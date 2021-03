Dalo sa to čakať. Keď muž zbadá ženu so vztýčenými bradavkami, začne konať inak

Ako ľudia a hlavne muži reagujú na ženy, ktoré majú viditeľne vztýčené bradavky? Aj toto bola otázka, ktorá zaujala vedcov zo štátnej univerzity v New Yorku a rozhodli sa ju preskúmať.

Pozitívnejšie a vzrušujúcejšie emócie

Vedci rozdelili štúdiu do dvoch častí, informuje portál IFL Science. V prvej ukázali účastníkom náhodné snímky rovnakých žien s jedným rozdielom. Na niektorých obrázkoch mali ženy vztýčené bradavky, na niektorých nie. Účastníci štúdie potom hodnotili fotografované ženy na základe 16 emocionálnych a fyziologických kritérií, vrátane pozitívnych, negatívnych či sexuálne vzrušujúcich stavov.

V štúdii mali ženy zakryté tváre. Muži aj ženy s väčšou pravdepodobnosťou udávali pozitívne emócie z fotografií, na ktorých mali ženy vztýčené bradavky a muži, neprekvapivo, udávali, že ich tieto fotografie aj viac vzrušovali.

Muži boli viac altruistickejší

V druhej časti štúdie publikovanej v Evolutionary Behavioral Science sa vedci pozreli, ako vztýčené bradavky ovplyvňujú heterosexuálnych mužov.

Vedci dávali otázky, ktoré smerovali, či by boli muži ochotnejší pomáhať ženám so vztýčenými bradavkami viac ako ostatným. Tak ako v prvej časti, aj tu muži hodnotili fotografie žien so vztýčenými bradavkami a bez vztýčených bradaviek. Potom dostávali otázky, či by im boli ochotní požičať peniaze, či by ich boli ochotní odviezť autom, alebo či by ich doučovali.

Ukázala sa väčšia ochota pomáhať ženám so vztýčenými bradavkami a obzvlášť vtedy, ak pomoc bude súvisieť s bezprostrednou blízkosťou k takejto žene.

Heterosexuálne ženy v druhej časti štúdie naopak nepreukázali väčšie altruistické správanie k týmto ženám.

Tím poznamenáva, že štúdia môže mať aj svoje úskalia. Ako predlohy použili atraktívne ženy a tiež neuskutočnili žiadny výskum, ktorý by zahŕňal premenné faktory, ako je výraz tváre, rozdiely v preferencii veku či typu postavy.