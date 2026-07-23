Nový seriál vás chytí za srdce. Podľa divákov je príjemnou a oddychovou romantikou

Záber zo seriálu Every Year After

Záber zo seriálu Every Year After, foto: Prime Video

Klaudia Oselská
Tip na seriál
Má hodnotenie 64 %.

Máte radi romantické príbehy? Ak je vaša odpoveď áno, nenechajte si ujsť nový seriál Every Year After, ktorý vznikol podľa knihy Every Summer After. Pri pozeraní budete cestovať v čase. Zo súčasnosti, kde sa žena menom Percy stretla so svojou prvou láskou, do minulosti, kde sa do seba zamilovali. Diváci mu udelili hodnotenie 64 %, ocenili prostredie, do ktorého je dej zasadený. 

Nový seriál s názvom Every Year After podľa knižnej predlohy Every Summer After od spisovateľky Carley Fortune zaručene zaujme každú romantickú dušu. Seriál s ôsmimi epizódami s minutážou do hodiny si môžete pozrieť na streamovacej platforme Prime Video. Pre každého fanúšika tohto príbehu máme skvelú správu, už budúci rok sa môžete tešiť na druhú sériu, ktorá sa aktuálne pripravuje.

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Príbeh sleduje Percy Fraser, ktorá sa po desiatich rokoch, po smrti ženy, ktorá jej bola ako druhá mama, vracia do mestečka Barry’s Bay, kde čelí svojej prvej láske Samovi Florekovi. Seriál sa odohráva v dvoch časových líniách – v minulosti, keď sa Percy a Sam do seba zamilovali a v súčasnosti, kde čelia otázke, či sa chyba z minulosti dá napraviť.

Podľa divákov je seriál príjemnou a oddychovou romantikou

Diváci novému emotívnemu seriálu na filmovom portáli ČSFD udelili hodnotenie 64 %, ocenili nádherné prostredie, v ktorom sa dej odohráva. Vraj letné prostredie pri jazere, ktoré je v deji znázornené, dokonalo navodzuje melancholickú náladu a túžbu po prvej láske.

Viacerí diváci zároveň vyzdvihli aj napätie príbehu, ktoré sa buduje každou epizódou viac a viac, pričom sa pomaly odhaľuje aj tajomstvo z minulosti hlavných postáv. Zároveň sa im páčili aj dejové linky vedľajších postáv, ktoré boli podľa nich rovnako zaujímavé ako život hlavných postáv. Seriál označili za príjemnú a oddychovú romantiku.

Záber zo seriálu Every Year After
Záber zo seriálu Every Year After, foto: Prime Video

Pre romantické duše máme viac tipov

Podobne emotívny romantický príbeh nedávno do svojej ponuky pridal aj streamovací gigant Netflix. Jeho nová miniséria s názvom The Map of Longing je dokonca aktuálne aj najsledovanejším titulom prakticky na celom svete, vrátane Slovenska.

Nová miniséria zo španielskej produkcie tiež vznikla podľa knižnej predlohy spisovateľky Alice Kellen. Ponúka šesť epizód a rozpráva o mladej žene menom Greta, ktorá dostane záhadnú hru, ktorú vytvorila jej sestra Lucy pred svojou smrťou.

Lucy umrela na leukémiu a touto hrou chcela pomôcť Grete nájsť jej zmysel života. Okrem toho však Greta vďaka hre stretne aj muža menom Will, ktorého Lucy požiadala o pomoc. Ako to už vo filmoch býva zvykom, medzi Gretou a Willom postupne vznikne silné puto, ktoré sa prehĺbi do romantického vzťahu.

Záber z filmu The Map of Longing
Záber z filmu The Map of Longing, foto: Netflix

Podobný príbeh ako seriál The Map of Longing ponúka aj snímka Vocemails for Isabelle, ktorú tiež nájdete na Netflixe. Seriál rozpráva o mladej žene, ktorá posiela svojej zosnulej sestre do neba zábavné hlasové správy o svojom živote, tie však končia u niekoho iného. A ten niekto sa do jej hlasu zamiluje.

Ak by ste však mali chuť skôr na pikantnú romantickú komédiu, na Netflixe si pozrite nový film Office Romance, kde sa do seba zamilujú legendárna herečka aj speváčka Jennifer Lopez a herec aj komik Brett Goldstein, ktorého môžete poznať z obľúbeného seriálu Ted Lasso, zároveň sa ujal aj scenára filmu.

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