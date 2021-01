Niekoľkoročná štúdia hovorí jasne: Dlhodobé užívanie marihuany je škodlivé bez ohľadu na vek, kedy začnete

Asi žiadnej z nelegálnych drog sa nevenuje toľko pozornosti ako marihuane. Celosvetovo ju užívajú milióny ľudí a ani samotní vedci sa nevedia zhodnúť, ako veľmi vplýva na náš organizmus. Najnovšia, dlhoročná štúdia má však jasný odkaz: marihuana rozhodne človeku neprospieva.

20-ročná štúdia

Nový výskum vedený vedcami z austrálskej Queenslandskej univerzity zistil, že pravidelné užívanie marihuany môže mať škodlivé účinky v neskoršom živote, pričom nezáleží na veku, kedy človek užil drogu po prvýkrát, informuje portál IFL Science. 20-ročná štúdia porovnávala ľudí, ktorí začali užívať marihuanu počas strednej školy, tých ktorí ju začali užívať po jej skončení a tých, ktorí ju neužívali vôbec. Keď účastníci štúdie dosiahli 35 rokov, pozreli sa na údaje.

Výskum publikovaný v časopise Drug and Alcohol Review odhaľuje, že užívatelia marihuany častejšie konzumovali vyššie dávky alkoholu, fajčili tabak, užívali aj iné nelegálne drogy a vo veku 35 rokov nemali žiadneho partnera. Tieto výsledky boli pritom badateľné viac u tých, ktorí začali marihuanu fajčiť počas dospievania.

Sú na tom vo všetkom horšie

“Dve tretiny aktívnych užívateľov marihuany ju začalo fajčiť pravidelne začiatkom svojho 20. roku,” uviedol vedúci štúdie doktor Gary Chan.

Títo užívatelia mali tiež vyššie riziko rozvoja depresie a menšiu pravdepodobnosť nájsť si prácu. “Celkovo sa zistilo, že pravidelné užívanie marihuany viac ako raz týždenne a hlavne každodenné, má škodlivé následky bez ohľadu na to, kedy sa začalo s jej užívaním,” hovorí Chan.

Štúdia sa začala v roku 1992 a skúmala 1 792 austrálskych študentov, ktorí mali v tom čase 15 rokov. Hodnotila viaceré ukazovatele, užívanie marihuany v priebehu času, užívanie tabaku a alkoholu, vzťahy, zamestnanie, finančnú situáciu či iné životné výsledky.

Autori štúdie jednoznačne zistili, že tí ktorí začali užívať marihuanu počas dospievania, mali horšie výsledky vo svojom neskoršom živote ako ich rovesníci, ktorí ju neužívali.

Riziká pri legalizácii

Samozrejme, všetko má aj svoju druhú stranu. Marihuana má v sebe aj preukázateľne liečivé látky ako CBD. Aj samotné užívanie marihuany so psychoaktívnym účinkom má niekedy svoje medicínske opodstatnenie, to však musí byť kontrolované a odporúčané lekárom (na Slovensku to možné nie je).

Doktor Chan sa svojou štúdiou snažil ukázať verejnosti, aké veľké riziká so sebou marihuana prináša a tieto zistenia by sa mali brať do úvahy, napríklad pri úvahách o legalizácii.