Budeme prepisovať učebnice? Nový objav naznačuje, že Amerika mala kontakt s Európou ešte pred Kolumbom

Budeme prepisovať učebnice? Nový objav ukazuje, že do Ameriky sa dostal tovar z Európy ešte skôr, ako ju objavil Krištof Kolumbus. Dokazuje to archeologický nález z obdobia renesancie a ide o sklenené koráliky pochádzajúce z Benátok. Znamená to, že Severoameričania mali kontakt s ľuďmi, ktorí boli buď v Taliansku, alebo obchodovali s ľuďmi, ktorí mali kontakt s Benátkami, a to predtým, ako sa na pobrežie Ameriky doplavil Krištof Kolumbus.

Prví boli Vikingovia

Dnes sa už všeobecne uznáva, že prvými Európanmi, ktorí vstúpili na americkú pôdu, boli Vikingovia. Konkrétne sa spomína Leif Erikkson, severský bádateľ z Islandu, ktorý viedol výpravu hľadania “Nového sveta” takmer 500 rokov pred Kolumbom, pričom približne okolo roku 1000 objavil ostrov Newfoundland, uvádza portál IFL Science.

Problémom tohto objavu bolo, že nebol v Európe známy a o krajine “za veľkou mlákou” sa v Európe v podstate nevedelo. Všetko zmenila až Kolumbova výprava a objavenie Ameriky v roku 1492.

Koráliky v Amerike ešte pred narodením Kolumba

Teraz ale vyvstávajú ďalšie udalosti, ktoré ukazujú, že Kolumba predbehli aj iní ľudia. Dôkazom majú byť koráliky z benátskeho modrého skla nájdené na troch archeologických lokalitách na Aljaške. Pravdou je, že takéto koráliky sa našli aj predtým, a to v Karibiku a na východnom pobreží Severnej Ameriky, ale boli datované do obdobia 1550 až 1750.

Nový nález však koráliky radí do obdobia 1440 až 1480, čo naznačuje, že v Amerike, konkrétne na Aljaške, boli v tom skoršom prípade ešte predtým, než sa Krištof Kolumbus narodil.

Autori štúdie, Michael Kunz a Robin Mills, podrobne opisujú nález v štúdii uverejnenej v časopise American Antiquity. Podľa nich sa koráliky dostali na Aljašku pomocou obchodníkov, ktorí prešli čínskou Hodvábnou cestou cez Sibír a nakoniec cez Beringov prieliv až na Aljašku.

Objav vďaka motúziku

Spolu s korálikmi našli tiež medené obdobné predmety a veľmi dôležitým bol motúzik, vďaka ktorému koráliky či medené predmety držali spolu a vytvárali náhrdelník alebo náramok. Motúz bol vyrobený z rastlinného vlákna a ten poslali na uhlíkové datovanie. Zistilo sa, že rastlina pochádza z obdobia 13. storočia.

V tom čase bolo benátske sklo veľmi populárnym a obchodovalo sa s ním po celej Ázii. Je teda možné, že cestovali pomocou obchodníkov až na ďaleký ruský východ a potom do Ameriky.

Podľa vedcov je toto dôkaz spojenia Európy a Ameriky ešte predtým, ako Krištof Kolumbus preplával oceán, aby objavil pre Európu “nový svet”.