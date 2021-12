Svet sa zmenil na nepoznanie. 66 fascinujúcich krátkych faktov z vedy za rok 2021, ktoré očarili verejnosť

Do konca roka 2021 nám ostáva iba niekoľko desiatok hodín, a tak je čas obzrieť sa dozadu. Na tento rok mnohí ľudia kvôli pandémii nebudú spomínať v dobrom. Avšak vo svete sa toho udialo predsa len veľa a určite nezaškodí si to všetko pripomenúť.

Pozrite si, čo sa vo svete vedy, techniky, ale aj výskumov a objavov udialo v roku 2021:

1. Vedci možno rozlúštili záhadu mimoriadne temného zatmenia. V roku 1110 Mesiac akoby “zmizol”. Dôvodom bola podľa nich vulkanická erupcia.

2. Zem sa točí rýchlejšie ako v minulosti. Momentálne je to najviac za posledných 50 rokov. Na bežný život to síce nemá žiadny vplyv, avšak vedci už teraz uvažujú, že bude možno potrebné odstrániť jednu sekundu z nášho času, aby sa vykonala korekcia.

3. Objavili úplne nový stav hmoty. Záhadnú premenu fyzici nazvali tekutým sklom. Zdá sa, že tento nový stav existuje medzi pevnou látkou a koloidom.

4. Jednovaječné dvojičky napokon nie sú na 100 % geneticky identické. Genetické rozdiely môžu medzi nimi začať už veľmi skoro, a to v embryonálnom vývine.

5. Dlhodobé užívanie marihuany je škodlivé bez ohľadu na vek, kedy začnete. Tvrdí to výskum vedený vedcami z austrálskej Queenslandskej univerzity.

6. Prišli na to, prečo sú výkaly vombatov v tvare kocky. Je to preto, lebo jeho črevo je dlhé, výkal vyšušuje a doslova z neho vysáva vodu.

7. Vedci dokážu predpovedať rozchod 3 mesiace pred tým, ako sa udeje. Stačia im na to príspevky na internete.

8. Po prvýkrát sa vedcom podarilo skúmať extrémne vzácne einsteinium. Dokázali ho konečne izolovať v dostatočnom množstve.

9. Objav starodávnej bahennej múmie prekvapil archeológov. Bola zabalená v podivnom kokóne, nikdy predtým niečo také nevideli.

10. Slovensko dalo svetu nový minerál. Dobšináit objavili vedci zo SAV.

11. Benátske koráliky, ktoré objavili na Aljaške, pochádzajú spred Kolumbovej éry. Nový objav tak naznačuje, že Amerika mala kontakt s Európou ešte pred Kolumbom.

12. Vedci získali najstaršiu DNA na svete. Pochádza z mamuta a má 1,2 milióna rokov.

13. Vyriešila sa tiež záhada vytvárania obrovských kráterov na Sibíri. Potvrdila sa hypotéza vedcov, za všetko môže metán.

14. Vedcom sa podarilo objaviť najstaršiu skalnú maľbu na svete. Našli ju v Austrálii a ide o 17 300 rokov starú maľbu kengury.

15. Na Marse sa podarilo pristáť roveru Perseverance. Nadšenci na zverejnenom zábere padáka objavili ukrytý kód. Ten niesol motto laboratória JPL – Dare Mighty Things (v preklade “Odvážte sa k veľkým veciam”).

16. Vedci tiež zisťovali, ako si pripraviť kávu čo najzdravšie. Ide o filtrovanú či prekvapkávanú kávu.

17. Dedičstvo testovania atómových zbraní je aktuálne aj v súčasnosti. Na Francúzsko padal rádioaktívny piesok zo Sahary. Pochádza z jadrových skúšok, ktoré tam vykonávali.

18. A opäť jadrové testy a opäť Francúzi. Tí klamali o následkoch, ich 200 jadrových testov poznačilo až 110-tisíc ľudí v Polynézii.

