Na východe Slovenska nájdete jeden z najkrajších prírodných javov: Vodopády vám krásou vyrazia dych

Slovensko núka mnoho krásnych kútov ukrytých na nenápadných miestach. Patria medzi ne aj unikáty v podobe Hájskeho a Hrhovského vodopádu. Verte, že vás očaria.
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Jeden z najkrajších prírodných javov
Hájske vodopády, ktorým sa hovorí aj Vodopády Hlboký jarok, nájdete v Hájskej doline neďaleko cesty, ktorá spája obce Háj a Hačava. Je to vraj jeden z najkrajších prírodných javov v doline, dokonca možno aj na Slovensku. V minulosti sa tu nachádzali travertínové bane a lomy, do istej miery sú tak vodopády aj výsledkom ľudskej činnosti. To im však na kráse a čarovnosti ani najmenej neuberá.
Dostať sa k vodopádu je pomerne nenáročné. Zaparkovať viete priamo pri chodníku, ktorý k vodopádu vedie, no dostanete sa k nemu aj po vlastných z obce Háj. Stačí ísť po vyznačenej turistickej trase. Hlavné vodopády by mali byť celkovo štyri, a to Hájsky vodopád Malý most, Malá Hájska kaskáda, Hájsky vodopád Veľký most a Dolný Hájsky vodopád.
Nezabudnite na vhodnú obuv
Ak sa ich vyberiete preskúmať, buďte opatrní a vezmite si vhodnú obuv. Miestami sa totiž budete musieť popasovať so strmším chodníkom, ktorý je vysypaný kameňmi. Môže sa tak stať, že sa pošmyknete. Inak však krátku túru zvládnu aj deti.
My sme počas návštevy stretli dokonca aj starších ľudí či návštevníkov so psíkom. V čase, keď sme sa k vodopádu vybrali my, stretli sme len hŕstku ľudí. Na chvíľu sme dokonca najväčší z vodopádov, kde voda padá z výšky 1 až 7 metrov, mali len pre seba. Človek niekedy naozaj potrebuje zájsť do lesa, sadnúť si na kameň a len sa započúvať do zurčania vody.
Unikátny vodopád v obci
Trochu iná je situácia pri Hrhovskom vodopáde, ktorý ale nie je o nič menej pekný a zaujímavý. Zvláštny je tým, že ho nenájdete v lese, ale medzi domami uprostred obce. Hrhov je pokojná obec, kde sme počas dňa taktiež takmer nikoho nestretli. K vodopádu sa dostanete po ceste lemovanej domčekmi s krásnymi záhradami plnými kvetinových záhonov. Tesne pri vodopáde zas za plotom v tieni hrabú sliepky. Jednoducho, toto miesto má naozaj čarovnú atmosféru.
Je vidieť, že okolie vodopádu je udržiavané. Nájdete tu lavičky na posedenie, miesto je jednoducho ako stvorené na oddych. Unikátny je tiež tým, že je najväčším a najvýdatnejším vodopádom v oblasti Slovenského krasu. Voda sa nadol valí v kaskádach z výšky 15 metrov. Vodopád je napájaný vyvieračkou Féj, ktorá zásobuje obec Hrhov pitnou vodou.
Nájdete ich len kúsok od Košíc
V minulosti sa v lokalite podarilo objaviť aj viacero skamenelín, ide teda o významné archeologické nálezisko. Vodopád je pre každého ľahko dostupný a dostanete sa k nemu za pár minút. Prístup k nemu zdobí most s ozdobeným dreveným zábradlím a oblúkom. Pri vodopáde je vytvorená malá relaxačná zóna.
Návštevu Hájskeho aj Hrhovského vodopádu môžete bez problémov zvládnuť za jeden deň. Nájdete ich kúsok od Košíc. Pri Hájskych vodopádoch ste autom približne za 40 minút. Od Hájskeho vodopádu je zas ten v Hrhove vzdialený len 15 minút cesty autom. Ak teda túžite po troške prírody a po pokoji mimo rušného mesta, neváhajte a zájdite si ich pozrieť aj vy.
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