Kúpali sme sa v 38 °C vode, z tohto vám bude zle: Boli sme v termálnych kúpeľoch u našich susedov, patria medzi top v Európe

Spoznávanie nových miest počas zimy má svoje špecifické čaro. Veď si len predstavte tú priam dokonalú idylku — ležíte v horúcej vode pod holým nebom, zatiaľ čo okolo vás poletujú drobné vločky a vaše oči sa kochajú nádhernou architektúrou miesta, ktoré akoby vás prenieslo do minulosti. Presne takýto zážitok si môžete vychutnať u našich susedov, o čom sme sa presvedčili na vlastnej koži. Navštívili sme preslávené termálne kúpele, ktoré sa pýšia prívlastkom jedných z najväčších v celej Európe. A skvelou správou je, že za nimi nemusíte cestovať vôbec ďaleko. Stojí však skutočne za to, merať sem cestu?

Článok pokračuje pod videom ↓

Možno ste o tom ani len netušili, no jedny z najlepších a najväčších termálnych kúpeľov v Európe máme doslova za rohom. Hovoríme o Széchenyiho termálnych kúpeľoch, ktoré sú jednou z top atrakcií Budapešti. A ideálnym programom, ktorý si môžete pridať do svojho itinerára k miestnym vianočným trhom, ktoré sa taktiež pýšia prívlastkom tých „naj“. Presne tak sme si svoj program na predĺžený víkend naplánovali aj my a zistili pre vás aj to, na aké ceny sa na trhoch v Budapešti pripraviť. Možno vás pozitívne prekvapí, že za veľké víno sme zaplatili 3,50 € a objavili sme tu aj lacné menu len za 3,90 €. Okrem toho sme sa zvedavo vydali do kúpeľov, ktoré sa líšia od tých, čo poznáme u nás, alebo na poľskej strane.

Unikátny zážitok na dosah

Termálne kúpele Széchenyi sú mimoriadne dostupné pre Slovákov predovšetkým z juhu. Ak pochádzate z týchto končín, máte ich takpovediac na skok. Z pohraničného mesta Šahy ste tu autom za 1 hodinu a 12 minút, z Dunajskej Stredy približne za 2 hodiny a 20 minút, alebo z Košíc vám sem cesta zaberie 2 hodiny a 40 minút. No veľmi ďaleko to prakticky nemáte z ktoréhokoľvek kúta Slovenska. Z Bratislavy vám cesta zaberie 2 hodiny a 25 minút, čo vám v príjemnej spoločnosti ubehne, že ani nebudete vedieť.

História tohto miesta siaha do roku 1913 a kúpeľná tradícia k Budapešti jednoducho patrí. Széchenyiho termálne kúpele si aj po viac než 100 rokoch od svojho vzniku zachovávajú tohto ducha. Takže ak obľubujete akvaparky s toboganmi, množstvom atrakcií a v modernom prevedení, tomuto miestu sa oblúkom vyhnite. Naopak, ak sa chcete akoby ocitnúť v minulosti a načerpať netradičný zážitok, príďte sem s týmto nastavením a užijete si ich naplno.

Stará plesnivá nemocnica? Za nás ani náhodou

Nedávno sme vás informovali o virálnom videu, ktoré má dnes už okolo dva milióny prehratí. Jeho autorka ním na TikToku dala najavo, že návšteva tohto maďarského klenotu ju sklamala.

Prvý záber vo videu ukazuje relatívne plný vonkajší bazén, v ďalších autorka spomína, že interiér vyzerá vlastne ako stará nemocnica a má aj rovnakú vôňu. Pridala nelichotivé zábery, ktorými demonštrovala, že sa na priestoroch podpísal zub času. Keď sme na začiatku spomínali, že sa líšia od tých na Slovenku a v Poľsku, mali sme na mysli práve toto. U našich severných susedov totiž nájdete hneď niekoľko moderných termálnych akvaparkov, ako napríklad Chocholowskie Termy, ktoré sme navštívili ešte začiatkom roka. Napriek tomu sme však z tých budapeštianskych odchádzali mimoriadne spokojní.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného