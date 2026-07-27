Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej

Vyberte sa spolu s nami na Liptov do Ružomberka na staronovú mestskú pláž, ktorú sme navštívili v nedeľu 19. júla. Nachádza sa pod mostom na hlavnej ceste smerom na Dolný Kubín, neďaleko železničného priecestia, na brehu Váhu – našej najdlhšej rieky.
Liptov ponúka množstvo jedinečných prírodných kúpalísk
Liptov je obľúbenou destináciou počas celého roka. Turisti sem však najčastejšie chodia za horami a nádhernou prírodou. Okrem toho však tento región ponúka aj veľké množstvo prírodných kúpalísk – vodné nádrže, jazerá či dokonca termálne pramene.
Najznámejšou vodnou nádržou je Liptovská Mara, ktorá ponúka hneď niekoľko pláží. Jednu nájdete v kempe v Liptovskom Trnovci, kde je vstup spoplatnený. Druhá pláž je v obci Liptovská Sielnica a vstup je bezplatný. Na obidvoch týchto plážach je v hlavnej letnej sezóne problém s parkovaním a zároveň je tam zvyčajne hlava na hlave.
Minulý rok sme navštívili jej novú mestskú pláž, ktorá sa nachádza len pár kilometrov od centra mesta Liptovský Mikuláš, no ostali sme sklamaní, pretože voda bola poriadne špinavá, priam až bahnistá. Pláž meria 700 metrov a zaberá celkovú plochu 5-tisíc metrov štvorcových, takže je skutočne priestranná. Okrem toho je tu bufet aj viacero možností na športové aktivity.
Na Liptove sa nám už podarilo navštíviť aj dva termálne pramene. Prvým je Jánska kaďa v Liptovskom Jáne, ktorá už celé roky láka domácich aj turistov zďaleka svojou liečivou vodou. Má totiž preukázané liečivé účinky pri reumatických ochoreniach, kožných problémoch a chorobách pohybového ústrojenstva.
Druhým je Rojkovská travertínová kopa v Rojkove, ktorú však miestni poznajú skôr pod prezývkou Zlá voda. To však neznamená, že by bola voda nebezpečná či škodlivá, práve naopak. Traduje sa, že názov Zlá voda vznikol preto, lebo ľudia v minulosti verili, že voda nie je vhodná na varenie a môže spôsobiť tráviace ťažkosti. Pre jej silnú mineralizáciu a plyn, ktorý sa nad ňou vznášal a vyvolával obavy, ju označovali za „zlú“. Voda v jazierku je však už desiatky rokov miestnym prírodným pokladom, je minerálna a má blahodarné účinky na kĺby a kožné ochorenia.
No navštívili sme aj menej známe prírodné kúpaliská na Liptove – vodnú nádrž Čutkovo v Čutkovskej doline, vodnú nádrž Hrabovo v Hrabovskej doline, ale aj umelo vytvorené jazero v zakázanej doline v obci Likavka časť Kramariská. Všetky tri jazerá sú krásne a majú priezračnú vodu.
Minulý rok po 30 rokoch však otvorili mestskú pláž aj v Ružomberku. Nájdete ju na brehu Váhu pod mostom na ceste smerom do Dolného Kubína. Zveľadili ju miestni dobrovoľníci, ktorým to trvalo dva mesiace počas jari 2025.
Staronová ružomberská mestská pláž ponúka lodenicu, trávnatú plochu, ktorá slúži ako pláž na opaľovanie priamo pri vode s výhľadom na vrch Čebrať, altánok, posedenie, ohnisko, menšie parkovisko aj toaletu.
Vstup je zadarmo
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