19. Výskum jedného Američana prekvapil. Zdá sa, že je voči koronavírusu úplne odolný a má prirodzenú imunitu bez toho, aby ho prekonal či bol očkovaný.

20. To sa dalo čakať. Výskum ukázal, že keď muž zbadá ženu so vztýčenými bradavkami, začne konať inak.

21. Vedci našli kvasinku, ktorá odoláva všetkému. Môže sa z nej stať vážna globálna hrozba. Ide o kvasinku Candida auris a nereaguje na žiadnu bežnú liečbu.

22. Vedcom sa prvýkrát podarilo v laboratóriu vytvoriť dutý zhluk buniek, ktorý je možné prirovnať k ľudskému embryu v skorých štádiách vývinu.

23. Objavili tzv. zombie bunky, ktoré žijú aj po tom, čo bol človek oficiálne prehlásený za mŕtveho. Zombie bunky sa za každú cenu snažia plniť svoju úlohu, ako keby im niekto zabudol oznámiť, že je to už zbytočné.

24. Ľudia sú biologicky schopní produkovať jed, rovnako ako hady či iné zvieratá. Avšak ho neprodukujú.

25. Fyzici možno objavili ďalšiu základnú prírodnú silu. Fyzici v experimente vyslali subatomárne častice nazvané miómy do urýchľovača častíc a tie sa pohybovali rýchlejšie ako by sa mali. To môže byť spôsobené napríklad aj novou a neobjavenou prírodnou silou.

26. Jedna “výchovná” nič nerieši. Bitka u dieťaťa môže mať za následok nižšie IQ a vyššiu mieru agresivity.

27. Vedci vytvorili najľahší izotop uránu. Urán 214 vznikol bombardovaním atómov volfrámu pomocou lúčov argónu a vápnika. Nová verzia prvku má polčas rozpadu iba 0,52 milisekundy.

28. Podarila sa prvá operácia svojho druhu. Slepému pacientovi upravili bunky tak, že začal čiastočne vidieť.

29. Skoro ako korytnačky: Vedci zistili, že človek by sa mohol dožívať až 150 rokov.

30. Bill Gates spolu s Warrenom Buffetom chcú postaviť množivý jadrový reaktor. Má používať tekutý sodík a má mať oveľa vyššiu účinnosť ako bežné reaktory.

31. Žena mala koronavírus 216 dní, kvôli HIV v nej zmutoval najmenej 30-krát.

32. Podarilo sa oživiť živočíchy zmrazené 24-tisíc rokov v pôde sibírskeho permafrostu. Po rozmrazení sa živočíchy nielen začali hýbať, ale sa začali sa aj množiť, čo naznačuje, že zmrazenie ich ani nepoškodilo.

33. Stačí iba 10 týždňov a človek sa dokáže naučiť echolokácii. V priestore sa potom orientuje ako netopier. Podľa vedcov by mohla výrazne pomáhať ľuďom, ktorý prišli o zrak.

34. Veľkosť zreničiek súvisí s inteligenciou. Čím väčšie zreničky v normálnom stave, tým väčšia inteligencia, tvrdia vedci.

35. Izraelskí vedci objavili nový druh prehistorického človeka. Novú líniu pomenovali odborníci Nesher Ramla Homo typ.

36. V Texase pri krupobití našli najväčšiu krúpu. Namiesto zapísania rekordu ju použili ako ľad do drinku.

37. Extrémne zvracanie a dehydratácia. Užívanie marihuany môže zapríčiniť smrtiace ochorenie, zistila štúdia.

38. Čína predstavila najnovšiu verziu rýchlovlaku s technológiou magnetickej levitácie (maglev), ktorého maximálna rýchlosť je 600 kilometrov za hodinu.

39. V Taliansku prvýkrát mimo klinických štúdií implantovali umelé srdce. Biokompatibilné umelé srdce je vyrábané francúzskou spoločnosťou Carmat.

40. Šimpanzy v prírode prvýkrát zavraždili a zjedli mláďa gorily. K agresívnym stretom došlo kvôli nedostatku potravy.

