Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku

Je 8. december 1980. Pred apartmánovým domom Dakota v New Yorku postávajú fanúšikovia Johna Lennona. Keď o piatej popoludní odtiaľ vyjde spevák spolu s Yoko Ono, rozdáva autogramy. Jeden venuje aj nenápadnému mladíkovi. Bol to Mark David Chapman, ktorý o pár hodín, keď sa bude Lennon vracať naspäť, do neho vypáli štyri smrteľné rany.

Milovník Beatles

Chapman sa narodil v meste Fort Worth v Texase v roku 1955 a možno to niekoho prekvapí, ale bol fanúšikom skupiny Beatles. Detstvo nemal šťastné, podľa jeho slov ho matka nemilovala a otec ho fyzicky týral. Keď mal 14 rokov, užíval drogy a chodil poza školu.

Keď mal 16 rokov, stal sa presbyteriánom a v komunite sa stal obľúbeným. Našiel si tu aj priateľku. Kamarát mu v tom odporučil, aby si prečítal román Kto chytá v žite od Salingera. Doslova sa s románom a s hlavnou postavou zžil a kniha významne ovplyvnila jeho život.

Po strednej škole sa presťahoval do Chicaga, hrával na gitaru v kostoloch a kresťanských spoločenstvách. Neskôr nastúpil na vysokú presbyteriánsku školu, no v štúdiách zaostával. Začal mať samovražedné myšlienky a školu opustil.

Presťahoval sa na Havaj, možno v snahe ujsť od svojich myšlienok, no aj tu ho dohnali a pokúsil sa otráviť oxidom uhoľnatým z auta. Asi by sa mu to aj podarilo, ak by sa hadička, ktorú mal nasadenú na výfuku, neroztavila.

Popri tom pracoval v nemocnici ako pomocný personál. Z nemocnice ho však kvôli konfliktom vyhodili. Chapman začal piť a zamestnal sa ako nočný strážnik.

Nenávidel Lennona

Chapman začal plánovať vraždu Lennona údajne tri mesiace. V tom čase mal 25 rokov a ako kresťana ho rozčúlilo, keď Lennon vyhlásil, že Beatles sú populárnejší ako Ježiš. Aj Chapmanovi blízki hovorili, že sa zdal byť na Lennona skutočne nahnevaný, pričom tvrdil, že išlo zo spevákovej strany o rúhanie.

Už v októbri 1980 išiel do New Yorku s cieľom zastreliť Lennona. Napokon si to ale rozmyslel. Neprešlo však veľa času a Chapman sa opäť ocitol v New Yorku s pôvodným cieľom, no s už väčším odhodlaním. Prišiel 6. decembra a ubytoval sa v hoteli.

Prvé stretnutie s budúcim vrahom

John Lennon spolu s Yoko Ono v tom čase začínali pracovať na prezentácii ich nového spoločného albumu. Poskytovali rozhovory médiám, natočili aj niekoľko videí. Singel (Just Like) Starting Over z albumu Double Fantasy bol v rebríčkoch úspešný a uvažovalo sa nad tým, ktoré skladby z albumu ešte budú vydané ako singel.

V tom čase býval John a Yoko v apartmánovom dome Dakota, na okraji západnej časti Central Parku v New Yorku. 8. decembra 1980, teda presne pred 40. rokmi, Lennon v noci absolvoval ešte fotenie a dal rozhovor. Ráno sa vracia do Dakoty.

Na mieste sa už v tom čase nachádza aj Chapman. Ten ráno opustil svoju izbu v hoteli a nechal tam osobné veci, ktoré chcel, aby policajti neskôr našli. Cestou k apartmánovému domu sa ešte zastavil v kníhkupectve a kúpil si novú knihu Kto chytá v žite a podpísal ju ako Holden Caulfield, teda ako hlavná postava románu.

Na mieste sa ráno rozpráva s ostatnými fanúšikmi, keď príde John Lennon s Yoko a idú dnu do apartmánu spať. Vtedy sa muži ešte spolu nestretli.

V priebehu dňa Chapman pokračuje v rozhovoroch s inými ľuďmi, uvidí aj opatrovateľku 5-ročného Lennonovho syna Seana. Tomu aj podá ruku a citovaním Lennonovej piesne mu povie: “Beatiful boy“.

Okolo 17. hodiny vychádza Lennon spolu s Yoko z apartmánu a idú za vydavateľom albumu dohodnúť vydávanie ďalších singlov. Keď išli k svojej limuzíne, Lennon podpísal Chapmanovi album Double Fantasy. Z tohto momentu vznikla aj fotografia, ktorú urobil amatérsky fotograf Paul Goresh. Je paradoxné, že je to posledná fotografia, na ktorej je John Lennon živý a je na nej vyfotený práve so svojím budúcim vrahom. Vražda sa stane len o 6 hodín neskôr.

