Nová akčná a dobrodružná miniséria vás aj pobaví. Má známe herecké obsadenie

Máte chuť pozrieť si nejaký nový dobrý seriál? Nedeľný večer je na to vyšitý. Seriál Ride or Die, ktorý je akčný dobrodružný a zároveň komediálny, vás určite pohltí. Navyše má známe herečky v hlavných úlohách.
Len pred pár dňami mala na streamovacej platforme Prime Video premiéru nová americká akčná dobrodružná a zároveň komediálna miniséria s názvom Ride or Die. O scenár sa postarala Tessa Coates a na režisérsku stoličku si spoločne sadli Lauren Wolkstein a Peyton Reed.
Má hodnotenie 64 %
Príbeh seriálu sleduje dve najlepšie kamarátky Debbie a Judith, ktoré sa musia dať na útek po tom, čo Debbie zistí, že Judith nie je forenznou účtovníčkou, ale medzinárodnou nájomnou vrahyňou. V pätách im je záhadná postava a navyše manžel Debbie je zapletený do korupčného škandálu. Debbie a Judith počas zbesilej cesty naprieč Európou pretekajú s časom, aby všetkému prišli na kĺb a prežili.
Hlavné postavy stvárnili známe herečky – Octavia Spencer, ktorá si zahrala Debbie, je známa z filmu Divergencia ako šéfka frakcie Harmónia. No môžete ju poznať aj zo známych filmov: Skryté čísla, Chatrč či Podoba vody. Postavu Judith stvárnila Hannah Waddingham, ktorú ste mohli vidieť v obľúbenom seriáli Ted Lasso, kde stvárnila Rebeccu Welton, majiteľku futbalového klubu, ale objavila sa aj ako jedna z vedľajších postáv v legendárnom seriáli Hra o tróny (Game of Thrones). Obidve herečky sú zároveň producentkami seriálu.
Seriál ponúka len osem epizód s minutážou do hodiny, takže je ideálny na seriálový maratón, na ktorý je víkend ako stvorený. Diváci mu na filmovom portáli ČSFD udelili hodnotenie 64 %.
Máme pre vás aj niekoľko ďalších tipov na skvelé seriály na iných streamovacích platformách
Zdá sa však, že s novými minisériami sa roztrhlo vrece. Tento mesiac totiž aj obľúbená streamovacia platforma Netflix pridala do svojej ponuky nový seriál, ktorý zhltnete za pár večerov. Reč je o minisérii The Map of Longing, ktorá vás prenesie do Španielska, kde sa do seba zamilujú Greta a Will. Greta po smrti sestry Lucy hľadá zmysel života, s čím jej pomôže záhadná hra a ešte záhadnejší muž. Seriál je momentálne číslom jeden na streamovacom gigante.
Miniséria ponúka len šesť epizód, vznikla podľa knižnej predlohy spisovateľky Alice Kellen a na ČSFD jej svieti hodnotenie 66 %.
Novú sériu k obľúbenému seriálu nájdete aj na streamovacej platforme SkyShowtime. Seriál The Agency, ktorému diváci udelili výborné hodnotenie – až 81 %, je adaptáciou francúzskeho seriálu Le Bureau des Légendes z roku 2015.
Príbeh sleduje tajného agenta CIA Martiana, ktorý je po rokoch strávených v utajení povolaný späť na pobočku CIA v Londýne. Keď sa znovu objaví žena z jeho minulosti, jeho skutočná identita a tajný život sa stretnú, čo vedie k ohrozeniu jeho života na pozadí medzinárodných intríg a podvodov.
No a streamovacia platforma Apple TV+ nedávno pridala do svojej ponuky druhú sériu seriálu Sugar. Prvá séria z roku 2024 dokonca získala aj niekoľko prestížnych nominácií a ocenení. Prvej sérii svieti hodnotenie 76 % a druhej 70 %.
Príbeh seriálu ponúka žánrovo prelomový súčasný pohľad na súkromný detektívny príbeh odohrávajúci sa v Los Angeles. Sleduje záhadného Johna Sugara, súkromného vyšetrovateľa, ktorého si najal bohatý filmový producent, aby vyšetril zmiznutie jeho vnučky.
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