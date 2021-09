Vedci predstavili ambiciózny plán: Do 6 rokov chcú do voľnej prírody vypustiť oživených mamutov

Po Zemi kráčali pred desiatkami tisíc rokov a nepochybne patrili k najväčším zvieratám, aké našu planétu kedy obývali. Býva teda často prekvapením aj pre samotných vedcov, že práve mamuty vymreli. No zdá, sa že aj napriek tomu je stále možné ich opäť priviesť späť k životu. Vedci sa totiž konečne púšťajú ambiciózneho projektu, o ktorom sa v ich kruhoch hovorí už viac ako 10 rokov.

Dlhé obdobie bolo opätovné oživenie dávno vyhynutých mamutov srsnatých (lat. Mammuthus primigenius) len otázkou odvážnych úvah. Dôvodom boli vedecké i technologické nedostatky a najmä financie. Ako sa však ukázalo, pokročila nielen doba vedecká, technická, ale našli sa aj odvážni sponzori, ktorí taktiež chcú mamutov oživiť.

Ako najnovšie informuje web The Guardian, biovedecká a genetická spoločnosť Colossal sa rozhodla šikovným mozgom poskytnúť finančný dar vo výške 15 miliónov dolárov, ktoré by mali stačiť na to, aby sa dávno vyhynutých tvorov podarilo opäť oživiť. A ak sa to podarí, pôjde o veľký prelom vo všetkých odboroch.

Najskôr vytvoria kríženca slona a mamuta

O naklonovaní vyhynutých mamutoch srsnatých sa vo vedeckých kruhoch hovorí už dlhšie, nikdy však na to odborníci nemali dostatok peňazí. Teraz sa to môže zmeniť, no nepôjde o jednoduchý proces.

Vedci sa najskôr vo svojom výskume zamerali na vytvorenie akéhosi hybridu slona a mamuta a to tak, že v laboratóriu vytvoria embryá s mamuťou DNA. Východiskovým bodom projektu bude odobratie kožných buniek slonom ázijským a ich následné preprogramovanie na všestranejšie kmeňové bunky, ktoré nesú mamutiu DNA.

Nemenej zaujímavý ale bude krok zisťovania konkrétnych génov, ktoré hybridom umožnia na koži vyprodukovať typickú srsť pre mamuta, izloačné tukové vrstvy a ďalšie genetické adaptácie na chladné podnebie. Tie sa budú identifikovať porovnaním mamutích genómov extrahovaných zo zvierat získaných z permafrostu s genómami príbuzných slonov ázijských. Tým, mimochodom, taktiež hrozí vyhynutie.

Embryá vynosí náhradná matka alebo umelé lono

Vyprodukované embryá budú následne vložené do tela náhradnej matky alebo potenciálne do umelo vytvoreného lona. A ak všetko pôjde ako má, tak vedci veria, že do 6 rokov sa im podarí získať prvé mláďatá mamuta srsnatého.

„Naším cieľom je vytvoriť slona, ktorý bude odolný voči chladu, ale bude vyzerať a správať sa ako mamut. Nie preto, že by sme sa snažili niekoho oklamať. Je to preto, že chceme vytvoriť niečo, čo je funkčne ekvivalentné mamutovi. Bude schopné si užiť život pri teplotách podnebia do -40° C a bude robiť všetky veci, ktoré robia slony a robili mamuty,“ prezradil o ambicióznom projekte George Church, profesor genetiky na medicínskej fakulte na Harvarde. Ten je zároveň aj jedným zo zakladateľov spoločnosti Colossal.

Niektorí vedci neveria, že sa to podarí

Cieľom projektu je podľa vedcov najmä snaha pomôcť prežiť slonom ázijským takým spôsobom, vďaka ktorému budú schopné sa adaptovať aj v iných podmienkach. Veria, že vďaka genetickým úpravám budú vedieť prežiť a prosperovať aj v rozsiahlych oblastiach Arktídy, ktorá je známa aj ako mamutia step. Dúfajú tiež, že vďaka ich projektu pomôžu tiež bojovať proti niektorým dôsledkom klimatickej krízy.

Mamuty sú totiž podľa niektorých vedcov tými tvormi, ktoré by mohli zastaviť roztápanie permafrostu, pretože sú schopné odstraňovať stromy, pošliapať a hnietiť pôdu a zmenia tieto oblasti na trávnaté plochy, čo môže pomôcť udržať pôdu v chlade.

Či to ale pomôže, je už iná otázka. Nie všetci vedci totiž veria, že sa niečo také podarí dotiahnuť do úspešného konca. No a potom je tu aj otázka etiky…