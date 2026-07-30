Rekordér poberal dôchodok najdlhšie na svete a zomrel ako 138-ročný. Dostával necelých 28 eur

Guinnessova kniha rekordov je celosvetovo uznávaná publikácia, ktorá každoročne zhromažďuje najneuveriteľnejšie ľudské výkony aj prírodné extrémy. Princíp fungovania spočíva v presnom overení a prekonaní stanovených disciplín. Ukazuje sa, že prekonávanie limitov nepozná vekové hranice, a preto v nej čoraz častejšie nachádzame aj inšpiratívnych seniorov.
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Habib Miyan, hráč na klarinet, strávil na dôchodku 70 rokov, čím sa zapísal ako najdlhší penzista do Guinnessovej knihy rekordov. O jeho skutočnom veku sa však vedie veľa sporov. Hoci tvrdil, že má 138 rokov, jeho dôchodková knižka ukazovala, že má len „mladistvých“ 129 rokov – a Guinnessova kniha rekordov jeho vek nedokázala overiť vôbec, upozornil portál Telegraph.
Nemal rodný list, a tak sa jeho vek nedal overiť
Miyan, ktorý žil v Jaipure v západnej Indii, nemal rodný list, ale po celé desaťročia poberal štátny dôchodok. Pohreb Miyana navštívil dav tisícov ľudí, čo ukazuje, akú slávu si v štáte Radžastan získal. Zomrel po tom, ako trpel horúčkou a dyzentériou, povedala v tom čase novinárom jeho neter Munni.
India’s Oldest Pensioner !
Habib Miyan who died on 19 August 2008, began collecting his pension in 1938 after retiring from the Jaipur State Army. He claimed to have been born on 28 May 1869. #pensionscheme #UPSScheme #unifiedpensionscheme #UnionCabinet pic.twitter.com/fuCYsm3Cum
— Tashi Tobgyal 🐾 (@tashitobgyal) August 24, 2024
Miyan sa dostal do pozornosti sveta v roku 1998, keď sa bankový úradník menom Rajesh Nagpal rozhodol pozrieť na záznamy úctyhodného starca, keďže nik nežil tak dlho ako on, aby si pamätal časy, kedy ešte nebol na dôchodku. O šesť rokov neskôr sa stal jedným z najstarších ľudí, ktorí absolvovali púť do Mekky.
Táto návšteva bola pre neho výnimočná. Miyan, ktorý bol slepý viac ako 50 rokov a trpel obmedzenou mobilitou, totiž trávil väčšinu času doma modlitbami a rozprávaním príbehov svojej obrovskej rozšírenej rodine. „Ak sa správaš dobre k svojmu telu, telo sa bude správať dobre k tebe,“ hovorieval Miyan podľa jedného z príbuzných.
Prvotne poberal len jeden cent
Ako písal v roku 2008 v čase jeho smrti portál INDIA TODAY, Habib v mladosti vstúpil do orchestra niekdajšej jaipurskej kráľovskej rodiny ako hráč na klarinet a zo služby odišiel do dôchodku v roku 1938. V tom čase dostával penziu vo výške iba 1,46 rupie (v porovnaní na súčasné eurá je to len 0,013 eura), ktorá bola neskôr zvýšená na 2698 rupií (24,57 eura).
V roku svojej smrti sa Habib Miyan rozhodol neoslavovať svoje narodeniny, pretože bol smutný zo sériových bombových útokov v Jaipure z 13. mája, ktoré si vyžiadali 62 životov, uviedol jeho vnuk Chuttan Khan. Podľa Miyanovho rodinného priateľa Rajesha Nagpala mu starý muž v pondelok zavolal a povedal: „Môj čas prišiel, neopúšťaj ma.“
Zanechal za sebou 140 vnúčat a pravnúčat
Okrem Chuttana Miyana a jeho najstaršieho vnuka Mahmooda Miyana po sebe Habib Miyan zanechal 140 vnúčat a pravnúčat. Jeho štyri deti a manželka zomreli niekoľko rokov pred ním, ako prezradil jeho vnuk.
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V roku 2005 zaznamenala kniha Limca Book (pozn. red.: výročná referenčná publikácia vydávaná v Indii, ktorá dokumentuje národné a svetové rekordy dosiahnuté obyvateľmi Indie.) Habiba Miyana ako najstaršieho muža Jaipuru.
Nagpal taktiež uviedol, že Habib Miyan dostával penziu 350 rupií (3,19 eura) aj od fondu Maharani Gayatri Devi Trust (pozn. red.: sociálny fond pomenovaný po Maharani Gayatri Devi, ktorá bola poslednou indickou kráľovnou (bývalou maharani) z Jaipuru. Podobné nadácie v regióne často poskytujú finančnú podporu, dôchodky, vzdelávanie alebo sociálnu pomoc pre núdznych, starších ľudí či bývalých zamestnancov a príslušníkov kráľovského dvora.).
Ku dňu svojej smrti tak v prepočte na eurá poberal penziu vo výške necelých 28 eur. Na porovnanie – v roku 2008 bol na Slovensku priemerný dôchodok vo výške 9 431 slovenských korún, teda v prepočte približne 313 eur, ako uvádza Štatistický úrad SR.
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