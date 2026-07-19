Nová séria úspešného seriálu má hodnotenie výborných 81 %. Diváci chvália úplne všetko

Záber zo seriálu The Agency

Záber zo seriálu The Agency, foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na seriál
Pripravte sa na víkendový seriálový maratón.

Máte chuť pozrieť si skutočne dobrý seriál? Víkend je na to ako stvorený. Seriál The Agency, ktorý sa radí medzi žánre dráma a triler, si vás určite získa. Diváci sú z neho nadšení. Udelili mu vysoké hodnotenie a chvália najmä napínavý dej a výborné herecké obsadenie. Má až dve série. 

Má vysoké hodnotenie

Seriál The Agency je aktuálne číslom jeden na streamovacej platforme SkyShowtime, kde si ho zamilovali diváci prakticky z celého sveta. Je adaptáciou francúzskeho seriálu Le Bureau des Légendes z roku 2015.

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Tento špionážny triler ponúka až dve série s desiatimi epizódami. Prvá séria vyšla v roku 2024 a od divákov si na filmovom portáli ČSFD vyslúžila hodnotenie až 75 %. Druhá séria mala premiéru len pred mesiacom a diváci jej udelili výborných 81 %.

Seriál sleduje tajného agenta CIA Martiana, ktorý je po rokoch strávených v utajení povolaný späť na pobočku CIA v Londýne. Keď sa znovu objaví žena z jeho minulosti, jeho skutočná identita a tajný život sa stretnú, čo vedie k ohrozeniu jeho života na pozadí medzinárodných intríg a podvodov.

Hlavnú postavu stvárnil Michael Fassbender, po jeho boku sa objavil aj legendárny Richard Gere.

Richard Gere v seriáli The Agency
Záber zo seriálu The Agency, foto: MovieStillsDB

Diváci sú nadšení

Na portáli ČSFD môžeme nájsť obrovské množstvo pozitívnych recenzií od divákov, ktorí chvália úplne všetko, no najmä skvelý dej a výborné herecké obsadenie.

„Vysokokvalitný špionážny seriál s fantastickými postavami a ešte lepším doslova hviezdnym obsadením. Záver bol nervydrásajúci, skvelý, bola tam akcia, bola tam dráma, bolo tam všetko. Fakt že skvelý seriál.“ 

„Poctivý špionážny seriál s výborným obsadením.“

„Veľká pecka aj po finálnej epizóde.“

„Skvelý seriál s výbornou atmosférou a hoci sa občas divákovi môže niečo nezdať, vždy sa to rozplynie v hereckých výkonoch a atraktívnych prostrediach.“

„Neviem, či je to pravý obraz práce CIA, ale rozhodne je to zaujímavý pohľad do práce tajných služieb, komplotov a špiónov.“

„Jeden z najlepších špionážnych seriálov nielen vďaka skvelému hereckému obsadeniu, ale aj príbehu s romantickou linkou, ktorá je zahalená do drsného prostredia tajných služieb,“ chvália viacerí diváci.

Záber zo seriálu The Agency
Záber zo seriálu The Agency, foto: MovieStillsDB

S dramatickými seriálmi sa roztrhlo vrece

Zdá sa však, že s dramatickými seriálmi sa roztrhlo vrece. Prednedávnom na streamovaciu platformu Apple TV+ totiž dorazila tiež druhá séria rovnako úspešného seriálu Sugar. Prvá séria z roku 2024 dokonca získala aj niekoľko prestížnych nominácií a ocenení. Navyše jej diváci na filmovom portáli ČSFD udelili výborné hodnotenie – až 76 %. Druhá séria mala premiéru len minulý mesiac a na ČSFD jej svieti hodnotenie 70 %. Podľa divákov je seriál originálny a nazvali ho „trefou do čierneho“.

Príbeh seriálu ponúka žánrovo prelomový súčasný pohľad na súkromný detektívny príbeh odohrávajúci sa v Los Angeles. Sleduje záhadného Johna Sugara, súkromného vyšetrovateľa, ktorého si najal bohatý filmový producent, aby vyšetril zmiznutie jeho vnučky.

Záber zo seriálu Sugar
Záber zo seriálu Sugar, foto: MovieStillsDB

Na Apple TV+ však nedávno dorazila nová séria aj obľúbeného seriálu Silo, ktorý vás zavedie do fiktívneho futuristického sveta, v ktorom sa život odohráva v uzavretom sile hlboko pod zemou. Začnú sa však diať zvláštne veci a jeho obyvatelia záhadne umierať. Strojníčka Juliette sa preto rozhodne vziať situáciu do vlastných rúk a prísť na to, čo sa vlastne deje.

Prvé dve série diváci hltali, kým prvej sérii na ČSFD svieti hodnotenie 84 %, tak druhej o čosi menej – 76 % a tretej ešte menej – 70 %.

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