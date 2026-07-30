Čaká nás návrat Sám doma? Macaulay Culkin už vraj prišiel aj s vlastným návrhom filmu

Filmová séria Sám doma (Home Alone) patrí medzi najobľúbenejšie rodinné komédie všetkých čias. Vyrástlo na nej niekoľko generácií. Viac ako tri desaťročia ju každé Vianoce pozerajú milióny divákov po celom svete, pre mnohých je sledovanie dobrodružstiev Kevina McCallistera neoddeliteľnou súčasťou sviatočnej atmosféry, rovnako ako zemiakový šalát.
Už niekoľko rokov sa pravidelne objavujú správy o možnom pokračovaní, no doteraz išlo iba o dohady. Najnovšie informácie však naznačujú, že tentoraz by sa legendárna komédia mohla skutočne vrátiť, uvádza magazín People.
Podľa zákulisných informácií má spoločnosť Disney veľký záujem o vznik nového filmu zo série Sám doma. Aktuálne vraj pracujú najmä na tom, aby presvedčili hlavnú hviezdu filmov – Macaulaya Culkina, aby sa opäť predstavil ako Kevin McCallister.
Culkin však podobné ponuky v minulosti niekoľkokrát odmietol, zároveň tvrdil, že nemá záujem vracať sa k úlohe, ktorá ho preslávila ako detského herca. No vyzerá to tak, že zmenil názor. Na verejnosť sa totiž dostali informácie o tom, že Culkin prišiel dokonca s vlastným námetom na nový príbeh. O jeho obsahu zatiaľ nie je nič známe, no ľudia, ktorí sa s ním údajne oboznámili, ho hodnotia veľmi pozitívne.
Minulý rok však v jednom rozhovore Culkin prezradil, že mal taký nápad, že by sa dej mohol zamerať na jeho postavu otca, ktorého zamknú pred vlastným domom a jeho syn nastraží pasce, aby sa nemohol dostať späť.
Kevina McCallistera celý svet spoznal pred 36 rokmi
Prvý film Sám doma z roku 1990 rozpráva príbeh o osemročnom Kevinovi McCallisterovi, ktorý zostane omylom sám doma po tom, čo jeho rodina odletí na vianočnú dovolenku do Paríža. Spočiatku si užíva úplnú slobodu, no čoskoro zistí, že jeho dom sa chystajú vykradnúť dvaja nešikovní zlodeji Harry a Marv. Kevin preto pripraví množstvo dômyselných pascí, ktoré z obyčajnej obrany domu vytvoria sériu nezabudnuteľných komických scén.
Druhý diel Sám doma 2: Stratený v New Yorku prišiel do kín dva roky po prvom diele, v roku 1992. Kevin sa omylom dostane do New Yorku, zatiaľ čo jeho rodina odletí na Floridu. V luxusnom hoteli si užíva veľkomesto, no opäť narazí na dvojicu zlodejov Harryho a Marva, ktorí plánujú vykradnúť obchod s hračkami. Aj tentoraz ich čakajú kreatívne pasce, ktoré patria medzi najznámejšie filmové momenty deväťdesiatych rokov.
Po úspechu prvých dvoch filmov vzniklo ešte niekoľko ďalších pokračovaní. Tie už však neobsadili Macaulaya Culkina ani pôvodných tvorcov. Namiesto Kevina sa objavili nové postavy a príbehy, ktoré si medzi divákmi nezískali takú popularitu. Posledným pokusom bol moderný reboot z roku 2021, ktorý však prijali fanúšikovia aj kritici skôr negatívne. Mnohí sa zhodli, že filmu chýbalo čaro, humor aj atmosféra originálu.
Dodnes je zosobnením Vianoc
Prvý Sám doma sa stal okamžitým hitom. Film vo svetových kinách dosiahol tržby takmer 500 miliónov dolárov, čo z neho urobilo jednu z najúspešnejších komédií svojej doby. Macaulay Culkin sa stal jednou z najväčších detských hviezd Hollywoodu a Kevin McCallister sa navždy zapísal do filmovej histórie. Úspech zaznamenalo aj pokračovanie z roku 1992. Hoci nezarobilo toľko ako prvý diel, popularitu si získalo aj tak.
Oba filmy dodnes pravidelne vysielajú televízie po celom svete počas vianočných sviatkov. Pre mnohých divákov sú symbolom Vianoc podobne ako sviatočné klasiky Tri oriešky pre Popolušku či Mrázik.
Ak by sa Macaulay Culkin naozaj vrátil do úlohy Kevina, išlo by o jednu z najočakávanejších filmových udalostí posledných rokov. Fanúšikovia totiž dlhodobo tvrdia, že bez neho nemôže vzniknúť skutočné pokračovanie pôvodného príbehu.
Disney však zatiaľ oficiálne nič nepotvrdilo. Napriek tomu ide o najkonkrétnejšie správy o možnom pokračovaní za posledné roky.
Ak by sa pokračovanie napokon naozaj podarilo zrealizovať, fanúšikovia by sa síce mohli dočkať návratu Culkina, no na kompletné stretnutie pôvodného obsadenia už nedôjde. Viacerí herci, ktorí sa podieľali na vzniku kultovej vianočnej klasiky, sú už, žiaľ, v hereckom nebi.
Herec Roberts Blossom, sused starý Marley, odišiel na druhý svet v roku 2011, John Heard, ktorý stvárnil Kevinovho otca, nás navždy opustil v roku 2017, Kevinova mama Catherine O’Hara na začiatku tohto roka a pred pár dňami umrela aj herečka Brenda Fricker, ktorá stvárnila dámu s holubmi v druhej časti.
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