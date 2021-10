Vedci “uvarili” psilocybín, účinnú látku lysohlávok v laboratóriu. Stačilo im na to použiť jednoduchú metódu

Magické huby, u nás známe predovšetkým ako lysohlávky, sú často vyhľadávané rekreačnými užívateľmi drog. Dôvodom je účinná psychoaktívna látka v nich obsiahnutá – psilocybín, ktorá môže vyvolať aj stavy halucinácie. Vedci oznámili, že aktívnu látku pre farmakológiu už nebude potrebné extrahovať z húb, ale stačí na to jednoduchá laboratórna metóda.

Rýchlo a lacno

Séria viacerých štúdií naznačila, že psilocybín môže mať terapeutický potenciál najmä pri liečbe depresie či iných porúch duševného zdravia. Ako uvádza portál IFL Science, pestovanie húb sa však nepovažuje za ekonomicky udržateľný spôsob uspokojenia klinického dopytu, najmä kvôli pomalému procesu a tiež výslednej variabilite účinnosti.

Aj z toho dôvodu strávili vedci niekoľko rokov pokusmi vytvoriť geneticky modifikovaný organizmus, ktorý dokáže syntetizovať psilocybín rýchlo a lacno. A to sa im aj podarilo, ako informujú v štúdii publikovanej v časopise Bioengineered. Pre rekreačných užívateľov bude stále jednoduchšie psychoaktívne huby pestovať alebo zbierať v prírode (čo, samozrejme, v žiadnom prípade neodporúčame), ale pre vedcov je to veľký posun vpred.

Stačia jednoduché podmienky

Pomocou upraveného kmeňa baktérie E. coli, do ktorého genómu vložili kódovanie biosyntézy psilocybín, sú schopní vedci vytvárať psychoaktívnu látku pomerne jednoduchou metódou. Upravené baktérie vložili do nádoby s vodou, ktorá bola prevzdušňovaná pomocou jednoduchého čerpadla a plastovej rúrky. Teplota sa udržiavala na úrovni 37 stupňov Celzia.

Vedci sa najprv uistili, že je všetko sterilné, lebo keď to neurobili, znížilo to množstvo vyprodukovaného psilocybínu. Potom však zistili, že stačí pridať do zmesi určité množstvo penicilínu a môže sa z procesu vylúčiť sterilizácia.

“Za menej ako dva dni sme úspešne vyrobili psilocybín približne v koncentrácii 300 mg na liter s ľahko dostupným vybavením,” píšu autori štúdie.

Riziko zneužitia

Vedci uvažujú tiež nad reguláciou použitých materiálov, aby sa zabránilo nelegálnej výrobe psilocybínu. Vzhľadom na to, že upravené E. coli je ľahké získať, navrhujú, aby bol samotný mikroorganizmus pod prísnou kontrolou. Uznávajú však, že samotná baktéria psilocybín neobsahuje, a tak by nemalo byť jej držanie nezákonné. Z toho dôvodu navrhujú regulovať zlúčeninu 4-hydroxyindol, ktorá je potrebná na stimuláciu baktérií, aby začali produkovať psilocybín.

Aj keď si vedci uvedomujú, že ich výskum sa môže v nesprávnych rukách zneužiť, veria, že to bude prínos pri tvorbe liekov pre pacientov s mnohými duševnými chorobami.