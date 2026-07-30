Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko

Dôvera v štátne inštitúcie sa buduje informovaním verejnosti, nie obmedzovaním informácií. Slovenská informačná služba však podľa opozície pripravuje zmenu, po ktorej sa verejnosť z jej výročných správ dozvie ešte menej než doteraz. Prichádza to v čase rastúcich kybernetických útokov, hybridných operácií aj aktivít cudzích spravodajských služieb na území Slovenska.
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Bývalý policajný prezident Štefan Hamran tomuto kroku riaditeľa SIS absolútne nerozumie. V rozhovore zdôraznil, že verejná kontrola SIS sa v budúcnosti musí sprísniť. Rovnako by uvítal, keby parlamentný výbor na kontrolu činnosti SIS mal v budúcnosti silnejšie právomoci. Dodal, že SIS bude musieť prejsť kompletnou reorganizáciou a personálnou obnovou.
Moderátorka sa Štefana Hamrana pýtala aj na prebiehajúce hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Minulý týždeň na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici vypovedal kľúčový svedok Bernard Slobodník. Počas troch dní vypovedal o tom, ako mala podľa obžaloby fungovať sieť ovplyvňovania polície a vyšetrovaní. Hamran uviedol, že Slobodník je vo svojich vyjadreniach dlhodobo konzistentný, a preto ho považuje za dôveryhodného svedka.
V rozhovore sa diskutovalo aj o potenciálnej predvolebnej spolupráci opozičnej strany SaS s ostatnými opozičnými stranami. Hamran potvrdil už konzistentný postoj SaS, že do volieb pôjde strana samostatne. Naopak, predvolebnú koalíciu PS a Demokratov by uvítal. Kriticky sa však vyjadril k opozičnej strane KDH, resp. k jeho podpredsedovi Viliamovi Karasovi. S Karasom má Hamran rozdielne pohľady na fungovanie právneho štátu, ale aj justície. V minulosti sa podpredseda KDH nepostavil na stranu bývalých elitných vyšetrovateľov NAKA čurillovcov a odmietal hovoriť o ich nevine ešte pred rozhodnutím súdov.
Dnes zase Karas kritizuje stranícku kolegyňu Hamrana, Máriu Kolíkovú. Tá ako bývalá ministerka spravodlivosti mala Karasovi podľa jeho vlastných slov nechať rozvrátený rezort a justíciu v otvorenom konflikte. Hamranovi sa vyjadrenia Karasa nepáčia a v prípade, že svoje kľúčové postoje nezmení, nevie si s ním predstaviť sedieť vo vláde.
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