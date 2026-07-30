Dvere bytu ukrývali smutný príbeh: Psy, mačky aj králiky žili bez vody a v otrasných podmienkach

Zvieratá žijúce v hrozných podmienkach zanedbaného bytu

Foto: Facebook/Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Nina Malovcová
Veterinári zachránili z bytu 18 zanedbaných zvierat.

Byt, ktorý mal byť pre zvieratá bezpečným domovom, sa zmenil na miesto, kde doslova bojovali o prežitie. Veterinárni inšpektori po vstupe našli prázdne misky na vodu aj krmivo, silný zápach čpavku a zvieratá, ktoré boli podľa ich zistení zanedbané a v zhoršenom zdravotnom stave. Z bytu napokon odviezli všetkých 18 zvierat.

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Štátna veterinárna a potravinová správa SR informovala, že prípad sa stal v Zlatých Moravciach, kde Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra vykonala kontrolu v byte s katastrofálnymi podmienkami.

V byte našli 18 zanedbaných zvierat

V čase kontroly sa v byte nachádzalo 13 mačiek, dva psy a tri králiky. Zvieratá žili medzi vrstvami výkalov, rozhádzanými konzervami, kartónovými škatuľami, kusmi oblečenia a poškodeným nábytkom. Celým bytom sa šíril prenikavý zápach čpavku, priestory boli nevetrané a plné prachu.

Zvieratá žijúce v hrozných podmienkach zanedbaného bytu
Foto: Facebook/Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Veterinári počas kontroly zistili, že misky na vodu aj krmivo sú prázdne. Zvieratá tak nemali zabezpečený ani stály prístup k vode a potrave, ani vhodné miesto na odpočinok. Králiky sa voľne pohybovali po byte, jeden z nich bol zatvorený v malej klietke bez vody a krmiva.

Zvieratá mali zdravotné problémy

Podľa veterinárnych inšpektorov bol ich výživový aj zdravotný stav zhoršený. Psy a králiky mali prerastené pazúry, viaceré mačky trpeli kožnými problémami a jedna mala poškodené oko. Regionálna veterinárna a potravinová správa preto rozhodla o zhabaní všetkých zvierat. Následne ich previezli do schválených karanténnych staníc, kde dostanú potrebnú veterinárnu starostlivosť a budú mať zabezpečené primerané podmienky. Celý prípad bude ďalej riešený v správnom konaní.

Zvieratá žijúce v hrozných podmienkach zanedbaného bytu
Foto: Facebook/Štátna veterinárna a potravinová správa SR

„Nie je to prvý prípad, kedy dobrá vôľa nestačí, a žiaľ asi nebude ani posledný. Mnohí občania sa nevedia o zvieratá starať a vytvoriť im adekvátne podmienky z pohľadu ich zdravia a pohody. Ako vidíte, konáme a konať budeme aj naďalej rázne a rozhodne v prospech zvierat. Veríme, že aj medializácia takýchto prípadov prispeje k tomu, aby si ľudia uvedomili, že vlastniť zviera nie je len výsadou, ale predovšetkým veľkým záväzkom a zodpovednosťou,“ uviedol hlavný veterinárny lekár SR Martin Chudý.

Voči chovateľovi bude podľa veterinárnej správy vedené ďalšie konanie. Hrozí mu pokuta, preverenie trestnoprávnej zodpovednosti aj zákaz chovu zvierat. Štátna veterinárna a potravinová správa zároveň poďakovala dobrovoľníckym organizáciám zo Zlatých Moraviec aj všetkým zložkám, ktoré pomohli dostať zvieratá z podmienok, v ktorých už nemohli ďalej žiť.

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