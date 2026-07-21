Nový Nolanov film ovládol kiná. Odyseu len za prvý víkend videlo 40-tisíc Slovákov

Dlhoočakávaný film Odysea (The Odyssey) od režiséra a scenáristu Christophera Nolana má za sebou prvý víkend v kinách, ktorý bol mimoriadne úspešný. Snímka mala v slovenských kinách premiéru 16. júla a okamžite sa stala najnavštevovanejším filmom.
Odysea pohltila slovenských divákov
Podľa Box Office Mojo film Odysea (The Odyssey) počas otváracieho víkendu celosvetovo dosiahol tržby cez 263 miliónov dolárov, čo je v prepočte približne 230 miliónov eur, z toho takmer 360-tisíc eur v slovenských kinách, kde ho už stihlo vidieť takmer 40-tisíc divákov, vďaka čomu sa dostal na prvú priečku aktuálne najnavštevovanejších filmov v našich kinách.
Za ním nasledovali až štyri animované filmy – Mimoni a monštrá, Odvážna Vaiana, Toy Story 5: Príbeh hračiek. Druhé miesto obsadil film Mimoni a monštrá, ktorý dorazil do našich kín v prvý júlový víkend, videlo ho takmer 100-tisíc divákov, na ČSFD mu svieti hodnotenie 61 %. Tretie miesto získal film Odvážna Vaiana, ktorá mala v kinách premiéru víkend po nových Mimoňoch, videlo ju 40-tisíc divákov a získala hodnotenie 72 %.
Najúspešnejší štart Christophera Nolana
Odysea má tak za sebou najúspešnejší štart zo všetkých Nolanových filmov. Či sa však stane jeho najzárobkovejším filmom, ukáže až čas, zatiaľ prvenstvo stále patrí jeho Temnému rytierovi, ktorý prekročil miliardu dolárov.
Produkcia filmu Odysea stála štúdio Universal 250 miliónov dolárov, čo je okolo 218 miliónov eur, a do marketingu vrazili ďalších 125 miliónov dolárov, približne 109 miliónov eur, čo spolu predstavuje sumu 375 miliónov dolárov, čiže 328 miliónov eur.
Divákom prekáža, že Helenu Trójsku stvárňuje herečka tmavej pleti
Odysea je bezpochyby jedným z najväčších príbehov našej civilizácie. Aj preto sa ho chopil Christopher Nolan, jeden z najlepších režisérov súčasnosti. Časť scén filmu vznikala na sicílskom ostrove Favignana, ktorý je podľa niektorých teórií spájaný s jednou zo zastávok Odyseovej cesty. Snímka má navyše aj slávne herecké obsadenie. Odysea stvárnil Matt Damon, jeho manželku Anne Hathaway, ich syna Tom Holland, Aténu Zendaya, Calypso Charlize Theron a Antinousa Robert Pattinson.
Nolan prezradil, že bez Matta Damona si tento film nevie predstaviť. Dokonca vraj, keď Nolan oslovil Damona na spoluprácu, herec kývol ešte predtým, ako mu vôbec povedal, o aký film ide či kedy sa má nakrúcať. Jednoducho vedel, že s ním chce pracovať na novom projekte bez ohľadu na to, o aký projekt ide.
Diváci novú snímku na filmovom portáli ČSFD ohodnotili zatiaľ na 84 %, toto číslo sa však ešte neustále mení. Prvé recenzie sú prevažne pozitívne. Diváci chvália vizuál, hudbu, kameru, dej aj herecké výkony. Film je však podľa viacerých divákov príliš dlhý, tvrdia, že keby bol o polhodinu kratší, tempo by bolo svižnejšie. No a v negatívnych recenziách sa diváci sťažujú najmä na to, že postavu Heleny Trójskej stvárnila herečka tmavej farby pleti – Lupita Nyong’o.
Ak vám Odysea nestačila, pozrite si náš zoznam 10 najlepších filmov Christophera Nolana, v ktorom prvú priečku obsadil už vyššie spomenutý film Temný rytier z roku 2008, ktorý si môžete pozrieť na streamovacích platformách Apple TV+ a HBO Max.
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