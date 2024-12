Ako dieťa sa stala tvárou Hollywoodu, podľahla však tlaku a depresiám. Za obľúbenou rozprávkou sa skrýva temné tajomstvo

V 90. rokoch všetci poznali jej meno a bola považovanú za jednu najznámejších detských herečiek vôbec. Objavila sa v milých filmových príbehoch ako Zázrak na 34. ulici alebo Jednoduché želanie a ľudia si ju tiež môžu pamätať ako dievčatko z komédie Otec v sukni. Azda jej najznámejšou rolou však ostáva hlavnú úloha vo filme Matilda.

Ako informuje portál Independent, sláva Mary Wilson však mala aj odvrátenú stránku. Hoci mnohí by povedali, že vyrastali sledujúc ju na televíznych obrazovkách, nevedeli, s čím dievčatko v súkromí zápasilo. Dnes už ako žena zvyšuje povedomie o problémoch duševného zdravia a zdieľa svoj vlastný príbeh v rámci úlohy ambasádorky texaskej charitatívnej organizácie Okay to Say.

Jej sláva rástla a s ňou aj duševné problémy

Mara sa narodila ako štvrté z piatich detí v Burbanku v Kalifornii a jej herecká kariéra sa začala sériou reklám, než ju obsadili do úlohy dcéry Robina Williamsa v hite o otcovi, ktorý sa prezlieka za staršiu gazdinú svojej rodiny. Po tejto úlohe sláva Mary Wilson raketovo vzrástla a veľmi rýchlo si našla miesto medzi detskými stálicami Hollywoodu.

Na prvý pohľad bola Mara stelesnením detskej hviezdy 90. rokov, celosvetovo uznávanou a všeobecne milovanou. V súkromí však zápasila s duševnou chorobou a tento boj sa neustále zhoršoval. Všetko nakoniec ešte viac zhoršila diagnóza rakoviny prsníka jej matky v roku 1995 a jej smrť v nasledujúcom roku.

Hoci sa dá predpokladať, že neustále sa meniace filmové prostredie počas jej detstva mohlo spôsobiť zhoršenie jej duševného zdravia, pravda bola v skutočnosti úplne opačná. Až keď si Mara dala pauzu od natáčania a vrátila sa do rutiny každodenného života, jej úzkosť začala silnejšie ovplyvňovať jej život.

„Myslím si, že keď som to v živote nemala, asi som sa cítila ako po páde z nejakého opojenia,“ hovorí herečka s odstupom času so zamysleným výrazom v tvári.

Temné zákulisie obľúbenej rozprávky