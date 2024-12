Muž vyhodil chladničku z 11. poschodia: Žena so psom sa jej vyhli len o vlások, páchateľovi hrozí len pokuta

Muž v Ústí nad Labem sa rozhodol pre mimoriadne neuvážený krok. Z 11. poschodia bytovky vyhodil na ulicu chladničku. Tá len tesne minula ženu, ktorá práve prechádzala okolo so svojím psom.

Ako informujú TV Noviny s odvolaním na CNN Prima News, muž v Ústí nad Labem sa rozhodol vyhodiť z 11. poschodia chladničku. Tá pri páde len o vlások minula ženu, ktorá práve venčila svojho psa. Muž si neoveril, či sa pod balkónom niekto nenachádza. Podľa svedkov sa muž podobne nepochopiteľne zachoval už viackrát. Incident má už v rukách polícia.

👀🇨🇿V Česku muž vyhodil ledničku z balkonu v 11. patře. Policie v Ústí nad Labem vyšetřuje neobvyklou událost, která se stala v bytovém domě v ulici Hoření. Tam obyvatel jednoho z bytů v 11. patře vyhodil z balkonu velkou dvoukomorovou lednici. Naštěstí se nikomu nic nestalo.… pic.twitter.com/1eGSmf77vl — Ing. Honza 🇨🇿👍🇺🇦👎 (@Honza4746) December 13, 2024

Zástupca náčelníka polície Jan Novotný však skonštatoval, že to nie je nič nezvyčajné a ľudia vyhadzujú spotrebiče, ktoré chcú odniesť do zberného dvora, z balkóna pomerne často. Vzhľadom na to, že chladnička nikoho neporanila, mužovi hrozí len pokuta.