Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život

Eliška Juřinová

Foto: osobný archív Elišky Juřinovej

Klaudia Oselská
Slováci a Česi v zahraničí
„Žiť v Južnej Kórei je ako byť v 19. aj v 23. storočí zároveň,“ hovorí Eliška.

Eliška vždy vedela, že chce študovať a žiť v zahraničí. Nakoniec ju to odvialo až do Ázie. Tvrdí, že Južnú Kóreu miluje a štúdium v tejto krajine jej zmenilo život. 

Eliška Juřinová pochádza z Českej republiky, ale bakalársky študijný program v odbore právo študovala na Univerzite Yonsei v Južnej Kórei. Za magisterským stupňom sa však onedlho vyberie do Singapuru. Elišku môžete poznať aj zo sociálnych sietí pod prezývkou elistheuniguide, kde sa delí o svoj život v Južnej Kórei.

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V našom rozhovore nám porozprávala, ako prebieha štúdium v Južnej Kórei a koľko ju stojí, akí sú miestni, ale aj ktoré stereotypy o Kórejčanoch nie sú pravdivé.

Prečo vás lákalo odísť z Česka do zahraničia a prečo ste sa rozhodli pre štúdium práve v Južnej Kórei?

Z Česka som sa rozhodla odísť do zahraničia, pretože ma to tam jednoducho ťahalo už od detstva. Približne od svojich dvanástich rokov som vedela, že chcem študovať v zahraničí, že jednoducho nechcem žiť v Česku. Začala som sa preto zaujímať o možnosti štúdia a našla som ich naozaj veľa.

Najprv som sa hlásila na školy vo Veľkej Británii, ale potom prišiel brexit a spolu s ním sa skončila aj podpora pre študentov z Európskej únie. Kedysi bolo štúdium napríklad v Škótsku úplne zadarmo a vo zvyšku Veľkej Británie stálo približne 300-tisíc českých korún (okolo 12-tisíc eur) ročne, pričom študenti mali nárok na štátnu pôžičku. Po brexite sa však všetko zmenilo a školné sa stalo veľmi drahým.

Preto som sa začala hlásiť na univerzity v Amerike. Prostredníctvom amerického portálu CommonApp som narazila aj na americké univerzity v Ázii, čo ma veľmi zaujalo a hneď som sa na niektoré z nich prihlásila. Nakoniec mi Univerzita Yonsei v Južnej Kórei ponúkla najlepšie podmienky, a tak som sa rozhodla ísť študovať práve tam.

Viete po kórejsky? Ako sú na tom miestni s angličtinou?

Po kórejsky viem naozaj len veľmi málo. Len niekoľko základných fráz, napríklad ako si objednať jedlo, ako sa opýtať na cestu, ako sa predstaviť a podobne. Môžem však povedať, že znalosť kórejčiny je naozaj veľmi dôležitá, aspoň na úplne základnej úrovni. Celé štúdium síce absolvujem v angličtine, ale, našťastie, sme mali jeden semester kórejčiny, počas ktorého sme sa naučili práve tieto základy.

Miestni angličtinu veľmi neovládajú. Ja som študovala v Soule, kde je situácia s angličtinou najlepšia, pretože ľudia sú tam najviac zvyknutí na medzinárodné prostredie. Ale len čo vycestujete niekam mimo Soulu, kórejčinu už naozaj potrebujete. Väčšinu času si síce jedlo objednáte cez samoobslužné kiosky, kde si môžete nastaviť angličtinu, ale vedieť aspoň trochu čítať, písať a ovládať základné frázy v kórejčine, je naozaj nevyhnutný základ.

Ako vyzerá štúdium v Južnej Kórei? V čom je iné ako štúdium v Česku? Ako prebieha skúška na vysokej škole?

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • ako prebieha štúdium v Južnej Kórei a v čom je iné ako v Česku;
  • koľko tam stojí štúdium a internát;
  • čo by odporučila mladým Slovákom a Čechom, ktorí premýšľajú nad štúdiom v Južnej Kórei;
  • ako ju prijali miestni ako cudzinku;
  • či majú študenti zo zahraničia v Južnej Kórei rovnaké možnosti ako miestni;
  • akí sú miestni a ktoré stereotypy o Kórejčanoch nie sú pravdivé;
  • aké problémy riešia ľudia v Južnej Kórei;
  • či plánuje zostať v Južnej Kórei natrvalo.

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