41. Nový liek zabíja rakovinu prsníkov s takmer 100-percentnou účinnosťou, ukazujú testy. Prináša nádej miliónom pacientov.

42. Marihuana má dva paradoxné vplyvy na mužskú plodnosť. Znižuje počet spermií, no zvyšuje ich pohyblivosť.

43. Grónsko cez leto sužovali veľké horúčavy. Vedci vypočítali, že množstvo roztopeného ľadu za deň by zaplavilo Slovensko do výšky 15 centimetrov.

44. Vedcom sa po prvý raz podarilo detailne zachytiť výbuch supernovy. Uvoľnené svetelné spektrum pomáha vedcom odhaliť zloženie hviezdy.

45. Nemáme jeden, ale dva “mozgy”. Druhý je v črevách a vznikol oveľa skôr, ako ten v hlave.

46. Vedci vytvorili nový rekord vo výpočte hodnoty pí. Hodnota za desatinnou čiarkou je už na úrovni 62,8 bilióna čísel.

47. Fyzikom sa podaril historický úspech. Dosiahli jadrovú fúziu, ktorá vyrobí viac energie, ako spotrebuje.

48. Fenomén, keď síce cvičíte, no priberáte, má vysvetlenie. Vedci uvádzajú dôvod, prečo by ste sa nemali vzdávať a vešať hlavu, dôležité je nevzdať sa.

49. Nie je to len večer a po tme. Vedci zistili, kedy sú muži aj ženy najviac sexuálne aktívni.

50. U muža z Nemecka objavili superschopnosť. Ako jediný na svete dokáže na požiadanie meniť veľkosť zreničiek.

51. Supermagnet na výstavbu najväčšieho fúzneho reaktora – projekt ITER, je už vo Francúzsku. Jeden z najdôležitejších komponentov je tak v bezpečí na mieste výstavby.

52. Vznikli najpresnejšie hodiny na svete. Za 30 miliárd rokov sa pomýlia o menej ako sekundu.

53. Vedci predstavili ambiciózny plán: Do 6 rokov chcú do voľnej prírody vypustiť oživených mamutov.

54. Jedna skladba od Mozarta má úžasnú moc. Dokáže potlačiť epilepsiu.

55. Archeológovia prepisujú dejiny: V Amerike našli dôkazy o prvých ľuďoch staré až 23-tisíc rokov.

56. Mesto pokladané za biblickú Sodomu bolo zničené silou tisícok hirošimských bômb. Vedci zistili, čo sa vtedy stalo.

57. Vedci po prvýkrát zostúpili do tajomnej jamy v Jemene. Valil sa z nej nechutný smrad, toto tam našli.

58. Vedci odhalili, ako pomôcť dieťaťu, ktoré prehltlo batériu.

59. Vedci v jantári objavili fosíliu extrémneho živočícha starú 16 miliónov rokov. Ide o fosíliu pomalky.

60. Vedci “uvarili” psilocybín, účinnú látku lysohlávok v laboratóriu. Stačilo im na to použiť jednoduchú metódu.

61. V Jeruzaleme objavili luxusný záchod starý 2 700 rokov. Ide o súkromnú toaletu zámožných ľudí, ktorá bola v tej dobe veľmi vzácna.

62. Zem sa pred 84 miliónmi rokov prevrátila na bok. Skĺzla po svojom jadre, vedci našli dôkazy.

63. Konečne poznáme pôvod záhadných múmií z Číny. Stovky vysušených tiel odhalilo svoje tajomstvo.

64. Jeden z veľkých unikátov Zeme môže čoskoro zaniknúť. Najťažší organizmus na svete je pomaly požieraný.

65. Prvýkrát v histórii sa kozmická loď “dotkla” Slnka. NASA oslavuje prelomový míľnik.

66. Vedci digitálne “rozbalili” vyše 3-tisíc rokov starú múmiu kráľa. Vďaka tomu podrobne videli, čo ukrýva.