Sám Chapman spomína na moment podpisu: “Bol ku mne veľmi láskavý (Lennon). Je to skutočná irónia. Limuzína na neho čakala, on si na mňa vyhradil čas, vzal si pero a podpísal sa na môj album. Spýtal sa ma, či potrebujem ešte niečo ďalšie, na čo som mu odpovedal, nie. Potom odišiel, bol to skutočne veľmi srdečný a slušný človek.”

Neskôr v rozhovore s Larry Kingom povedal, že mal pocit, že Lennon v ňom vidí podozrivého človeka.

„Práve som zastrelil Johna Lennona“

Keď Lennonovci odišli, Chapman sa pokúšal osloviť fotografa Goresha, aby s ním ostal. To sa mu ale už nechcelo. Rovnako ho odmietla aj iná fanúšička. Povedal, že ak by niekto ostal, vraždu by nevykonal, ale je pravdepodobné, že by sa o to pokúsil inokedy.

Lennonovci prišli od vydavateľa večer o 22:50. Vystúpili z limuzíny ešte na ulici, namiesto toho, aby vošli priamo do nádvoria apartmánového domu.

Yoko a Lennon prešli okolo Chapmana. Keď sa Lennon na neho pozrel, vyzeralo to, že ho spoznal, uvádza CNN v prepise rozhovoru Chapmana s Larry Kingom.

Po niekoľkých sekundách Chapman vytiahol revolver kalibru .38 Special a zaujal strelecký postoj. Yoko medzi tým otvorila bránu a otvárala vnútorné dvere vchodu. Chapman vtedy zvolal: “Pán Lennon”

Chapman následne päťkrát vystrelil na Lennona expanzívne projektily. Jeden trafil okno na budove, štyri však zasiahli speváka. Dva výstrely skončili v ľavej strane chrbta a dva v ľavom ramene. Všetky spôsobili devastačné poranenia, pričom najmenej jeden výstrel mu pretrhol aortu.

Lennon urobil s pomocou vrátnika ešte niekoľko krokov, povedal, že je postrelený a skolaboval.

Vrátnik zavolal záchranku a políciu, zatiaľ čo Chapman si sadol na chodník a vyzeralo to ako keby čítal knihu. Vrátnik potom prišiel k nemu a zakričal na neho: “Vieš, čo si práve urobil?” Chapman odpovedal pokojným hlasom: “Práve som zastrelil Johna Lennona“.

Stratil 80 % krvi

Keď na miesto prišli policajti, našli Chapmana, ako pokojne sedí na obrubníku a revolver bol na zemi pred ním. Následne prišli ďalší policajti a naložili Lennona do služobného auta, ktorý vtedy ešte žil. Na otázku, či vie, kto je, však odpovedal už iba chrčaním.

Pre jedenástou večer prišli do nemocnice, kde sa ho pokúšali resuscitovať. Tá bola neúspešná a Johna Lennona o 23:15 vyhlásili za mŕtveho.

Osud Marka Chapmana

Chapman bol obvinený z vraždy, pričom psychológovia aj psychiatri našli mnoho duševných porúch, avšak tiež vyhlásili, že nie je v takom zlom psychickom stave, aby nemohol byť riadne súdený.

Pri vyšetreniach spolupracoval viac so znalcami obžaloby ako obhajoby. Jeden psychiater sa domnieval, že to bolo preto, aby ho nevyhlásili za “blázna”.

Za Chapmanom prišiel aj farár Charles McGowan, ktorý tvrdil, že motívom bola propagácia knihy Kto chytá v žite. Na pojednávaní Chapman uviedol, že Boh mu povedal, aby uznal vinu a neodvolal sa.

Bol odsúdený na doživotie s možnosťou podmienečného prepustenia po 20 rokoch. V roku 2000 tak požiadal o prepustenie a v pravidelných dvojročných intervaloch, tak ako mu to dovoľuje zákon, to robí doteraz. Naposledy mu bola žiadosť zamietnutá v auguste 2020.

Je otázne, či sa teraz 65-ročný Mark Chapman vôbec niekedy na slobodu dostane. Prosbu o to, aby nebol prepustený pravidelne zasiela na súd aj Yoko Ono. Aj mimo toho je podľa posudzovacieho senátu Chapman stále považovaný za nebezpečného zločinca. V neposlednom rade je dôvod neprepustenia podmienený aj ochranou jeho života.

Predpokladá sa totiž, že na slobode, aj po 40 rokoch od spáchania vraždy, by sa mohol nájsť niekto, kto by chcel zobrať spravodlivosť do vlastných rúk a vraždu slávneho Johna Lennona pomstiť štýlom oko za oko, zub za zub.