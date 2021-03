Na Francúzsko padal rádioaktívny piesok zo Sahary. Pochádza z jadrových skúšok, ktoré tam vykonávali

Vo februári tohto roka obleteli médiá fotografie piesku zo Sahary, ako padal na zasnežené kopce vo Francúzsku, ale objavil sa aj nad Španielskom, Spojeným kráľovstvom, Írskom a aj inými krajinami. Spolu so zlatavým nádychom do krajín však prišlo aj niečo neočakávané – radiácia.

Ako píše IFL Science, tento rádioaktívny piesok spôsobil síce mierny, ale za to pozoruhodný nárast radiácie. Podľa združenia pre kontrolu rádioaktivity ACRO súvisí tento radiáciou nasiaknutý piesok s koloniálnou minulosťou Francúzska a ich testami jadrových zbraní počas studenej vojny.

#SaharanDust clearing from central/eastern Europe before a new plume crosses Spain, France, UK & Ireland over next few days. @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF aerosol optical depth forecast initialized 27 Feb 00 UTC https://t.co/Zcv8RWt2P3 pic.twitter.com/Puk1hiwfWj

— Mark Parrington (@m_parrington) February 27, 2021