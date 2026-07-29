Diabol nosí Pradu 2 je konečne online na streamovacej službe. Nový film si môžete pozrieť už dnes

Krátko po svojej premiére v kinách film Diabol nosí Pradu 2 dorazil na obľúbenú streamovaciu platformu Disney+. Druhá časť komédie, na ktorej vyrástli celé generácie, zožala v kinách úspech. Diváci jej však udelili len priemerné hodnotenie – 60 %. Ak ste ju ešte nevideli, už dnes tak môžete urobiť aj z pohodlia vášho gauča.
Do kín komédia prilákala množstvo divákov
Pokračovanie legendárnej komédie Diabol nosí Pradu, na ktoré sme čakali dlhých 20 rokov, malo v slovenských kinách premiéru 30. apríla a zožalo obrovský úspech. Dokonca ho ešte stále môžeme nájsť v rebríčku najnavštevovanejších filmov. Videlo ho takmer 200-tisíc ľudí, pričom sa vyšplhal na sumu 1,6 milióna eur.
Celosvetovo však druhá časť tržbami predbehla prvú, a to až o 365 miliónov dolárov, čo je v prepočte okolo 320 miliónov eur. Samozrejme, je však nutné podotknúť, že ceny lístkov pred 20 rokmi, keď bola prvá časť v kinách, boli určite odlišné, ako sú v súčasnosti. No čo sa týka hodnotenia na filmovom portáli ČSFD, kým druhej časti svieti len 60 %, tak prvej časti o čosi viac – 69 %. Takže z tohto pohľadu je jednotka úspešnejšia ako dvojka.
Návrat obľúbených postáv
Komédia oživila obľúbené postavy – Mirandu Priestly a Andy Sachs, ktoré stvárnili herecké ikony Meryl Streep a Anne Hathaway. Do svojich pôvodných úloh sa vrátili aj scenáristka Aline Brosh McKenna a režisér David Frankel, ale aj herečka Emily Blunt v úlohe namotivovanej Andrey a Stanley Tucci ako vždy láskavý Nigel.
Pôvodná snímka Diabol nosí Pradu z roku 2006, ktorá vznikla ako adaptácia úspešného románu od Lauren Weisberger s rovnomenným názvom, sa stala kultovým filmom, na ktorom vyrástli viaceré generácie. Druhá časť bola údajne napísaná pár rokov po premiére prvého dielu, no kým sme sa dočkali jej filmového spracovania, mnohí fanúšikovia buď stihli dospieť, alebo zostarnúť.
„Smialo sa celé kino“
My sme snímku stihli vidieť ešte v kinách. Pred návštevou kina sme síce mali obavy, či nebudeme sklamaní, keďže veľakrát sa stáva, že pokračovania obľúbených filmov či seriálov po rokoch sú prepadákmi, no toto za nás určite nebol krok vedľa. Práve naopak. Druhú časť hodnotíme rovnako na výbornú ako tú prvú.
Treba však priznať, že snímka je určená skôr ženskému publiku, čo sme pocítili aj priamo v kine – toľko žien na jednom mieste sme hádam ešte ani nezažili. Atmosféra bola skvelá, diváčky v sále neskrývali svoje nadšenie z filmu, vtipné scény nahlas komentovali a niekoľkokrát sa smialo celé kino, a to teda poriadne.
Druhá časť ponúka sarkastické zrkadlo dnešnej doby, pričom nechýba množstvo inteligentných a výstižných vtipov, na ktorých sme sa schuti zasmiali a opakovali sme si ich aj po odchode z kina. Samozrejme, herecké výkony sú skvelé, najmä trio Meryl Streep, Anne Hathaway a Emily Blunt, ktoré si svoje postavy očividne opäť užili, no tiež Stanley Tucci v úlohe Nigela. Miranda je rovnako diabolská, Andrea rovnako namotivovaná, Emily rovnako bláznivá a Nigel rovnako sympatický. Oceniť by sme však chceli aj Justina Therouxa, ktorému sa rola bláznivého milionára a milenca Emily veľmi hodila a zvládol ju na jednotku.
Diabol nosí Pradu 2 si už dnes môžete pozrieť na streamovacej platforme Disney+.
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