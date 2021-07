Extrémne zvracanie a dehydratácia: Užívanie marihuany môže zapríčiniť smrtiace ochorenie, zistila štúdia

Mnohé krajiny sa v posledných rokoch rozhodli aj pre jej legalizáciu, ľudia ju tak môžu využívať na medicínske účely. Pri liečení niektorých ochorení sú pozitívne účinky nepopierateľné. Najnovšia štúdia však ukazuje, že by sme k marihuane mali pristupovať opatrne. Môže totiž zapríčiniť smrteľné ochorenie.

Chronickí užívatelia môžu mať vážny problém

Už v niekoľkých amerických štátoch je marihuana legalizovaná na medicínske, ale aj rekreačné použitie, píše portál IFLScience. Aj vďaka tomu sa odborníci mohli bližšie prizrieť na to, ako vlastne marihuana vplýva na náš organizmus. Umožnilo im to študovať aj menej bežné vedľajšie účinky, ktorými môžu trpieť chronickí užívatelia. Ľudia v krajinách, kde je marihuana legalizovaná, sa už totiž nemusia báť toho, že ak vedľajšie účinky nahlásia, budú za to potrestaní.

V Colorade bola marihuana legalizovaná v roku 2009. Od tých čias si zamestnanci nemocníc všimli, že chronickí užívatelia končia v nemocnici s jedným závažným problémom, ktorému sa hovorí scromiting. Je to pojem, ktorý vznikol spojeným slov „screaming“ a „vomiting“, čo v preklade znamená kričanie a zvracanie. Oficiálne sa však ochorenie nazýva syndróm kanabinoidnej hyperemézy (CHS).

Ojedinelé ochorenie sa vyskytuje najmä u ľudí, ktorí marihuanu užívajú na dennej báze, vysvetľuje NHS. V prvých štádiách ochorenia sa môže objavovať nevoľnosť najmä ráno. Sprevádzajú ju bolesti brucha a strach zo zvracania. O niekoľko týždňov, ale aj mesiacov, či dokonca rokov neskôr, sa môže objaviť neutíchajúca nevoľnosť, strata chuti do jedla, intenzívne bolesti brucha a prudké záchvaty zvracania.

Zomrel na následky dehydratácie

Jeden z pacientov priznal, že mal pocit, ako keby mu vnútornosti chcel vytrhnúť Nožnicovoruký Edward. Do nemocnice sa dostal po dlhých hodinách bolestivého scromitingu. Pacient mal v tom čase len 17 rokov a odmietal uveriť, že za jeho ťažkosti je zodpovedné pravidelné užívanie marihuany. Keď ju však užívať prestal, symptómy sa stratili.

Lekári spočiatku nevedeli určiť presnú príčinu toho, čo cyklické zvracanie spôsobuje. Podarilo sa to až vtedy, keď bola marihuana v Colorade legalizovaná a pribúdalo množstvo pacientov, ktorí sa nebáli v nemocnici priznať, že pravidelne fajčia marihuanu. Presná príčina a vznik ochorenia sú zatiaľ neznáme. Liečba je však celkom jednoduchá. Pacientov stav sa zvyčajne zlepší krátko po tom, ako marihuanu užívať prestane. Okrem toho, pomáha aj teplá sprcha či kúpeľ.

Scromiting je sám o sebe mimoriadne nepríjemným, môže však viesť k ďalším závažným komplikáciám. Problémom je najmä vážna dehydratácia. Sú zaznamenané prípady, kedy pacient následkom scromitingu zomrel. V roku 2018 zomrel teenager práve po tom, čo cyklické zvracanie spôsobilo extrému dehydratáciu, informuje USA Today. Časopis American Journal of Gastroenterology zas informoval o dvoch prípadoch z roku 2016. Na následky CHS zomreli dvaja muži vo veku 41 a 48 rokov.