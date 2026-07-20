Nový seriál si získal divákov z celého sveta. Aktuálne je najväčším hitom Netflixu

Ste romantická duša? Ak je vaša odpoveď áno, nenechajte si ujsť novú minisériu The Map of Longing, ktorá vás prenesie do Španielska, kde sa do seba zamilujú Greta a Will. Greta po smrti sestry Lucy hľadá zmysel života, s čím jej pomôže záhadná hra a ešte záhadnejší muž. Seriál je momentálne číslom jeden na streamovacom gigante.
Pri pozeraní si poplačete aj sa zamilujete
Pred pár dňami mala na obľúbenej streamovacej platforme Netflix premiéru nová romantická dráma s názvom The Map of Longing, ktorá je aktuálne najsledovanejším filmom. Podľa FlixPatrolu si ju zamilovali diváci prakticky z celého sveta, vrátane Slovenska. Na filmovom portáli ČSFD však získal len nadpriemerné hodnotenie – 61 %.
Nová miniséria zo španielskej produkcie vznikla podľa knižnej predlohy spisovateľky Alice Kellen. Ponúka šesť epizód a rozpráva o mladej žene menom Greta, ktorá dostane záhadnú hru, ktorú vytvorila jej sestra Lucy pred svojou smrťou.
Lucy umrela na leukémiu a touto hrou chcela pomôcť Grete nájsť jej zmysel života. Okrem toho však Greta vďaka hre stretne aj muža menom Will, ktorého Lucy požiadala o pomoc. Ako to už vo filmoch býva zvykom, medzi Gretou a Willom postupne vznikne silné puto, ktoré sa prehĺbi do romantického vzťahu.
Máme pre vás ešte niekoľko tipov na podobné príbehy
Ak máte radi romantické filmy a seriály, podobný príbeh ako táto nová miniséria ponúka aj snímka Vocemails for Isabelle, ktorá rozpráva o mladej žene, ktorá posiela svojej zosnulej sestre do neba zábavné hlasové správy o svojom živote, tie však končia u niekoho iného. A ten niekto sa do jej hlasu zamiluje.
Rovnako emotívny romantický príbeh ponúka aj film It Ends With Us, ktorého ústrednou témou je domáce násilie. Túto snímku však nájdete online na streamovacej platforme HBO Max. Pochádza z dielne režiséra Justina Baldoniho, ktorému žáner romantickej drámy nie je vôbec cudzí a po boku známej herečky Blake Lively tu vystupuje aj on sám.
Film je adaptáciou románu americkej autorky Colleen Hoover, ktorý je inšpirovaný jej osobným životom. Konkrétne spomienkami z detstva na jej rodičov. Jej mama sa totiž stala obeťou domáceho násilia zo strany jej otca a v prípade snímky sa Lily stáva obeťou Ryleyho.
HBO Max má v ponuke aj ďalší veľmi pekný romantický film s názvom Materialists, v ktorom sa v hlavných úlohách predstavili slávni herci – Dakota Johnson, Pedro Pascal a Chris Evans.
Hlavnou postavou je Lucy, talentovaná dohadzovačka s presným okom na ideálne páry. Lucy v práci zažíva úspech, jej klienti nachádzajú „dokonalú zhodu“, no v súkromí sa jej nedarí. Jej vlastná matematika lásky na ňu jednoducho nefunguje. To sa však zmení, keď stretne charizmatického, bohatého a bezchybného muža.
Ak by ste však mali chuť skôr na pikantnú romantickú komédiu, na Netflixe si pozrite nový film Office Romance, kde sa do seba zamilujú legendárna herečka aj speváčka Jennifer Lopez a herec aj komik Brett Goldstein, ktorého môžete poznať z obľúbeného seriálu Ted Lasso, zároveň sa ujal aj scenára filmu.
Dokonca sa niekoľko týždňov špekulovalo o tom, že by títo dvaja herci mohli tvoriť pár aj v skutočnom živote, pravdepodobne však ide len o cielený marketing k ich filmu. Snímka rozpráva príbeh o jednej tajnej láske a dvoch vorkoholikoch, ktorých hlas srdca zavedie do poriadnych problémov.
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