Milionár zanechal celý svoj majetok rodnému mestu: Má to však háčik, túto podmienku musí splniť

Čo by ste robili, ak by ste v posledných dňoch svojho života vlastnili obrovský majetok? Niekto by ho možno prenechal rodine, niekto by ho možno daroval charite. Iní by ho celý čo najskôr minuli. Tento milionár sa ale rozhodol pre nezvyčajný krok.

Takáto je podmienka

Ako píše Mail Online, 95-ročný milionár Marcelin Arthur Chaix sa rozhodol celý svoj majetok po smrti prenechať svojmu rodnému mestu, francúzskemu Tourrettes. Má to ale háčik, stanovil totiž jednu podmienku. Všetky peniaze musia byť minuté len na pomoc starším obyvateľom, ktorí tu žijú. Do roku 2026 by tu tak malo byť vybudované napríklad nové centrum pre seniorov.

Chaixov krok mnohí považujú za fantastický a nešetria slovami chvály. Starostka Tourrettes Camille Bouge sa vyjadrila, že ide o mimoriadne láskavý skutok. Dodáva, že centrum bude slúžiť len pre socializáciu a na starostlivosť o starších, nie na získavanie profitu.

Ľudí jeho dobrosrdečnosť neprekvapuje

Milionárovu poslednú vôľu po jeho smrti prečítali nahlas na radnici, komunita sa tak dozvedela, že jej zanechal viac ako 3 milióny eur. Podľa Chaixovho priania centrum pre seniorov nemá byť len obyčajným domovom dôchodcov. Starší ľudia podľa neho neraz bojujú s osamelosťou. Centrum má byť preto miestom, kde sa môžu stretávať a socializovať sa.

Podľa obyvateľov Tourrettes mal Chaix vždy dobré srdce a vždy ľuďom pomáhal. Neprekvapuje ich preto, že sa so svojím bohatstvom rozhodol naložiť práve takýmto spôsobom.