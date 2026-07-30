Slovenský film roka, o ktorom ste možno ani nepočuli, zabojuje o Oscary. Reprezentovať nás bude Potopa

Slovenská kinematografia má opäť šancu zaujať svet. O prestížnu filmovú cenu Oscar sa tento rok pokúsi zabojovať snímka Potopa, ktorá si získala uznanie doma aj medzi filmovými kritikmi. O tom, že práve ona bude reprezentovať Slovensko v boji o nomináciu na najznámejšie filmové ocenenie sveta, rozhodla Slovenská filmová a televízna akadémia.
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O cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v jej 99. ročníku sa bude v kategórii Najlepší medzinárodný film uchádzať aj film Potopa. Rozhodla o tom Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), ktorá každoročne vyberá kandidáta na Oscara za Slovensko.
Film podľa akadémie osloví aj zahraničné publikum
TASR o tom za organizátorov informovala Perla Žinčíková. Spresnila, že rovnako ako v roku 2025, aj v aktuálnom roku členovia SFTA vyberali spomedzi piatich hraných filmov. Nadpolovičná väčšina filmárskej obce sa zhodla na snímke Potopa, ktorá získala aj najviac ocenení Slnko v sieti za rok 2025, patrí jej šesť národných cien.
„Film Potopa je naozaj výnimočné dielo slovenskej audiovizuálnej tvorby. Nielen svojím umeleckým spracovaním, ale aj témou. Tá je síce lokálne ukotvená, no zároveň má výrazný hodnotový presah, ktorý jej dáva univerzálny rozmer. Veď s núteným vysťahovaním jednotlivcov či spoločenstiev sa ľudstvo stretáva naprieč dejinami aj teritóriami,“ hovorí Martin Šmatlák, viceprezident SFTA.
Film má tak podľa neho výrazné šance osloviť medzinárodné publikum. „Čo je dôležitý aspekt nášho výberu. Veríme, že aj americká Akadémia filmových umení a vied pozitívne ocení kreatívnu kvalitu tohto diela a jeho tému, ktorá je vo svete stále aktuálna,‟ dodal.
Oscary sa budú udeľovať v marci 2027
V poradí 99. ročník udeľovania Oscarov, ktorého bude Slovenská republika súčasťou po tridsiaty raz, sa uskutoční 14. marca 2027. V aktuálnom ročníku sa americkú akadémiu pokúsi presvedčiť „mimoriadne silným filmovým príbehom o hľadaní identity a slobody, ale aj vzájomného porozumenia a rodinného dedičstva, v dôsledku zatopenia domova pre výstavbu vodnej nádrže Starina“.
Ako ďalej uvádza SFTA, film, ktorý prekvapil mnohých odborných, ale aj laických divákov, má od začiatku mimoriadne vysoké hodnotenia. Publikum zaujali herecké výkony mnohých profesionálnych aj neprofesionálnych hercov, ktorí sa vo filme objavili, a tiež filmový jazyk režiséra Martina Gondu, pre ktorého išlo po študentskom filme Pura Vida o prvý celovečerný film.
Režisér hovorí o veľkej cti
Príležitosť zabojovať o Oscara tak dostane nastupujúca generácia mladých slovenských filmárov. „Veľmi si vážim, že Slovenská filmová a televízna akadémia vybrala za slovenského kandidáta na Oscara práve Potopu. Je to pre mňa obrovská česť. Tento film je pre mňa výnimočný nielen preto, že je mojím celovečerným debutom, ale aj pre cestu, ktorou vznikal,“ komentoval výber akademikov Gonda.
„Od prvých príprav cez nakrúcanie až po posledný deň postprodukcie sme sa usilovali pristupovať ku každému detailu s rešpektom a úctou k vysídlenej komunite Rusínov. Verím, že práve táto poctivosť sa odrazila nielen vo výslednom filme, ale aj vo vzťahoch, ktoré sa počas jeho vzniku vytvorili, a v spôsobe, akým sme sa snažili priblížiť osudy generácií tejto komunity i zachytiť krehkosť ich miznúceho sveta. Budem veľmi rád, ak ich príbeh a jeho posolstvo oslovia aj americkú akadémiu,‟ dodal Gonda.
Premietanie filmu Potopa bude súčasťou záverečného dňa 21. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Cinematik (8. – 13. 9.) v Piešťanoch.
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