7 dní som skúšala prerušovaný pôst: Pociťovala som len samé nevýhody, váha na konci týždňa ma nemilo prekvapila

Stravovať sa na základe pravidiel prerušovaného pôstu som skúšala už dávnejšie. Ešte v čase, keď o tejto forme diéty nebolo toľko informácií, ako je dnes a vedecké štúdie boli dostupné len na zvieratách. Vtedy som prerušovaný pôst skúšala približne mesiac, no nebolo to nič pre mňa. Pre účely tohto článku som to skúsila ešte raz, avšak už iba počas 7 dní. Aký je výsledok môjho miniexperimentu s vlastným telom?

Článok pokračuje pod videom ↓

Upozornenie: Tento článok nenavádza čitateľa k vykonávaniu prerušovaného pôstu. Pôst nie je vhodný pre deti, tehotné ženy, osoby trpiace cukrovkou, poruchami príjmu potravy alebo inými chronickými ochoreniami. Pred akýmkoľvek rozhodnutím o diéte sa vždy poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, ktorý vám poskytne odbornú radu, či je tento spôsob stravovania pre vás vhodný.

Čo je to prerušovaný pôst, a prečo o ňom hovorím?

Podľa Harvardovej univerzity, prerušovaný pôst alebo hladovanie známe aj pod anglickým názvom Intermittent Fasting, nie je diéta v pravom slova zmysle. Nehovorí nám, čo máme jesť, ale kedy máme jesť. Základom je striedanie časových okien, kedy jeme a kedy nejeme. Zaujímavosťou je, že táto forma stravovania bola v roku 2019 najvyhľadávanejšou diétou na google.

Ako píše Healthline, prerušovaný pôst sa stal jedným z najobľúbenejších zdravotných trendov posledného desaťročia, pravdepodobne preto, že mnohí tvrdia, že im tento spôsob stravovania pomáha efektívnejšie zvládať chuť do jedla, udržiavať si hmotnosť a zlepšovať celkové zdravie.

Úspechu tejto diéty mohol tiež pomôcť fakt, že táto stratégia dáva zmysel z evolučného hľadiska, nakoľko pre ľudí v minulosti boli zásoby jedla veľmi vzácne. Zároveň sme sa vyvinuli v synchronizácii s prirodzeným cyklom deň-noc. Náš metabolizmus sa teda prispôsobil tak, aby fungoval najlepšie s obdobiami hladu počas spánku v noci a jedenia počas dňa.

Prerušovaný pôst má viacero metód

Najznámejším typom je metóda 16/8, kedy sa 16 hodín postíme a 8 hodín máme povolené jesť. Napríklad, ak máme prvé jedlo o 12:00, posledné by malo byť najneskôr o 20:00. „Ak človek bez zdravotných komplikácií plánuje skúsiť prerušované pôsty, je ideálne začať s menej extrémnymi variantmi, ako sú 12/12 alebo 14/10 (človek je lačný 12 – 14 h počas noci), nakoľko sú ľahko dosiahnuteľné a mali by byť pre nás dokonca prirodzené. Ak mu tieto režimy nerobia problém, môže sa prepracovať k dlhším variantom,“ povedala pre interez Mgr. Karolína Bezecná, CFNC, nutričná terapeutka z wHealth.

Mayo Clinic uvádza, že existujú aj ďalšie typy:

5:2 metóda — 5 dní v týždni je povolené jesť a 2 dni v týždni môžeme prijímať maximálne 500 až 600 kalórií denne.

— 5 dní v týždni je povolené jesť a 2 dni v týždni môžeme prijímať maximálne 500 až 600 kalórií denne. Striedavý pôst — Jeden deň jeme normálne, druhý deň sa postíme (je dokázané, že pri tomto type sa znižuje svalová hmota a aj kostná hmota).

— Jeden deň jeme normálne, druhý deň sa postíme (je dokázané, že pri tomto type sa znižuje svalová hmota a aj kostná hmota). Eat-Stop-Eat — Raz alebo dvakrát do týždňa nejeme nič počas celých 24 hodín.

V skutočnosti však „fastuje“ každý z nás, hovorí sa tomu spánok, ako tvrdí výživový odborník Mgr. Michal Páleník vo svojom podcaste Bez omáčok.

Prerušovaný pôst má viacero druhov. Ja som sa však rozhodla pre ten najbežnejší, 16/8 — čiže 16 hodín bez jedla a len 8 hodín na prijímanie kalórií. Môj plán bol jasný, raňajky vynechám, začnem až obedom o 12:00 a posledné jedlo dňa si dám o 20:00.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného