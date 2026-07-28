21-ročný chlapec vyhral 24 miliónov eur: „Bol som v siedmom nebi.“ Malo to veľké negatíva

Jedného dňa sa rozhodol skrátiť si pracovnú zmenu a vyskúšať šťastie. Spontánne rozhodnutie mu navždy zmenilo život. Obyčajný mladý muž sa zo dňa na deň stal multimilionárom a musel sa naučiť fungovať s úplne novou identitou.
Príbeh sa odohral ešte v minulom storočí. Dnes je Timothy Schultz takmer o tri desaťročia starší, skúsenejší a mentálne odolnejší. Ako informoval Unilad, o svojom živote sa rozhodol hovoriť aj prostredníctvom vlastného podcastu Dreams & Fortune with Timothy Schultz. Pozýva si doň ďalších výhercov a spolu s nimi rozoberá, ako im obrovské finančné výhry zmenili život, vzťahy aj pohľad na svet.
Ako 21-ročný vyhral Timothy 28 miliónov dolárov
Osudný deň prišiel vo februári 1999. Vtedy sa 21-ročný Timothy stal bohatším o 28 miliónov dolárov (približne 24,64 milióna eur). A hoci by mnohí ľudia po takejto výhre premýšľali nad luxusnými autami či nehnuteľnosťami, Timothy mal okamžite jasno v tom, čo si kúpi ako prvé – najnovšiu hernú konzolu Nintendo 64.
„Nešlo o nič v hodnote tisícok dolárov, no pre mňa to bola skutočne extravagantná kúpa,“ priznal Timothy. „Bol som v siedmom nebi.“
Ďalšie peniaze sa rozhodol investovať do svojho vzhľadu. Väčšinu svojich dní trávil v rovnakej uniforme na benzínovej stanici, a tak si povedal, že je čas kompletne vymeniť šatník. Návšteva nákupného centra bola podľa jeho slov „surrealistickým“ zážitkom. Keď z neho odchádzal, mal pocit, akoby práve uzavrel jednu kapitolu svojho života a definitívne sa rozlúčil so svojím starým ja spred výhry.
Najväčším mýtom je, že väčšina výhercov o všetko príde
Timothy zároveň upozornil na jeden z najrozšírenejších mýtov spojených s výhercami lotérie. Je ním predstava, že väčšina z nich napokon príde o všetky peniaze. „Ľudia hovoria, že 70, 80 alebo dokonca 90 percent výhercov do piatich rokov úplne všetko minie, akoby išlo o potvrdený fakt,“ vysvetlil. „V skutočnosti to patrí skôr do kategórie mýtov a povestí.“
Jeho predstava o tom, čo sa deje po veľkej výhre, sa po desiatkach rozhovorov výrazne zmenila. Tvrdí, že väčšine hostí v jeho podcaste sa darilo a s nadobudnutými peniazmi zaobchádzali zodpovedne. Tvrdenie, že každý výherca lotérie napokon skončí v bankrote, pripisuje najmä tomu, že práve takéto raritnejšie prípady sú oveľa extrémnejšie, ľahšie sa dostanú do médií a prirodzene priťahujú väčšiu pozornosť.
Zároveň však netvrdí, že život po výhre prináša len pozitíva. Jednou z najväčších výziev bolo pre neho vytváranie nových vzťahov a udržiavanie tých starých. Jeho okruh priateľov sa výrazne zmenšil a často premýšľal nad tým, či sa o jeho blízkosť ľudia nezaujímajú iba pre peniaze a zo zištných dôvodov. „Nebol som už len vysokoškolák Tim alebo Tim, predavač z benzínovej pumpy. Bol som milionár Tim,“ povedal.
Po výhre mu okrem toho začalo prichádzať množstvo listov od úplne cudzích ľudí, ktorí ho žiadali o finančnú pomoc. Musel sa preto naučiť vedieť si nastaviť pevné hranice.
Hi friends! Watch my latest podcast interview with Jerry Winkler. He was homeless for 10 years before learning about his biological father, a multimillionaire who left him an unexpected inheritance. WATCH HERE: https://t.co/wEBSsFw4Hn #podcast #inspirational #gratitude #homeless pic.twitter.com/4R83IIb6pl
— Timothy Schultz (@Timothy_Schultz) December 5, 2023
Priznal, že rovnaký prístup musel uplatniť aj pri niektorých blízkych ľuďoch. „Požičiavanie peňazí môže veľmi rýchlo skomplikovať aj blízke priateľstvo,“ vysvetlil.
Toto je podľa neho najväčšia chyba, ktorú robia mnohí výhercovia
Napriek obrovskému bohatstvu sa rozhodol dokončiť vysokú školu. Na škole sa snažil o svojej výhre príliš nehovoriť. Počas jednej prednášky vďaka tomu raz vznikla úsmevná situácia. Učiteľ sa študentov opýtal, kto v miestnosti verí, že je možné vyhrať v lotérii. Timothy bol jediný, kto zdvihol ruku. Ako jediný veril, že sa to naozaj môže stať.
Na záver Timothy prezradil aj najväčšiu chybu, ktorú podľa neho robia mnohí výhercovia lotérie. Je ňou tendencia konať príliš rýchlo.
💰 Powerball is over $1 BILLION. What’s the first thing you should do if you win?#lottery #powerball pic.twitter.com/qq1jCxHcXQ
— Timothy Schultz (@Timothy_Schultz) September 1, 2025
„Uvedomíte si, že v rukách držíte tiket v hodnote miliónov. Srdce vám začne biť ako o život a hlavou vám prebehne tisíc rôznych myšlienok. Pri uplatnení výhry však nie je kam sa ponáhľať,“ upozornil.
Každému, kto sa raz ocitne v podobnej situácii, odporúča najprv zachovať pokoj, dať si čas na premyslenie ďalších krokov a následne kontaktovať právnika. S odborníkom by mal výherca prebrať celý proces tak, aby bola výhra získaná čo najvýhodnejším spôsobom. Pravidlá totiž nie sú všade rovnaké a spôsob, akým si človek výhru vyzdvihne, môže výrazne ovplyvniť aj to, koľko peňazí mu v konečnom dôsledku zostane.
Zároveň dôrazne varuje pred tým, aby výhercovia zverovali správu svojho majetku komukoľvek. Rozhodne neodporúča dôverovať ľuďom, ktorí sľubujú astronomické výnosy alebo na výhercu vytvárajú nátlak. „Keby som dostal cent za každého človeka, ktorý chcel investovať moje peniaze, bol by som už prakticky milionár,“ zavtipkoval. Jeho posledná rada je teda jednoduchá – obklopte sa skutočnými odborníkmi, ktorí sa vo svete veľkých financií vyznajú.
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