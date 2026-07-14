Podľa divákov je seriál Sugar originálny, nazvali ho „trefou do čierneho“. Má vysoké hodnotenie

Mysteriózny dramatický seriál Sugar prišiel na obrazovky už so svojou druhou sériou. Príbeh sleduje záhadného súkromného vyšetrovateľa, ktorého stvárnil známy herec Colin Farrell. Diváci seriál chvália a udeľujú mu hodnotenie nad 70 %. Tvrdia, že ich najviac zaujal originálny príbeh. Nová séria aktuálne patrí aj medzi najsledovanejšie seriály na streamovacej platforme.
Dve série a výborné hodnotenie
Americký mysteriózny dramatický seriál Sugar si získal divákov z celého sveta a aktuálne patrí medzi najsledovanejšie seriály. Seriál ponúka až dve série s ôsmimi epizódami.
Prvá séria z roku 2024 získala aj niekoľko prestížnych nominácií a ocenení. Navyše jej diváci na filmovom portáli ČSFD udelili výborné hodnotenie – až 76 %. Druhá séria mala premiéru len minulý mesiac a na ČSFD jej svieti hodnotenie 70 %. Podľa divákov je seriál originálny a nazvali ho „trefou do čierneho“.
Príbeh seriálu ponúka žánrovo prelomový súčasný pohľad na súkromný detektívny príbeh odohrávajúci sa v Los Angeles. Sleduje záhadného Johna Sugara, súkromného vyšetrovateľa, ktorého si najal bohatý filmový producent, aby vyšetril zmiznutie jeho vnučky.
V hlavnej úlohe Colin Farrell
Hlavnú postavu stvárnil známy írsky herec Colin Farrell, ktorý nedávno zažiaril v úspešnej romantickej komédii Veľká odvážna nádherná cesta (A Big Bold Beautiful Journey), kde sa zamiloval do očarujúcej Margot Robbie.
Snímka rozpráva o dvoch osamelých ľuďoch, ktorí sa náhodne stretnú na svadbe spoločných priateľov. Na začiatku to vyzerá len ako nevinné stretnutie, ale veľmi rýchlo sa to zmení na niečo neobyčajné. Spoločne totiž začnú prežívať kľúčové momenty zo svojho života, dokonca budú mať možnosť zmeniť svoju minulosť a ovplyvniť budúcnosť. Nájdete ju na streamovacej platforme HBO Max.
Seriál Sugar si môžete pozrieť na streamovacej platforme Apple TV+, ktorá nedávno do svojej ponuky pridala aj tretiu sériu seriálového hitu Silo. Seriál Silo vás zavedie do fiktívneho futuristického sveta, v ktorom sa život odohráva v uzavretom sile hlboko pod zemou. Začnú sa však diať zvláštne veci a jeho obyvatelia záhadne umierať. Strojníčka Juliette sa preto rozhodne vziať situáciu do vlastných rúk a prísť na to, čo sa vlastne deje.
Prvé dve série diváci hltali, kým prvej sérii na ČSFD svieti hodnotenie 84 %, tak druhej o čosi menej – 76 %.
Ak vás však ani jeden z vyššie spomenutých seriálov nezaujal, máme pre vás aj ďalšie seriálové tipy. V našom rebríčku najlepších seriálov za prvý polrok 2026 si určite každý nájde to svoje. V top trojke sa umiestnili seriály: Rytier siedmich kráľovstiev (A Knight of the Seven Kingdoms), ktorého príbeh predchádza úspešnému seriálu Hra o tróny (Game of Thrones). Druhé miesto obsadil seriál Olovené deti (Lead Children), ktorý vznikol podľa skutočných udalostí a rozpráva o ekologickej katastrofe v Poľsku.
Na čele rebríčka stojí komediálny seriál Terapia pravdou (Shrinking). Ústrednou témou seriálu je smútiaci terapeut, ktorého si zahral už spomínaný Jason Segel. Terapeut Jimmy Laird sa vyrovnáva s ťažkým smútkom po smrti svojej manželky. V dôsledku toho začína porušovať etické bariéry tým, že svojim pacientom hovorí, čo si naozaj myslí, čo vedie k obrovským zmenám v jeho živote a tiež aj v tom ich.
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