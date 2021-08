Grónsko sužujú extrémne teploty: Množstvo roztopeného ľadu za deň by zaplavilo Slovensko do výšky 15 centimetrov

Aj keď vysoké letné teploty mnohí ľudia neznášajú najlepšie, najväčší problém spôsobujú tam, kde sú pred okom bežného človeka skryté. Vlny horúčav v júli zasiahli aj Grónsko a Dánsky meteorologický ústav hlásil extrémne teploty.

Ako píše AFP, na letisku Nerlerit Inaat hlásili teplotu 23,4 ° C. Vzhľadom na to, že priemerná letná teplota v Grónsku je iba 10 ° C, takéto extrémne teploty spôsobil masívne topenie ľadu, píše portál IFL Science.

Zatopená Florida

Množstvo uvoľnenej vody, konkrétne ťažko predstaviteľných 22 gigaton by podľa agentúry Reuters dokázalo pokryť americký štát Florida až do výšky 5 centimetrov. Prepočtom tak môžeme tvrdiť, že uvoľnená masa vody by dokázala Slovensko pokryť hladinou do výšky viac ako 15 centimetrov.

Grónsko sa v súčasnosti topí najrýchlejšie za posledných 12-tisíc rokov a vedci sa domnievajú, že už sa pravdepodobne prekročil bod zlomu, čo laicky znamená, že už jeho topenie nedokáže nič zastaviť.

Grónsko môže zdvihnúť moria o 7 metrov

Podľa nedávnej dánskej štúdie spôsobilo topenie Grónska od roku 1990 nárast hladiny morí a oceánov o 10,6 milimetra. Ak by sa všetok grónsky ľad roztopil, v najhorších scenároch by sa hladina celosvetovo mohla zvýšiť až o 7 metrov.

Naproti tomu, topenie Antarktídy spôsobilo nárast hladiny morí iba o 7,2 milimetra. Ak by sa však roztopil všetok ľad na nej, hladina by sa zvýšila o extrémnych 58 metrov.

Okrem topenia ľadu v Grónsku znepokojuje vedcov aj to, že sa z ľadu uvoľňuje aj veľké množstvo ortuti. Nedávny výskum ukázal, že voda uvoľnená z grónskych ľadovcov je prekvapivo bohatá na tento tekutý kov. Zatiaľ nie je úplne jasné, kde sa ortuť vzala, no vedci majú podozrenie, že môže pochádzať z prírodných geochemických procesov.