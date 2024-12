Nikola a Karolína zadarmo upratujú extrémne znečistené byty: Z toho, čo vidíme, môže prísť nevoľno, najhoršie bolo toto

Je ľahké súdiť človeka, keď nepoznáte jeho príbeh a nekráčali ste v jeho topánkach. Často máme sklony súdiť aj ľudí, ktorých domov pohltil extrémny neporiadok. Možno je za tým ťažký osud, niekedy zas nalomené duševné zdravie. Pomocnú ruku sa ale rozhodli podať Nikola a Karolína, dve mamy sršiace humorom a ženy s obrovským srdcom plným empatie.

V rámci Projektu Uklizeno sa ochotne bezplatne pustia aj do toho najväčšieho neporiadku, aby človeku trochu uľahčili život a pomohli tak tým, ktorí to naozaj potrebujú. So svojou výnimočnou prácou, ktorú odvádzajú a za ktorú si zaslúžia obdiv, sa delia na Instagrame. Ukazujú, že stačí trocha vzájomného porozumenia, aby bol svet krajším miestom.

Ako vznikol nápad vytvoriť Projekt Uklizeno? Prečo ste sa rozhodli upratovať extrémne znečistené príbytky zadarmo?

Nápad vznikol spontánne počas jedného z našich stretnutí. Nikola práve rozbiehala svoju upratovaciu firmu a Karolína sa venuje školeniu v oblasti upratovania. Rýchlo sme si porozumeli a začali sme si navzájom zdieľať plány a nápady. Tak prišla aj myšlienka zamerať sa na extrémne upratovanie.

Pre nás obe je upratovanie okrem iného aj vášňou a bežné upratovanie je pre nás už trošku nuda, zatiaľ čo práce na náročných prípadoch sú výzvou. Rozhodli sme sa poskytovať tieto služby zadarmo, aby sme pomohli tým, ktorí si profesionálne upratovanie nemôžu po finančnej stránke dovoliť. Také veľké upratovania sú totiž nielen nákladné, ale je tiež náročné nájsť firmu, ktorá sa do takéhoto extrémneho upratovania, aké občas vykonávame, pustí.

Ako to vlastne funguje? Aký je proces od začiatku do konca, keď si vás niekto zavolá?

Väčšinou nás ľudia oslovujú prostredníctvom sociálnych sietí, prípadne nám napíšu email. Dnes už je to tak, že veľa z nich nám napíše rovno aj nejaký krátky príbeh. My ich následne požiadame, aby nám zaslali fotografie príbytku, ktorý potrebujú upratať. Podľa fotiek si potom vyberáme, či je to pre nás, alebo nie. Vyberáme si konkrétne domácnosti, a to hlavne preto, aby sa pomoc dostala ľuďom, ktorí ju skutočne potrebujú.

Hneď ako usúdime, že je to misia pre nás, zasielame záujemcom náš dotazník, kde sú dôležité informácie, ktoré k vykonaniu upratovania budeme potrebovať. Ak všetko z oboch strán klapne, dohodneme si termín. Keď potom prídeme na miesto, preberieme si nehnuteľnosť a pustíme sa do práce. Večer potom priestory odovzdávame naspäť upratané a odchádzame domov.

Stalo sa už niekedy, že ste niekam odmietli prísť upratať?

