Izraelskí vedci objavili nový druh prehistorického človeka. Môže zmeniť celú históriu evolúcie

Nakresliť presnú líniu toho, odkiaľ pochádzajú naši predkovia a kto naši predkovia vlastne boli, vôbec nie je jednoduchá úloha. Navyše, vedci neustále objavujú nové stopy, ktoré o našich predkoch poskytujú nové informácie. Čo vieme o doteraz neznámom pračloveku?

Ako informuje portál BBC, izraelským vedcom sa podarilo identifikovať doteraz neznámy druh pračloveka. Spolu s ďalšími našimi predkami chodil po Zemi pred viac ako 100 000 rokmi. Kostrové pozostatky sa podarilo nájsť neďaleko mesta Ramla. Podľa odborníkov ide o posledného preživšieho zo špecifickej antickej skupiny ľudí.

Objaviť sa podarilo časti lebky, ale aj úlomky čeľuste. Presný vek kostrových pozostatkov je náročné odhadnúť, pochádzajú však pravdepodobne z obdobia pred 120- až 140-tisíc rokmi, píše časopis Science. Vedci sa nazdávajú, že práve vďaka tomuto predkovi sa neskôr v Európe vyskytli neandertálci a ich ekvivalent v Ázii. Novú líniu pomenovali odborníci Nesher Ramla Homo typ.

A new theory of the origin of Neanderthals New type of ancient human discovered in Israel https://t.co/WFbUzKLjRI

— Pallab Ghosh (@BBCPallab) June 24, 2021