Ľudí zaujímalo, či majú ženy v kóme menštruáciu. Expert poskytol odpoveď, ktorá mnohých pobúrila

Majú ženy menštruáciu aj v kóme? Táto otázka spustila lavínu na sociálnych sieťach po tom, ako ju minulý pondelok zverejnil používateľ @CloudxRaven. Jeho otázka sa stala virálnou s viac ako 24 miliónmi zobrazení. Dostala sa tak až k odborníkovi, ktorý poskytol viacero zaujímavých podnetov.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Vo väčšine prípadov sa menštruácia počas kómy zastaví v dôsledku zmien normálnych telesných funkcií,“ odpovedal jeden používateľ, no odborník ho hneď vyviedol z omylu. Ako zachytil portál Boredpanda, Otis Zeon, losangeleský lekár pochádzajúci z Južnej Afriky, poskytol svoj odborný názor na túto otázku a potvrdil, že ženy v kóme môžu stále menštruovať.

Diskusia nabrala temnejší spád

„Menštruácia nie je riadená úrovňou vedomia – takže ju stále dostanú,“ vysvetlil odborník a dodal: „Tiež majte na pamäti, že keďže cyklus je pravidelný, stále môžu otehotnieť.“ Zeona virálnosť otázky zaskočila. „Nečakal som, že to bude virálne – mami, som slávny,“ zažartoval a vysvetlil, že bol v šoku, koľko ľudí táto téma zaujíma.

Namiesto toho, aby bola ich zvedavosť uspokojená, niektorí ľudia prešli zo šoku do nemého úžasu, keď sa upli na ďalšie lekárovo odhalenie: že ženy v kóme môžu otehotnieť. „Bola tá posledná časť naozaj potrebná, pán doktor?“ spýtala sa používateľka. „Je mi ľúto, ale súvisí to s ovuláciou a menštruáciou. Pravdepodobne to bola ďalšia otázka,“ odpovedal Zeon.

Diskusia rýchlo nabrala temnejší spád, keď doktor Zeon pripojil k svojej odpovedi odkaz na článok, v ktorom sa rozoberal známy prípad, keď žena v kóme v Arizone otehotnela a dokonca porodila po tom, ako ju v bezvedomí znásilnil zdravotnícky pracovník.

K incidentu došlo v opatrovateľskom zariadení v arizonskom Phoenixe v januári 2019, keď sa 29-ročná žena, ktorá bola od troch rokov vo vegetatívnom stave, stala matkou v dôsledku toho, že 36-ročný ošetrovateľ využil jej stav.