v systéme. Viac rád nájdete na tomto odkaze.
Zabúdať by sme nemali ani na údržbu klimatizácie a jej dopĺňanie. Zdravá klimatizácia je účinnejšia a systém vydrží byť funkčným dlhšie. Presný interval dopĺňania klimatizácie však nie je stanovený univerzálne. Vo všeobecnosti sa odporúča skontrolovať ju približne každý jeden až dva roky, no závisí to od mnohých faktorov, vrátane počtu najazdených kilometrov či stavu klimatizačného systému.
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